גבי קניקובסקי חוזר למכבי ת"א. הצהובים הגיעו לסיכום עם פרנצווארוש על העברתו של הקשר בן ה-29, שיחתום על חוזה לארבע שנים וישוב ללבוש את החולצה מספר 16. בכך חוזר קניקובסקי למועדון שבו גדל ושאותו עזב רק בקיץ שעבר, לאחר שסיים את חוזהו ועבר לאלופת הונגריה ללא תמורה.

גבי קניקובסקי חוזר למכבי ת"א. הצהובים הגיעו לסיכום עם פרנצווארוש על העברתו של הקשר בן ה-29, שיחתום על חוזה לארבע שנים וישוב ללבוש את החולצה מספר 16. בכך חוזר קניקובסקי למועדון שבו גדל ושאותו עזב רק בקיץ שעבר, לאחר שסיים את חוזהו ועבר לאלופת הונגריה ללא תמורה.

גבי קניקובסקי חוזר למכבי ת"א. הצהובים הגיעו לסיכום עם פרנצווארוש על העברתו של הקשר בן ה-29, שיחתום על חוזה לארבע שנים וישוב ללבוש את החולצה מספר 16. בכך חוזר קניקובסקי למועדון שבו גדל ושאותו עזב רק בקיץ שעבר, לאחר שסיים את חוזהו ועבר לאלופת הונגריה ללא תמורה.

קניקובסקי מסיים תקופה של עונה אחת בפרנצווארוש, במהלכה רשם 56 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שמונה שערים. הוא זכה עם המועדון באליפות ובגביע ההונגרי, לקח חלק בקמפיין הליגה האירופית ורשם בסך הכול 21 הופעות במפעלים האירופיים.

קניקובסקי מסיים תקופה של עונה אחת בפרנצווארוש, במהלכה רשם 56 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שמונה שערים. הוא זכה עם המועדון באליפות ובגביע ההונגרי, לקח חלק בקמפיין הליגה האירופית ורשם בסך הכול 21 הופעות במפעלים האירופיים.

קניקובסקי מסיים תקופה של עונה אחת בפרנצווארוש, במהלכה רשם 56 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שמונה שערים. הוא זכה עם המועדון באליפות ובגביע ההונגרי, לקח חלק בקמפיין הליגה האירופית ורשם בסך הכול 21 הופעות במפעלים האירופיים.