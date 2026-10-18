על ההופעה הראשונה שלו על הקווים בטדי: "אנחנו יודעים מה העוצמות של האצטדיון הזה, שהקהל בא בטירוף, והוא ייתן לנו את הגב שלו כדי לנצח את המשחק".

על ההופעה הראשונה שלו על הקווים בטדי: "אנחנו יודעים מה העוצמות של האצטדיון הזה, שהקהל בא בטירוף, והוא ייתן לנו את הגב שלו כדי לנצח את המשחק".

על ההופעה הראשונה שלו על הקווים בטדי: "אנחנו יודעים מה העוצמות של האצטדיון הזה, שהקהל בא בטירוף, והוא ייתן לנו את הגב שלו כדי לנצח את המשחק".