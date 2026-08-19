בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל קיבל היום (רביעי) את בקשת תובע ההתאחדות, והורה רשמית על השעייתו הזמנית של עומר דהן, שחקנה של מכבי חיפה שהושאל בעונה שעברה להפועל רעננה, מכל פעילות במסגרת ההתאחדות למשך 60 ימים.

בהחלטתו כתב הדיין הראשי, עו"ד נעם ליובין, כי לאחר שעיין בחומרים שהוצגו בפניו, קיימת "תשתית ראייתית ראשונית לכאורה" המעלה חשש כבד לעבירות הפוגעות בטוהר המשחק. בין היתר מתייחסת ההחלטה לחשדות לקשר עם סוכני הימורים, להימורים בלתי חוקיים על תוצאות קבוצתו ואף לחשש למעשים שעשויים להיות קשורים להטיית משחקים.

עומר דהן ( צילום: אלעד גרשגורן )

בית הדין קבע כי בנסיבות שנוצרו, המשך פעילותו של השחקן תחת החשדות הקיימים אינו אפשרי וכי ההשעיה היא צעד "הכרחי, מתבקש ובלתי נמנע". עם זאת, בהחלטה הודגש כי אין בהשעיה כדי לקבוע את אשמתו של דהן. בית הדין ציין במפורש כי חזקת החפות עומדת לשחקן וכי ההכרעה באשר לאשמתו תיעשה רק בהמשך, אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום וההליך יתנהל לגופו.

במהלך 60 ימי ההשעיה יוכל דהן לפנות לבית הדין בבקשה לקיצור התקופה אם יחול שינוי נסיבות מהותי. לקראת תום תקופת ההשעיה, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לפנות מחדש לבית הדין בהתאם להתפתחויות בחקירה ובהליכים.

תגובת עורך דינו של עומר דהן להחלטת בית הדין המשמעתי: "אנחנו מכבדים את החלטת בית הדין, שלא נעתר לבקשת ההתאחדות להשעיה עד תום ההליכים אלא קצב אותה ל-60 ימים. הקושי המרכזי נובע מהתמשכות הטיפול מצד המשטרה, שיוצרת אי-ודאות ופוגעת באופן ישיר בקריירה ובפרנסה שלו, במיוחד לקראת תום מועד ההעברות. חומרי החקירה החסויות הוצגו במעמד צד אחד ונמנעה מאיתנו האפשרות להתמודד עמם. בכוונתנו לפנות באופן מיידי למשטרה בדרישה לקבל החלטה רשמית ללא דיחוי. עומר עומד על חפותו ונפעל בכל הכלים כדי להביא להכרעה מהירה ולקיצור תקופת ההשעיה".