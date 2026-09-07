לאחר החתימה אמר צ'ילופיה: ״אני נרגש להגיע לירושלים, ומצפה שנדחוף אחד את השני למצות את היכולות שלנו. עם עבודה קשה התוצאות יגיעו. אני לא יכול לחכות לפגוש את האוהדים, לשמוע אותם ולגרום להם גאווה. אתן את כל האנרגיה, הלחימה והתשוקה שלי"