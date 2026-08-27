מנכ״ל בית"ר ירושלים, כפיר אדרי, סיכם על הארכת ושדרוג חוזהו של הבלם לוקה גדראני. הבלם הגיאורגי, שהגיע בקיץ שעבר מאלמטאיי הקזחית תמורת 100 אלף אירו, היה חתום לשנתיים נוספות בשכר של 250 אלף ירו לעונה, אך במועדון הבינו את חשיבותו והחליטו לתגמל אותו בחוזה חדש.