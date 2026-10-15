חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל, אחמד אבו־אלעם - שנחשב למקורב ליו"ר שינו זוארץ - נפגש בימים האחרונים ברמאללה עם נציגי ערוץ הספורט הקטארי "בי אין ספורט". הפגישה נערכה בעקבות החרם שמפעילים שדרני הרשת, מחזיקת זכויות השידור הגדולה במזרח התיכון, כלפי מגן נבחרת ישראל וקריסטל פאלאס, ענאן חלאילי.
"בי אין ספורט" היא גלגול של "אל ג'זירה ספורט", שהפכה ב־2014 לרשת עצמאית כדי להפריד בין תכני הספורט לבין המטען הפוליטי של רשת האם - מהגופים השנויים במחלוקת בעולם, ששידוריה נאסרו בישראל לאחר אירועי 7 באוקטובר בשל מעורבות כתביה בסיקור הטבח. על אף שהרשת מציגה את עצמה כמערכת נפרדת ועצמאית, היא ממומנת על ידי גורמים קטאריים ופועלת מתחנת השידור בדוחא.
מאז הגעתו של חלאילי לקריסטל פאלאס, חווים הצופים התעלמות מוחלטת מביצועיו: שדרני הערוץ נמנעים מלהזכיר את שמו או להתייחס לנגיעות שלו בכדור. היחס לחלאילי הוא המשך ישיר לחרם הערבי נגד ספורטאים ישראלים: בעבר התעלמו שדרני הערוץ ממנור סולומון, ובחצי גמר הגביע האנגלי הם נמנעו מלהזכיר את שמו של שוער סאות'המפטון, דניאל פרץ.
בפגישה שנערכה במטה אל־ג'זירה ברמאללה, מחה אבו־אלעם בשם ההתאחדות על ההתעלמות מחלאילי והבהיר כי השחקן הערבי בכדורגל הישראלי מתמודד עם מורכבות כפולה. הוא הביא כדוגמה את סייד אבו־פרחי: מחד, ספג השחקן נאצות ואיומים מגורמים פרו־פלסטיניים ברשתות החברתיות, ומאידך - לאחר שהורחק במשחק מול אוסטריה - ספג קללות וביקורת נוקבת מצד אוהדים בישראל. בערוץ הקטארי ערכו בדיקה בנושא, ולאחר שהבינו כי חלאילי הוא ערבי־מוסלמי, התחייבו כי כבר במשחק הקרוב ביום ראשון מול ברייטון שמו יצוין בשידור כרגיל.