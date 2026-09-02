עכשיו זה רשמי. גבי קניקובסקי חתם לארבע שנים במכבי ת"א, ששילמה עבורו מיליון אירו לפרנצווארוש. הקשר, שירוויח חצי מיליון אירו לעונה, הוצג רשמית במדים הצהובים. זו תהיה הקדנציה השנייה שלו בקריית שלום אחרי הפסקה של עונה אחת, שבה שיחק בהונגריה.

עכשיו זה רשמי. גבי קניקובסקי חתם לארבע שנים במכבי ת"א, ששילמה עבורו מיליון אירו לפרנצווארוש. הקשר, שירוויח חצי מיליון אירו לעונה, הוצג רשמית במדים הצהובים. זו תהיה הקדנציה השנייה שלו בקריית שלום אחרי הפסקה של עונה אחת, שבה שיחק בהונגריה.

עכשיו זה רשמי. גבי קניקובסקי חתם לארבע שנים במכבי ת"א, ששילמה עבורו מיליון אירו לפרנצווארוש. הקשר, שירוויח חצי מיליון אירו לעונה, הוצג רשמית במדים הצהובים. זו תהיה הקדנציה השנייה שלו בקריית שלום אחרי הפסקה של עונה אחת, שבה שיחק בהונגריה.