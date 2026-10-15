"בי אין ספורט" היא גלגול של "אל ג'זירה ספורט", שהפכה ב־2014 לרשת עצמאית כדי להפריד בין תכני הספורט לבין המטען הפוליטי של רשת האם - מהגופים השנויים במחלוקת בעולם, ששידוריה נאסרו בישראל לאחר אירועי 7 באוקטובר בשל מעורבות כתביה בסיקור הטבח. על אף שהרשת מציגה את עצמה כמערכת נפרדת ועצמאית, היא ממומנת על ידי גורמים קטאריים ופועלת מתחנת השידור בדוחא.