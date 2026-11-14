נבחרת ישראל תתארח היום (שבת, 16:00) למשחק חוץ נגד קוסובו במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות - בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין מול אצטדיון מלא בכ-14 אלף אוהדים בפרישטינה. המאמן רן בן שמעון יפתח עם מערך של שלושה בלמים, כאשר בחוד הוא מציב את חלוץ שארלוט, עידן טוקלומטי.

נבחרת ישראל תתארח היום (שבת, 16:00) למשחק חוץ נגד קוסובו במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות - בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין מול אצטדיון מלא בכ-14 אלף אוהדים בפרישטינה. המאמן רן בן שמעון יפתח עם מערך של שלושה בלמים, כאשר בחוד הוא מציב את חלוץ שארלוט, עידן טוקלומטי.

נבחרת ישראל תתארח היום (שבת, 16:00) למשחק חוץ נגד קוסובו במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות - בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין מול אצטדיון מלא בכ-14 אלף אוהדים בפרישטינה. המאמן רן בן שמעון יפתח עם מערך של שלושה בלמים, כאשר בחוד הוא מציב את חלוץ שארלוט, עידן טוקלומטי.