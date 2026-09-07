הפועל ירושלים הודיעה היום (שני) על צירופו של אדוארד צ'ילופיה. החלוץ והכנף בן ה־26, שחקן נבחרת זמביה, מגיע בהשאלה לעונת 2026/27 ויחזק את החלק הקדמי של הקבוצה.
צ'ילופיה שיחק במשך ארבע עונות בדיורגרדן, עימה זכה באליפות ובגביע השוודי, וב־2022 נרכש על ידי מיטיולן הדנית תמורת 2.4 מיליון יורו. במדי הקבוצה הדנית זכה בשני גביעים, ובתווך הושאל לעונה מוצלחת בהאקן השוודית.
עד כה רשם צ'ילופיה 39 שערים ו־21 בישולים במהלך הקריירה. לזמבי גם ניסיון משמעותי בזירה האירופית, לאחר שהשתתף במשך ארבע עונות בשלבי הבתים של הליגה האירופית ואף כבש בעבר מול מכבי ת"א.
לאחר החתימה אמר צ'ילופיה: ״אני נרגש להגיע לירושלים, ומצפה שנדחוף אחד את השני למצות את היכולות שלנו. עם עבודה קשה התוצאות יגיעו. אני לא יכול לחכות לפגוש את האוהדים, לשמוע אותם ולגרום להם גאווה. אתן את כל האנרגיה, הלחימה והתשוקה שלי"