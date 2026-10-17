אוהדי הפועל ת"א לא חיכו לשריקת הפתיחה מול עירוני טבריה כדי להתחיל את החגיגה. האוהדים התאספו בפארק המסילה ויצאו לצעדה משותפת, כשהם מכניסים לאווירה גם את מי שעוד לא הגיע למשחק. מבחינת הקהל האדום, ההכנות למפגש היו הזדמנות להפגין שוב את ההתלהבות ואת התמיכה בקבוצה

הצעדה הפכה את הדרך למשחק לאירוע בפני עצמו, וסיפקה הקדמה לאווירה שהאוהדים מקווים לייצר ביציעים. עכשיו הם מחכים שגם השחקנים יצטרפו לחגיגתה ויתנו להם סיבה להמשיך אותה אחרי שריקת הסיום. מאמן עירוני טבריה, אלון זיו, אמר לקראת המשחק: "הפועל ת"א אחת הקבוצות החזקות בליגה וקבוצת הבית הטובה בליגה וכשהמשחק אצלם בבית המשחק הופך לקשה פי כמה, ונצטרך להיערך בהתאם לאופי המשחק".

צעדת אוהדי הפועל תל אביב לפני טבריה ( צילום: אלון מרדכי )

זיו נשאל האם הוא חושש מיצירת פער בתחתית בשל העובדה שהיכולת של קבוצתו במשחקים האחרונים טובה, אך היא בכל זאת מפסידה וענה: "היכולת שלנו בהחלט מעודדת אבל אנחנו סופרים נקודות ושם לא הוכחנו את זה ב2 המשחקים האחרונים ועל זה אנחנו לא יכולים לוותר לעצמינו. מאמן מטבעו מודאג תמיד על אחת כמה וכמה שהתחלנו בפיגור גדול ולא נרצה ולא ניתן לדברים לברוח לנו. בשלב הזה של העונה אנחנו צריכים להתמקד בצבירת נק שהיא דיי סבירה עד עתה ולא בשום דבר אחר".

אוהדי הפועל ת"א ( צילום: אלון מדרכי )

ניב גוטליב נשאל קודם כל איך היתה התחושה לחזור לשחק בשבוע שעבר וענה: "תמיד כיף לחזור למגרש, במיוחד אחרי תקופה של שלושה חודשים שבה לא שיחקתי. זו הייתה תקופה לא פשוטה, ולכן החזרה הייתה משמעותית עבורי. אני שמח לחזור, להרגיש שוב את המשחק ולעזור לקבוצה. עכשיו הפנים קדימה, והמטרה שלי היא להמשיך ולהתקדם באופן אישי ולתרום לקבוצה על הדשא".

גוטליב התייחס גם נקודתית לקראת הפועל ת''א, על כך שבניגוד לחיפה ובאר שבע, האדומים של ברדה לא לוחצים גבוה כל כך, אלא קו ההגנה מחכה נמוך יותר ואילו אתגרים זה מציב בפניהם: