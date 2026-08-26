באופן טבעי, אבק הכוכבים נוטה להתרכז בחלק ההתקפי. גם בהפועל ת"א המבטים מופנים לרוב למוציא לפועל סתיו טוריאל, לשחקני הרכש היקרים בהיסטוריית המועדון - דגלאס אווסו ודניאל דאפה - או לתגליות כמו רועי אלקוקין. אלא שהכוח המשמעותי ביותר שנבנה במתחם חודורוב בתוך שנה אחת בלבד, הודות לעבודת סקאוטינג מדויקת, הוא דווקא קו ההגנה.

חלקי הפאזל שהגיעו מברזוויל, רסיפה, קומונת לז־אבים שבאיי גוואדלופ, לצד נציגים מפ"ת ומראשל"צ, התחברו ליחידה הגנתית אדירה. הקבוצה סיימה את העונה שעברה כבעלת ההגנה הטובה בליגה (במשותף עם הפועל באר־שבע), עם 38 ספיגות בלבד (ממוצע של 1.05 למשחק) - נתון שהיה נמוך עוד יותר אלמלא תבוסה לפרוטוקול מול מכבי חיפה במחזורי הסיום. פירות הבנייה נקטפים הקיץ באופן מרשים עוד יותר.

גלריה השחקן המוביל בהגנה. פרנן מאיימבו ( צילום: עוז מועלם )

השיא הגיע מול אטאלנטה האיטלקית - מועדון בעל שווי שוק של 418 מיליון יורו, מול 17 מיליון בלבד של האדומים. בפלייאוף הקונפרנס־ליג הפועל חילצה 0:0 יוקרתי בברגמו במשחק שבו אף הייתה עדיפה, והערב (21.00) במישקולץ היא תנסה לחולל סנסציה אירופית גדולה בגומלין.

מערך ההגנה שבנה אליניב ברדה לא נולד במקרה. הוא נבנה על ידי צוות מקצועי רחב: המנכ"ל גיא פרימור, המנהל הטכני עומר בוקסנבוים, ראש מערך הסקאוטינג הבולגרי איבן סלאבוב וכמובן ברדה עצמו. המועדון פועל על בסיס דאטה מדויקת ומעסיק שמונה אנליסטים (שניים לכל איש צוות מקצועי). גישה זו הובילה גם להחלטה לשמור על הסגל הקיים כמעט ללא שינויים - למעט אווסו שהגיע ב־2.5 מיליון יורו - מתוך תפיסה שהמשכיות וחיבור יובילו לשדרוג.

לשחקני ההגנה הזרים של האדומים יש פרופילים מן הגבוהים שנראו בליגה: מאות הופעות בליגות הבכירות בצרפת ובברזיל, וכן ניסיון בינלאומי בנבחרות לאומיות (בולגריה, קונגו, גוואדלופ, גאנה וישראל). לצד הניסיון, הם מביאים איתם מנהיגות של ממש: אנדריאן קרייב שימש כקפטן לבסקי סופיה, פרנאן מאיימבו ענד את הסרט בהפועל חיפה ועומרי אלטמן עשה זאת בעבר בהפועל ת"א.

הכל התחיל עם צור

את עוצמת המערך יכלה לחוש אטאלנטה מקרוב. בעוד שבממוצע היא בועטת לשער 15 פעמים במשחק ומשיגה שש קרנות, מול הפועל ת"א היא ירדה ל־9 בעיטות בלבד (4 למסגרת) ו־3 קרנות. מרקוס קוקו ניצח ב־8 מתוך 12 מאבקים וחילץ 6 כדורים, מאיימבו ניצח ב־5 מתוך 7, והפועל כולה שלטה במאבקים הקרקעיים (35 מ־64) והאוויריים (8 מ־13). את החותמת למשחק ההגנה הכמעט מושלם סיפק השוער אסף צור, שנבחר לשוער העונה אשתקד וסיפק מפגן הצלות בדקות הסיום. "שיחקנו את הכדורגל הרגיל שלנו, הסתכלנו להם בלבן של העיניים", סיכם ברדה, שהורה לשחקניו ליזום ולצאת למתפרצות ולא רק להסתגר.

