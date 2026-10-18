בית"ר ירושלים ומכבי ת"א ייפגשו מחר (ראשון, 20:30), לאחד המפגשים הלוהטים שיש היום לליגת העל להציע. ניצחון של הצהובים (מקום 2, 16 נקודות) יאפשר להם לחלוף על מכבי חיפה בדרך לפסגה. הצהובים-שחורים של אלמוג כהן (מקום 5, 12 נקודות) רוצים להיצמד לדבוקת הצמרת.
"אנחנו פוגשים קבוצה מאוד איכותית", אמר כהן במסיבת העיתונאים הרשמית של הקבוצה מהבירה לקראת המשחק. "בעיניי מדובר בקבוצה הכי איכותית בליגה, אבל עם הקהל שלנו ובאצטדיון שלנו ברור שאנחנו רוצים בעזרת ה' לנצח".
על ההופעה הראשונה שלו על הקווים בטדי: "אנחנו יודעים מה העוצמות של האצטדיון הזה, שהקהל בא בטירוף, והוא ייתן לנו את הגב שלו כדי לנצח את המשחק".
על היריבה: "מבחינתי כל ניצחון זה שלוש נקודות, כל משחק בליגה הוא קשה. גם סכנין הוציאה נקודה ממכבי ת"א בבלומפילד. לא נקבל יותר נקודות אם ננצח את מכבי ת”א בטדי מאשר משחק אחר. אנחנו רוצים לנצח כל משחק מול כל יריבה, בכל מגרש. הצמרת תברח במקרה של הפסד? אם אני לא טועה, כשהפסדנו לבאר-שבע בעונה שעברה בבית, במחזור יותר מאוחר, הם פתחו מאיתנו פער של 7 נקודות ובסוף היינו בפלייאוף העליון במקום הראשון. אנחנו באים לנצח וחושבים רק על ניצחון".
על ההכנה המנטאלית: "זה עניין יומיומי, לא משהו שאתה נותן עליו דגש במשחק מסוים. זה ממחנה האימונים, דרך התקופה הפחות טובה שעברנו וגם כרגע כשאנחנו בתקופה טובה יותר. זאת השנה הכי תחרותית שהייתה בכדורגל הישראלי לאחרונה. אני שמח שהקבוצות הגדולות מביאות קהל ושיש עניין, אנחנו רוצים להתמקד בעצמנו. נעשה הכל כדי לשמח את האוהדים שלנו".
השוער מיגל סילבה הוסיף: "מרגש סוף סוף לחזור לטדי. כקבוצה רוצים לעשות משחק טוב באצטדיון הביתי שלנו ולהעניק לכולם ערב שמח. זו עובדה שלא התחלתי את העונה כ"כ טוב, אבל העונה ארוכה וזה הכדורגל. מה שיש לי לעשות זה להמשיך לעבוד קשה".