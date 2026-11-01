בעקבות הפנדל שנפסק נגדה בדקה האחרונה של המפגש אתמול (שבת) בטדי מול הפועל קריית שמונה, והוביל לשוויון 1:1, בבית"ר ירושלים מתכוונים לדרוש מאיגוד השופטים את קלטת השמע של השיחה בין השופט דקל צינו לצוות ה-VAR, שלא התערב בהחלטה. לטענת אנשי המועדון, טימוטי מוזי כלל לא הכשיל את סאניה, ולא הייתה הצדקה לשריקה.

"כולם ראו שלא היה פנדל. זו לא טעות, זו הפקרות שפגעה בסיכויי האליפות שלנו. איך יכול להיות שצוות ה-VAR לא התערב בתוך רגע? משהו פה ממש מוזר", זעמו בבית"ר. גורמים באיגוד השופטים כבר אישרו כי אכן לא הייתה הצדקה לשריקה לפנדל בדקת הסיום, שהובילה לאובדן שתי נקודות יקרות עבור הירושלמים, שנאלצו להסתפק בתיקו מול קבוצת התחתית מקריית שמונה.

גלריה בבית"ר ירושלים זועמים על השיפוט. אלמוג כהן ( צילום: גיל יוחנן )

למעלה מ-25 אלף אוהדי בית"ר ירושלים הגיעו לטדי בצהרי שבת, בתקווה שקבוצתם תמשיך את המומנטום מפתיחת העונה, אך יצאו מאוכזבים לאחר התיקו מול אחת הקבוצות החלשות בליגה, ובעיקר עם תחושת תסכול קשה בעקבות ההחלטה השנויה במחלוקת של צוות השיפוט.

אלא שלצד הכעס על השיפוט, בבית"ר מודעים גם לבעיות המקצועיות. הקבוצה אמנם הצליחה לנצח העונה את מרבית היריבות הנחותות ממנה, אך בשבועיים האחרונים, שכללו ניצחון דחוק על הפועל פ"ת ותיקו מול קריית שמונה, הציגה יכולת פושרת שרחוקה מזו של יריבותיה לצמרת. מדובר בתמונת מצב מדאיגה מבחינת אלמוג כהן והצוות המקצועי. "ברור שקופחנו בענק. גם צינו כבר מבין שלא היה פנדל ושהוא הרס משחק, אבל אנחנו גם צריכים להיות אמיתיים עם עצמנו, אנחנו פשוט לא טובים", אמרו במועדון.

בית"ר אמנם ספגה מול קריית שמונה שער שהיה השלישי בלבד לחובתה בשבעת המחזורים האחרונים, אולם נראה כי הבעיה המרכזית שמתחילה להיווצר היא דווקא במשחק ההתקפה, שבו עדיין לא התגבשה היררכיה ברורה. מול הפועל פ"ת פתח שון וייסמן בהרכב, בעוד שאתמול הוא עלה מהספסל רק בדקה ה-82. קאלו, שפתח מול מכבי ת"א והציג יכולת מצוינת, כלל לא נכלל בסגל נגד הפועל פ"ת, אך אתמול שב להרכב, בזמן שיוג'ין אנסה נותר ביציע.

"בכושר גרוע". אצילי ( צילום: גיל יוחנן )

"עומר אצילי נמצא בכושר גרוע כבר תקופה ארוכה. נכון שהוא בישל אתמול, אבל לא מעבר לזה, והוא ממשיך לקבל את הקרדיט. ירדן שועה לא עושה כלום וממשיך לקבל את הקרדיט", אמרו במועדון. "יש פרות קדושות שלא נוגעים בהן, ובעיקר יותר מדי שינויים גדולים. אנטווי עושה הכול נחמד עד שהוא מגיע למסירה האחרונה, ואז לא יוצא מזה כלום. חייבים שיפור מהותי. לא סתם הפסדנו להפועל ת"א ולמכבי נתניה ועשינו תיקו מול מכבי ת"א. לאף קבוצה גדולה אין פריבילגיה לעשות תיקו מול קבוצה קטנה".