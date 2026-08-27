מנכ״ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי, סיכם על הארכת ושדרוג חוזהו של הבלם לוקה גדראני. הבלם הגיאורגי, שהגיע בקיץ שעבר מאלמטאיי הקזחית תמורת 100 אלף אירו, היה חתום לשנתיים נוספות בשכר של 250 אלף ירו לעונה, אך במועדון הבינו את חשיבותו והחליטו לתגמל אותו בחוזה חדש.
לפי ההסכם החדש, גדראני יחתום על חוזה לשלוש שנים וישתכר 380 אלף אירו לעונה - שדרוג משמעותי של כ-50% ביחס לשכרו הנוכחי. בבית"ר רואים בבלם הגיאורגי אחד מעוגני הקבוצה בהווה ובעתיד, ולכן בחרו להבטיח את הישארותו לטווח ארוך.
גם הבלם הקולומביאני בריאן קראבלי צפוי לחתום בקרוב על חוזה חדש לשלוש שנים. קראבלי צפוי ליהנות אף הוא משדרוג משמעותי בשכרו: לאחר שהרוויח 220 אלף אירו לעונה בחוזהו הנוכחי, הוא צפוי להשתכר 350 אלף אירו במסגרת ההסכם החדש - עלייה של כ-60%.
במקביל, בית"ר ממשיכה במגעים מול מדיין בנוגע לקשר אלכסיס סרנה בן ה-26. ברק אברמוב מוכן לשלם 100 אלף אירו עבור השאלתו של השחקן, בעוד הקולומביאנים דורשים 250 אלף. גם בגזרת אופציית הרכישה קיימים פערים: בית"ר מוכנה לשלם 500 אלף, בעוד מדיין דורשת 800 אלף. הצדדים ממשיכים במשא ומתן בניסיון להגיע להסכמות ולהשלים את העסקה בימים הקרובים.