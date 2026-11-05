מהפכה חסרת תקדים מתחוללת מאחורי הקלעים של נבחרת ישראל בניהולו של רן בן שמעון, מהפכה שמשנה מקצה לקצה את כל מה שידענו על ניהול חדר הלבשה וקבלת החלטות בכדורגל הישראלי.

מתברר כי בעידן הנוכחי, שחקני הנבחרת אינם נבחנים רק על כר הדשא, אלא נתונים תחת מעקב צמוד הכולל מערך של מספר מצלמות, אשר מתעדות את התנהלותם על מנת לספק לאנשי הצוות המקצועי פידבקים התנהגותיים ומקצועיים שאמורים לסייע בקבלת ההחלטות.

גלריה לא נבחנים רק על כר הדשא. שחקני נבחרת ישראל ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

המיזם החריג כולל לא רק מצלמות שהוצבו בסביבת ספסל הנבחרת במטרה לתעד את הדינמיקה הקבוצתית, התגובות רגע לפני העלייה לכר הדשא והתסכולים עם הירידה אחרי חילוף, אלא גם מצלמה ומיקרופון הנתלים באופן קבוע על גופו של המאמן הלאומי עצמו. אמצעי זה מתעד בזמן אמת את תנועותיו, הוראותיו הטקטיות ותגובותיו לאירועי המשחק השונים, כאשר כל החומרים הללו נבדקים לאחר שריקת הסיום לטובת הסקת מסקנות.

מדובר במהלך חריג שלא היה כדוגמתו בנבחרות ישראל מעולם, ומשמש מבחינת בן שמעון ככלי לתמרן ולשלוט בחדר ההלבשה. כלים כאלה כבר הוכיחו את עצמם כמחוללי סערות לא קטנות. כך למשל, באחד ממשחקיו הראשונים של בן שמעון על הקווים, המצלמה שהוצבה סמוך לספסל ותיעדה את הדינמיקה, חשפה את התנהגותו הסוערת של מוחמד אבו פאני. לקשר היו ביקורות נוקבות כלפי חבריו והערות קיצוניות מדי עם ירידתו לספסל. המצלמות שקלטו את ההתנהגות העבירו את התיעוד לבן שמעון שרתח מזעם, והוא אף שקל להדיח אותו מיידית מהסגל הלאומי. אולם אחרי התייעצות ושיחה עם ראשי ההתאחדות הוחלט לקיים עימו שיחה נוקבת שהביאה לבסוף לפתרון והשארתו בנבחרת.

אבו פאני אמנם לא זומן אתמול לסגל הנבחרת לקראת שני המשחקים האחרונים בקמפיין ליגת האומות מטעמים מקצועיים, אבל מאחורי הקלעים נוצרה מתיחות סביב ההתכנסות הקודמת. לטענת גורמים בהתאחדות, ברגע שאבו פאני הבין כי הוא אינו מתוכנן לפתוח בהרכב מול אוסטריה, הוא התלונן לפתע על פציעה. בבדיקת ה-MRI אותר קרע קטן של סנטימטר וחצי שמאפשר עקרונית לשחק, אך הוא שוחרר לבקשתו בחזרה לכוכב האדום בלגרד.

המצלמה תפסה אותו מעיר בצורה מוגזמת לחבריו. אבו פאני ( צילום: REUTERS/Ints Kalnins )

"לא מחביאים שום דבר"

מנגנון הבקרה זוכה לגיבוי מלא ובנבחרת אישרו את הידיעה על הצבת המצלמות, לרבות זו שעל גופו של בן שמעון, והסבירו את הרציונל המקצועי: "במהלך משחק יש דברים שלא רואים, עניינים של שחקנים שמתרחשים בספסל הנבחרת, רגע לפני עלייה למשחק או תגובות בירידה מהמגרש, לכן הצבנו מצלמות מיוחדות שייתנו לנו תמונה על מה שקורה שם. השחקנים מודעים לכך, אף אחד לא מחביא שום דבר, זה עוד כלי מבחינת בן שמעון לנתח אירועים ולהבין את הדינמיקה בתוך הנבחרת, חברתית ומקצועית.

"על בן שמעון יש מצלמה ומיקרופון על מנת לנתח מאוחר יותר את ההוראות הטקטיות שלו תוך כדי משחק ולהבין מה קרה במהלכו. יש ממש ניתוח של כל דקה ודקה".

המעקב של הצוות המקצועי אינו פוסח על אימוני הנבחרת, וגם שם מוצבות מצלמות המאפשרות מעבר לניתוח המקצועי היבש של האימון - המשמש לקבלת החלטות בנוגע להתלבטויות של הרגע האחרון לאחר שהצוות יושב לאסיפות וידיאו ייעודיות - גם איתור של דינמיקות חברתיות ואישיות. כך למשל, הירידה החדה במצב רוחו של אוסקר גלוך אותרה דרך אותן עדשות, מה שהוביל למפגשים אישיים של המאמן עם קשר איאקס בחו"ל ואפילו לשיחות עומק עם הוריו על מנת להחזירו למיטבו.

גלוך ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

פרסום ראשון | גרנט עלול לסיים את עבודתו באריס סלוניקי

פחות מארבעה חודשים לאחר שמונה ליועץ להנהלת אריס סלוניקי, אברם גרנט עלול לסיים את תפקידו במועדון היווני, שמדורג במקום החמישי בליגה בתום תשעה מחזורים.

גרנט חזר לכדורגל האירופי ביולי האחרון, כשחתם במועדון המחזיק בתקציב החמישי בגודלו ביוון כדי לחזק את הפעילות המקצועית והאסטרטגית שלו. לגרנט קריירה בינלאומית עשירה: בעבר אימן את צ'לסי, ווסטהאם, פורטסמות', פרטיזן בלגרד ונורת'איסט יונייטד ההודית לצד קבוצות בתאילנד, וכן את נבחרות ישראל, גאנה וזמביה.

על אף שהוא מחזיק בחוזה ופועל מרחוק כדי לקדם מקצועית את מחלקת הכדורגל של אריס, מאחורי הקלעים הוחלט במועדון לבחון מחדש את השפעתו ואת המשך ההתקשרות עמו. בימים האחרונים שוחח גרנט עם ראשי המועדון, שצפויים לקבל החלטה בעניינו בקרוב.

בדרך החוצה? גרנט ( צילום: FAZ Media )

גיא לוזון דרש, וגורן לא זומן לבוגרת בחלון הקודם

רק דרישתו של מאמן הנבחרת הצעירה היוצא, גיא לוזון, לשתף את אוריין גורן בשני המשחקים המכריעים מול בוסניה ונורווגיה במוקדמות היורו - מנעה את זימונו של קשר ברצלונה לסגל הנבחרת הבוגרת כבר בחלון הראשון של ליגת האומות. בהתאחדות הסבירו כי מאחר שגורן לא היה אמור לקבל דקות משחק משמעותיות בבוגרת, הועדפה השתתפותו במדי הצעירה כדי לסייע לה במאבק על המקום השני והפלייאוף - ניסיון שלא צלח בסופו של דבר בגלל תיקו בנורווגיה.

עם זאת, לנוכח הלחץ שהפעיל המנהל המקצועי של נבחרת צ'כיה, פאבל נדבד, כדי שגורן ייצג את מדינתו, התברר בדיעבד כי מדובר היה בסיכון: הופעות בנבחרת הצעירה אינן נחשבות כאינדיקציה רשמית לנעילת שחקן בפיפ"א.