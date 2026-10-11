שמציב אותה במרחק שלוש נקודות בלבד ממכבי ת"א ופסגת ליגת העל. דגלאס אווסו (10) העלה את האדומים ליתרון ראשון עם שער נהדר ועמנואל בואטנג (54) ועומרי אלטמן (58) "הרגו" את המשחק במחצית השנייה. אמדו סאגנה (90+4) צימק למארחת בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.

שמציב אותה במרחק שלוש נקודות בלבד ממכבי ת"א ופסגת ליגת העל. דגלאס אווסו (10) העלה את האדומים ליתרון ראשון עם שער נהדר ועמנואל בואטנג (54) ועומרי אלטמן (58) "הרגו" את המשחק במחצית השנייה. אמדו סאגנה (90+4) צימק למארחת בתוספת הזמן מהנקודה הלבנה.