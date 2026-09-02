עכשיו זה רשמי. גבי קניקובסקי חתם לארבע שנים במכבי ת"א, ששילמה עבורו מיליון אירו לפרנצווארוש. הקשר, שירוויח חצי מיליון אירו לעונה, הוצג רשמית במדים הצהובים. זו תהיה הקדנציה השנייה שלו בקריית שלום אחרי הפסקה של עונה אחת, שבה שיחק בהונגריה.
אחרי החתימה, קניקובסקי פנה לאוהדי הקבוצה בסרטון שפורסם בעמוד האינסטגרם של מכבי ת"א: "היי אוהדים יקרים, אני רוצה להגיד תודה על כל התמיכה המטורפת שנתתם לי. אני שמח לחזור הביתה, לבית שתומך ואוהב ודוחף. מחכה לראות אתכם כבר בבלומפילד. אוהב אתכם".
קניקובסקי מסיים תקופה של עונה אחת בפרנצווארוש, במהלכה רשם 56 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש שמונה שערים. הוא זכה עם המועדון בגביע ההונגרי, לקח חלק בקמפיין הליגה האירופית ורשם בסך הכול 21 הופעות במפעלים האירופיים.
החזרה של קניקובסקי מהווה חיזוק משמעותי עבור מרכז השדה של מכבי ת"א, במיוחד על רקע הפציעה הנוספת של כריסטיאן בליץ', שצפוי להיעדר לתקופה ממושכת. מעבר לצורך המקצועי, החזרתו של אחד הלגיונרים הישראלים הבכירים היא גם הצהרת כוונות מצד הצהובים, בתקופה שבה הסגל צפוי לעבור שינויים נוספים.
עבור קניקובסקי מדובר בסגירת מעגל נוספת. הקשר הוא תוצר מחלקת הנוער של מכבי ת"א, ולאחר שעזב בגיל צעיר ושיחק בהפועל עכו ובמכבי נתניה, חזר לקריית שלום בקיץ 2021. בארבע העונות שלאחר מכן הפך לאחד השחקנים המרכזיים בקבוצה והיה שותף לשתי אליפויות רצופות.