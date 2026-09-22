ארסנל מתקרבת להבטחת עתידו של מיקל ארטטה לשנים הבאות. לפי דיווח היום (שלישי) של העיתונאי סמי מוקבל ב-BBC, המאמן הספרדי הגיע לסיכום עם אלופת אנגליה על חוזה חדש ומשודרג, שצפוי להשאיר אותו במועדון לפחות עד עונת 2029/30.

ארסנל מתקרבת להבטחת עתידו של מיקל ארטטה לשנים הבאות. לפי דיווח היום (שלישי) של העיתונאי סמי מוקבל ב-BBC, המאמן הספרדי הגיע לסיכום עם אלופת אנגליה על חוזה חדש ומשודרג, שצפוי להשאיר אותו במועדון לפחות עד עונת 2029/30.

ארסנל מתקרבת להבטחת עתידו של מיקל ארטטה לשנים הבאות. לפי דיווח היום (שלישי) של העיתונאי סמי מוקבל ב-BBC, המאמן הספרדי הגיע לסיכום עם אלופת אנגליה על חוזה חדש ומשודרג, שצפוי להשאיר אותו במועדון לפחות עד עונת 2029/30.

חוזהו הנוכחי של ארטטה בן ה-44 אמור היה להסתיים בתום עונת 2026/27, והצדדים ניהלו משא ומתן על הארכתו במשך כמה חודשים. משך ההסכם החדש עדיין לא אושר רשמית, אך לפי הדיווח הוא צפוי לאפשר למאמן להשלים יותר מעשור על הקווים של התותחנים, שאליהם הגיע בדצמבר 2019.

חוזהו הנוכחי של ארטטה בן ה-44 אמור היה להסתיים בתום עונת 2026/27, והצדדים ניהלו משא ומתן על הארכתו במשך כמה חודשים. משך ההסכם החדש עדיין לא אושר רשמית, אך לפי הדיווח הוא צפוי לאפשר למאמן להשלים יותר מעשור על הקווים של התותחנים, שאליהם הגיע בדצמבר 2019.

חוזהו הנוכחי של ארטטה בן ה-44 אמור היה להסתיים בתום עונת 2026/27, והצדדים ניהלו משא ומתן על הארכתו במשך כמה חודשים. משך ההסכם החדש עדיין לא אושר רשמית, אך לפי הדיווח הוא צפוי לאפשר למאמן להשלים יותר מעשור על הקווים של התותחנים, שאליהם הגיע בדצמבר 2019.

הסיכום מגיע לאחר שארטטה הוביל בעונה שעברה את ארסנל לאליפות ראשונה אחרי 22 שנה. אחרי שלוש עונות רצופות במקום השני, התותחנים הצליחו לעשות את הצעד הנוסף – וכעת מבקשים להבטיח את המשך דרכו של המאמן שהוביל את השינוי.

הסיכום מגיע לאחר שארטטה הוביל בעונה שעברה את ארסנל לאליפות ראשונה אחרי 22 שנה. אחרי שלוש עונות רצופות במקום השני, התותחנים הצליחו לעשות את הצעד הנוסף – וכעת מבקשים להבטיח את המשך דרכו של המאמן שהוביל את השינוי.

הסיכום מגיע לאחר שארטטה הוביל בעונה שעברה את ארסנל לאליפות ראשונה אחרי 22 שנה. אחרי שלוש עונות רצופות במקום השני, התותחנים הצליחו לעשות את הצעד הנוסף – וכעת מבקשים להבטיח את המשך דרכו של המאמן שהוביל את השינוי.