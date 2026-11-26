אחרי שזכה לקרדיט גדול מצידו של אלמוג כהן, שון וייסמן צפוי לרדת לספסל של בית"ר ירושלים בדרבי הירושלמי ביום שבת (20:15). החלוץ, שהצטרף הקיץ לצהובים-שחורים לאחר ששיחק שנים בחו"ל, מציג יכולת חלשה במיוחד מתחילת העונה וכבש שער אחד בלבד מול הפועל ר"ג.

אחרי שזכה לקרדיט גדול מצידו של אלמוג כהן, שון וייסמן צפוי לרדת לספסל של בית"ר ירושלים בדרבי הירושלמי ביום שבת (20:15). החלוץ, שהצטרף הקיץ לצהובים-שחורים לאחר ששיחק שנים בחו"ל, מציג יכולת חלשה במיוחד מתחילת העונה וכבש שער אחד בלבד מול הפועל ר"ג.

אחרי שזכה לקרדיט גדול מצידו של אלמוג כהן, שון וייסמן צפוי לרדת לספסל של בית"ר ירושלים בדרבי הירושלמי ביום שבת (20:15). החלוץ, שהצטרף הקיץ לצהובים-שחורים לאחר ששיחק שנים בחו"ל, מציג יכולת חלשה במיוחד מתחילת העונה וכבש שער אחד בלבד מול הפועל ר"ג.

וייסמן, שפתח ב-1:1 המאכזב של בית"ר במחזור הליגה האחרון מול עירוני טבריה והוחלף בדקה ה-57, לא מצליח להיכנס לעניינים. את מקומו בהרכב צפוי לתפוס מחרתיים ג'ונבוסקו קאלו, שכבש צמד במשחק האימון מול מכבי קריית גת מהליגה הלאומית במהלך הפגרה ומציג יכולת טובה באימונים.

וייסמן, שפתח ב-1:1 המאכזב של בית"ר במחזור הליגה האחרון מול עירוני טבריה והוחלף בדקה ה-57, לא מצליח להיכנס לעניינים. את מקומו בהרכב צפוי לתפוס מחרתיים ג'ונבוסקו קאלו, שכבש צמד במשחק האימון מול מכבי קריית גת מהליגה הלאומית במהלך הפגרה ומציג יכולת טובה באימונים.

וייסמן, שפתח ב-1:1 המאכזב של בית"ר במחזור הליגה האחרון מול עירוני טבריה והוחלף בדקה ה-57, לא מצליח להיכנס לעניינים. את מקומו בהרכב צפוי לתפוס מחרתיים ג'ונבוסקו קאלו, שכבש צמד במשחק האימון מול מכבי קריית גת מהליגה הלאומית במהלך הפגרה ומציג יכולת טובה באימונים.

מי שלא יוכל לשחק בדרבי הוא עומר אצילי הפצוע, שינסה לשוב לקראת המשחק מול מכבי חיפה ברביעי הבא. את מקומו של אצילי בהרכב עשוי לתפוס תומר יוספי, שיצא מה-11 בתקופה האחרונה בשל יכולת חלשה.

מי שלא יוכל לשחק בדרבי הוא עומר אצילי הפצוע, שינסה לשוב לקראת המשחק מול מכבי חיפה ברביעי הבא. את מקומו של אצילי בהרכב עשוי לתפוס תומר יוספי, שיצא מה-11 בתקופה האחרונה בשל יכולת חלשה.

מי שלא יוכל לשחק בדרבי הוא עומר אצילי הפצוע, שינסה לשוב לקראת המשחק מול מכבי חיפה ברביעי הבא. את מקומו של אצילי בהרכב עשוי לתפוס תומר יוספי, שיצא מה-11 בתקופה האחרונה בשל יכולת חלשה.