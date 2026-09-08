האם מכבי ת"א בדרך להחתמה נוצצת? אחרי הצטרפותו של ג'יימס טברנייר, הצהובים מנסים להנחית שם גדול נוסף. מדובר ביאניס חאג'י, שכבר חוזר בעבר על ידי מחזיקת הגביע. קשר נבחרת רומניה משחק כיום באלניאספור הטורקית, שקרובה לסגירה עם הצהובים על הסכום שישלמו על השחקן.

במקביל, מכבי ת"א מפעילה לחץ על חאג'י על מנת שיסגור את תנאיו ויחתום אחרי שיגיעו להסכמות עם אלניהספור. מי שפעילים מאוד בניסיונות לשכנע את השחקן הם קני מילר וטברנייר, ששיחק עם חאג'י בריינג'רס במשך חמש שנים.

יגיע למכבי ת"א. חאג'י ( צילום: AP Photo/Michael Sohn )

ברומניה פורסם לאחרונה שחאג'י לא מרוצה באלניספור ושלא בטוח שהוא יישאר. סוכנו של חאג'י, יואן בקאלי, התייחס לאפשרות שהשחקן יגיע למכבי ת"א: "זו קבוצה שיכולה לשלם מיליון אירו ואפילו 1.2 מיליון. בנוסף, היא משחקת באופן קבוע באירופה".

גם בקיץ שעבר חאג'י הוזכר כמועמד להגיע למכבי ת"א, כשבתקשורת הרומנית אף פורסם שהוא כבר חתם - מה שבסופו של דבר לא קרה ובסופו של דבר הוא חתם באלניהספור.

חאג'י בן ה-27 נרכש על ידי ריינג'רס בקיץ 2020 תמורת 3.5 מיליון אירו, אבל לא הצליח לממש את הפוטנציאל הגדול - בין היתר מאחר שסבל מפציעות ארוכות. בעונת 2024/25 הוא חזר לריינג'רס אחרי עונת השאלה באלאבס הספרדית, כבש ארבעה שערים ובישל שבעה נוספים ב-24 הופעות בליגה, אבל לא הגיע להסכמות על הארכת החוזה שלו.