סיפק משחק מושלם. אסף צור ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

החומות של הפועל נבנו בהדרגתיות מיד לאחר העלייה מהליגה הלאומית. הראשון שסומן, עוד כשהקבוצה הייתה במרחק של 12 נקודות מהפועל כפר־שלם שבמקום השני, היה אסף צור. המלצה של מאמן השוערים גיא סולומון, שמכיר אותו עוד מהפועל רעננה, לבוקסנבוים סללה את דרכו של צור מקריית־שמונה לשער של הפועל ת"א.

חתיכת הפאזל הבאה הייתה מאיימבו מהפועל חיפה. הפועל ת"א הסכימה לשלם לבלם שכר של 270 אלף יורו והקדימה את בית"ר ירושלים, שהציעה 200 אלף. הבלם מקונגו, שמחזיק בכמעט 100 הופעות בלה האבר וגרנובל מליגת המשנה בצרפת וב־11 הופעות בליגה הבכירה במדי אז'אקסיו, הוכח כחטיפה מקצועית. לצידו הוחתם צ'יקו, שהגיע מהליגה הראשונה בברזיל. הוא שיחק במדי רסיפה מול שחקנים כמו ניימאר והולק וחווה מפגשים עם ענקיות כמו אתלטיקו מיניירו, פלמנגו, פלמיירס וסאו פאולו, שהעניקו לו את הניסיון הדרוש. הוא משלים את מאיימבו עם טכניקה גבוהה ויכולת לשחק גם על קו שמאל, כמו שעשה בברזיל, והשילוב ביניהם הפך אותם לאחד הצמדים הטובים בליגה. מעבר לכך, צ'יקו כבר הפך לסמל בוולפסון, אחרי שכבש בעונה שעברה את שער הניצחון בדרבי אחרי 12 שנים ללא ניצחון על מכבי ת״א.

החוליה החזקה והשקטה

אחד השחקנים השקטים בהפועל ת"א הוא גם האנדרייטד מכולם. מדובר במגן שעד היום במועדון משפשפים את העיניים למראה העובדה שהוא לובש את החולצה האדומה - בטח כשהגיע בהעברה חופשית: המגן הצרפתי מרקוס קוקו, שנולד באיי גוואדלופ ומייצג את נבחרתה. קוקו סומן עוד בקיץ שעבר, אך בשל המלחמה עם איראן בחר לחתום בקלוז' הרומנית. לאחר שזו שוב לא עמדה בהתחייבויותיה הכלכליות, הוא מצא את עצמו מגיע בינואר להפועל ת"א. מדובר במגן עם 260 הופעות בליגה הצרפתית הבכירה במדי נאנט, שעימה זכה בגביע הצרפתי, ובגרנובל. קוקו רשם גם 17 הופעות בנבחרת הצעירה של צרפת, שם חלק את חדר ההלבשה עם שחקנים כמו קיליאן אמבאפה, עוסמאן דמבלה ואדריאן ראביו. קוקו הוא השחקן בעל הניסיון העשיר ביותר בסגל, וניתן היה לראות זאת בכל רגע על המגרש בברגמו.

המנוסה. מרקוס קוקו ( צילום: עמרי שטיין )

את חמישיית ההגנה סוגר דורון ליידנר, המגן שגדל במחלקת הנוער של המועדון ונמכר בשני מיליון יורו לאולימפיאקוס. לאחר שנפצע והושאל לציריך ואוסטריה וינה, הוא הגיע להפועל ת"א כשהוא חלוד ופצוע, אך הקיץ הוא נראה הרבה יותר טוב. בקבוצה בוחנים גם אפשרות להחתים את המגן השמאלי יאניק ללינדאל, ששיחק בעונה שעברה בוולנדאם ההולנדית ובעבר בנבחרות הצעירות של בלגיה והולנד, וסומן גם במכבי ת"א כמחליפו של רוי רביבו. אם יבוא, זה יהיה על חשבון שאנדה סילבה.

עם זאת, לא מדובר רק בחמישיית ההגנה המעולה של הפועל ת"א, אלא במשחק ההגנה הכולל. את המערך הזה מוביל פלקאו, המתקל והמחלץ הטוב ביותר בליגת המשנה בברזיל. רבים הרימו גבה כיצד שחקן בפרופיל כזה מגיע להפועל ת"א וטענו שהוא נמוך מדי, אך הוא הפך לאחד המנהיגים והשחקנים האהובים במועדון, תוך שהוא מציג יכולת גבוהה.