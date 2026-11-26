אחרי שזכה לקרדיט גדול מצידו של אלמוג כהן, שון וייסמן צפוי לרדת לספסל של בית"ר ירושלים בדרבי הירושלמי ביום שבת (20:15). החלוץ, שהצטרף הקיץ לצהובים-שחורים לאחר ששיחק שנים בחו"ל, מציג יכולת חלשה במיוחד מתחילת העונה וכבש שער אחד בלבד מול הפועל ר"ג.
וייסמן, שפתח ב-1:1 המאכזב של בית"ר במחזור הליגה האחרון מול עירוני טבריה והוחלף בדקה ה-57, לא מצליח להיכנס לעניינים. את מקומו בהרכב צפוי לתפוס מחרתיים ג'ונבוסקו קאלו, שכבש צמד במשחק האימון מול מכבי קריית גת מהליגה הלאומית במהלך הפגרה ומציג יכולת טובה באימונים.
מי שלא יוכל לשחק בדרבי הוא עומר אצילי הפצוע, שינסה לשוב לקראת המשחק מול מכבי חיפה ברביעי הבא. את מקומו של אצילי בהרכב עשוי לתפוס תומר יוספי, שיצא מה-11 בתקופה האחרונה בשל יכולת חלשה.
בבית"ר מודעים לרצף המשחקים שצפוי לה אחרי הדרבי, כולל משחקים מול מכבי חיפה, הפועל באר-שבע, הפועל ת"א ומכבי נתניה, ולכן חשוב מבחינתם, אחרי שתי תוצאות מאכזבות מול עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה ופער של שבע נקודות מהפועל ת"א שבמקום הראשון, להשיג שלוש נקודות מול היריבה העירונית. "זה משחק שאנחנו צריכים לקחת, לחזור למסלול הניצחונות - ואז נמשיך הלאה".