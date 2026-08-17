מנור סולומון הגיע לווסטהאם: הישראלי פתח בהרכב מול ברנלי, היה מהשחקנים המסוכנים בקבוצתו וקינח בשער שקבע 0:2 בדקה ה-72. ווסטהאם אמנם איבדה את היתרון בדרך ל-2:2 דרמטי, אבל סולומון יצא מהערב הזה כאחת מנקודות האור שלה.

במהלך המשחק אוהדים קראו ברשתות החברתיות להעביר יותר כדורים לעבר הישראלי. "צריך להזיז את הכדור מהר יותר ולהביא אותו לסולומון", כתב אחד מהם, ואחר הוסיף: "צריך להביא את בואן וסולומון לעמדות גבוהות יותר במגרש". ככל שהדקות חלפו, הטון הפך נלהב יותר. "סולומון נראה טוב היום", כתב אוהד אחד, ואחר כבר הכריז: "הוא הולך להיות הצלחה". תגובה נוספת הייתה חד-משמעית אפילו יותר: "סולומון היה מבריק עד עכשיו".

אוהד אחר אף העריך שהנוכחות של הישראלי תשפר את השחקנים סביבו לאורך העונה, ובפרט את המגן השמאלי אולי סקארלס: "הוא יהיה אחד המרוויחים הגדולים מהנוכחות של סולומון העונה".

גלריה "מבריק"ץ מנור סולומון מול ברנלי ( צילום:Matt McNulty/Getty Images )

ואז הגיע גם השער. מוחמדו קאנטה פרץ באגף והעביר כדור רוחב, וסולומון הגיע למקום הנכון ושלח אותו לרשת. ב”גרדיאן" תיארו את המהלך כרגע שבו ווסטהאם הזכירה את “איכות הפרמייר-ליג” שיש בסגל שלה.

ברשת, החגיגה סביב הישראלי נמשכה. "האיש הזה יהיה מפלצת עבורנו", כתב אחד מאוהדי ווסטהאם מיד לאחר השער. אוהד אחר החמיא לקאנטה על הבישול, אבל עצם העובדה שסולומון הגיע כבר במשחקו הראשון לעמדה שממנה יכול היה לסגור את המשחק לא נעלמה מעיני הקהל.

"שער ראשון במועדון. מנור סולומון מול ברנלי ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )

חלקם כבר החלו להשוות אותו לשחקני התקפה אהובים מהעבר: ״סולומון מזכיר לי את בנרחמה״, כתב אחד מהם, ואחר הוסיף: ״באמת חשבתי שלרגע יש לנו את לנזיני על המגרש״. אוהד נוסף הסתפק בשתי מילים: ״סולומון איכותי״. ההשוואות אולי מוקדמות, אבל הן בהחלט מעידות על הרושם שהותיר הישראלי כבר בהופעתו הראשונה בליגה