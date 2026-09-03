הפועל ת"א ובית"ר ירושלים נפגשות כעת בבלומפילד למשחק ההשלמה של המחזור הראשון בליגת העל, שנדחה בשל השתתפותם של האדומים בפלייאוף הקונפרנס ליג. שתי היריבות הגדולות מגיעות להתמודדות לאחר שסיימו את דרכן באירופה: הפועל נפרדה מהמפעל עם הפסד 1:0 לאטאלנטה בסיכום שני המשחקים, בעוד בית"ר הודחה בסיבוב המוקדמות השלישי לאחר דו קרב פנדלים מול אוסטריה וינה.
שתי הקבוצות מגיעות לבלומפילד לאחר שלא ניצחו את המשחק הראשון שלהן בליגה: הפועל ת"א פתחה עם 0:0 בחוץ מול הפועל חיפה, במשחק שבו הציגה יכולת פושרת אך יצאה עם נקודה, ואילו בית"ר ספגה 4:1 כואב ממכבי נתניה. דניאל וורקו העלה את הצהובים שחורים ליתרון, לפני שהקבוצה של אלמוג כהן קרסה וספגה רביעייה בתוך פחות מחצי שעה.
המפגש האחרון בין הקבוצות נערך ביולי במסגרת "משחק האירופאיות" בגביע הטוטו והסתיים ב-2:2 דרמטי, לאחר שדניאל דאפה השווה עבור הפועל בדקה ה-96. אסף צור עצר שלוש בעיטות בדו-קרב הפנדלים והעניק לאדומים ניצחון 1:3. בליגה, לעומת זאת, בית"ר ניצחה 0:1 בשני המפגשים האחרונים בין השתיים, בינואר בטדי ובמאי בבלומפילד. לפני כן, במפגש הראשון בין השתיים בעונה שעברה, הפועל השלימה מהפך מטורף וניצחה 2:3 משער של עומרי אלטמן בדקה ה-98.
זהו מפגש הליגה ה-135 בין היריבות. הפועל ת"א מחזיקה ביתרון במאזן ההיסטורי, עם 55 ניצחונות לעומת 43 של בית"ר, בעוד 36 משחקים הסתיימו בתיקו.
מהלך המשחק
17': שער! 0:1 להפועל ת"א! טוריאל הגביה כדור מדויק, אלקוקין נגח פנימה מקרוב והעלה את האדומים ליתרון.
28': אינו בעט מ-25 מטרים אבל הכדור הלך גבוה מעל השער.
40': טוריאל העביר כדור מצוין לבואטנג, שלא הצליח לעצור טוב את הכדור והוא ברח החוצה.
הרכבים
הפועל ת"א: אסף צור; מרקוס קוקו, פרנדד מאיימבו, צ'יקו אלבס, דורון ליידנר; לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רועי אלקוקין; דגלאס אווסו, סתיו טוריאל, עמנואל בואטנג.
בית"ר ירושלים: מיגל סילבה; רועי אלימלך, בריאן קרבאלי, לוקה גדראני, דניאל וורקו; טימוטי מוזי, בוריס אינו, זיו בן שימול; עומר אצילי, ירדן שועה, יוג'ין אנסה.
פורסם לראשונה: 20:25, 03.09.26