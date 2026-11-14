נבחרת ישראל תתארח היום (שבת, 16:00) למשחק חוץ נגד קוסובו במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות - בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין מול אצטדיון מלא בכ-14 אלף אוהדים בפרישטינה. המאמן רן בן שמעון יפתח עם מערך של שלושה בלמים, כאשר בחוד הוא מציב את חלוץ שארלוט, עידן טוקלומטי.
ישראל (2 נקודות) נמצאת כרגע במקום האחרון בבית שלה במסגרת דרג 2 של ליגת האומות, שממנו יורדים לדרג 3. עם זאת, הכחולים-לבנים בהחלט יכולים להיחלץ מהמקום האחרון אם ירשמו ניצחון בכורה בקמפיין במשחק הקרוב, מה שישווה את מאזן הנקודות שלהם לזה של קוסובו, והשתיים יהיו עם חמש כ"א.
השחקנים של רן בן שמעון מגיעים למפגש אחרי חלון בינלאומי מאוד מאכזב, במהלכו אספו שתי נקודות בלבד מתוך 12 אפשריות אחרי שהפסידו 3:1 לאוסטריה, חילצו נקודה אחת בלבד בשני משחקים מול אירלנד (3:0, 1:1) והסתפקו ב-0:0 "ביתי" בדברצן מול קוסובו. בשני מפגשים נוספים מול הקוסוברים בעבר, שניהם במסגרת מוקדמות יורו 2024, ישראל הפסידה 1:0 בפרישטינה וסיימה ב-1:1 בבלומפילד.
רן בן שמעון עלה למשחק במערך של שלושה בלמים. ניקיטה סטויאנוב, רז שלמה ועידן נחמיאס במרכז ההגנה, כאשר ליאל עבדה (שמאל) ואלי דסה (ימין) באגפים. מנור סולומון ייעדר מהסגל לאחר שנפצע באימון שלשום בשפיים. עידן טוקלומטי פתח בעמדת החלוץ.
ההרכב: דניאל פרץ; ליאל עבדה, ניקיטה סטויאנוב, רז שלמה, עידן נחמיאס, אלי דסה; ניב יהושוע, גבי קניקובסקי; דור פרץ, אוסקר גלוך ועידן טוקלומטי.