בהפועל ת"א חזרו מהפגרה כמו שיצאו אליה, עם ניצחון 1:3 חגיגי במיוחד מול עירוני קריית שמונה בנתניה שמציב אותה במרחק שלוש נקודות בלבד ממכבי ת"א ופסגת ליגת העל. דגלאס אווסו (10) העלה את האדומים ליתרון ראשון עם שער נהדר ועמנואל בואטנג (54) ועומרי אלטמן (58) "הרגו" את המשחק במחצית השנייה. אמדו סאגנה (90+4) צימק למארחת בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.
ובכל זאת, המאמן אליניב ברדה לא הסתיר את הזעם מהמחליפים.
ברדה ביצע ארבעה חילופים התקפיים בחצי השעה האחרונה של המשחק, כשהכניס למגרש את סתיו טוריאל, דניאל דאפה, מור בוסקילה, רוי קורין. "החילופים לא עזרו לנו להרוג את המשחק הזה לגמרי", אמר המאמן. "הם (המחליפים) לא נכנסו מספיק טוב כמו שאני מצפה. אני רוצה שהעניין הקבוצתי יהיה לפני האישי, והיום הרגשתי שכל אחד רוצה להבקיע לבד. עזבנו חלק מהעקרונות שלנו אחרי ה-0:3".
מצד שני, בהפועל פרגנו למספר שחקנים, בין היתר לאוואסו שכבש שער ענק, יחד עם השוער אסף צור ועומרי אלטמן. למעלה מ-8000 אוהדי הפועל ת"א ליוו אותה למשחק בנתניה, כשבשבת תשחק הקבוצה מול עירוני טבריה בבלומפילד, בניסיון להמשיך את המומנטום. אחרי שישה משחקים הפועל ת"א מציגה את ההגנה הטובה בליגה עם חמישה שערי חובה – ארבעה מתוכם ספגה בדרבי.
מי שמאוכזב ממעמדו הוא דורון ליידנר, שפתח את העונה מצוין, אולם אחרי היכולת החלשה שלו בדרבי איבד מהקרדיט שהיה לו. אמש הוא לא שותף כלל. אנדריאן קרייב שאמור היה לפתוח בהרכב חש ברע והוצא מהסגל – והוא צפוי לחזור מול טבריה (שבת, 18:45).