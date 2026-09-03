הפועל ת"א ובית"ר ירושלים נפגשות כעת בבלומפילד למשחק ההשלמה של המחזור הראשון בליגת העל, שנדחה בשל השתתפותם של האדומים בפלייאוף הקונפרנס ליג. שתי היריבות הגדולות מגיעות להתמודדות לאחר שסיימו את דרכן באירופה: הפועל נפרדה מהמפעל עם הפסד 1:0 לאטאלנטה בסיכום שני המשחקים, בעוד בית"ר הודחה בסיבוב המוקדמות השלישי לאחר דו קרב פנדלים מול אוסטריה וינה.

הפועל ת"א ובית"ר ירושלים נפגשות כעת בבלומפילד למשחק ההשלמה של המחזור הראשון בליגת העל, שנדחה בשל השתתפותם של האדומים בפלייאוף הקונפרנס ליג. שתי היריבות הגדולות מגיעות להתמודדות לאחר שסיימו את דרכן באירופה: הפועל נפרדה מהמפעל עם הפסד 1:0 לאטאלנטה בסיכום שני המשחקים, בעוד בית"ר הודחה בסיבוב המוקדמות השלישי לאחר דו קרב פנדלים מול אוסטריה וינה.

הפועל ת"א ובית"ר ירושלים נפגשות כעת בבלומפילד למשחק ההשלמה של המחזור הראשון בליגת העל, שנדחה בשל השתתפותם של האדומים בפלייאוף הקונפרנס ליג. שתי היריבות הגדולות מגיעות להתמודדות לאחר שסיימו את דרכן באירופה: הפועל נפרדה מהמפעל עם הפסד 1:0 לאטאלנטה בסיכום שני המשחקים, בעוד בית"ר הודחה בסיבוב המוקדמות השלישי לאחר דו קרב פנדלים מול אוסטריה וינה.