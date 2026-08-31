גבי קניקובסקי חוזר למכבי ת"א. הצהובים הגיעו לסיכום עם פרנצווארוש על העברתו של הקשר בן ה-29, שיחתום על חוזה לארבע שנים וישוב ללבוש את החולצה מספר 16. בכך חוזר קניקובסקי למועדון שבו גדל ושאותו עזב רק בקיץ שעבר, לאחר שסיים את חוזהו ועבר לאלופת הונגריה ללא תמורה.
קניקובסקי מסיים תקופה של עונה אחת בפרנצווארוש, במהלכה רשם 56 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שמונה שערים. הוא זכה עם המועדון באליפות ובגביע ההונגרי, לקח חלק בקמפיין הליגה האירופית ורשם בסך הכול 21 הופעות במפעלים האירופיים.
החזרה של קניקובסקי מהווה חיזוק משמעותי עבור מרכז השדה של מכבי ת"א, במיוחד על רקע הפציעה הנוספת של כריסטיאן בליץ', שצפוי להיעדר לתקופה ממושכת. מעבר לצורך המקצועי, החזרתו של אחד הלגיונרים הישראלים הבכירים היא גם הצהרת כוונות מצד הצהובים, בתקופה שבה הסגל צפוי לעבור שינויים נוספים.
עבור קניקובסקי מדובר בסגירת מעגל נוספת. הקשר הוא תוצר מחלקת הנוער של מכבי ת"א, ולאחר שעזב בגיל צעיר ושיחק בהפועל עכו ובמכבי נתניה, חזר לקריית שלום בקיץ 2021. בארבע העונות שלאחר מכן הפך לאחד השחקנים המרכזיים בקבוצה והיה שותף לשתי אליפויות רצופות.