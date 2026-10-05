אחרי המפגשים הטעונים בין נבחרות הגברים של ישראל ואירלנד, גם בשווייץ עוסקים באפשרות של מחאה לקראת המשחק מול נבחרת הנשים של ישראל. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"בליק", ההתאחדות השווייצרית תכבד החלטה של שחקנית להחרים את המפגש ביום שישי, במסגרת הסיבוב הראשון של פלייאוף מוקדמות מונדיאל 2027. עם זאת, בשלב זה לא דווח על שחקנית שהחליטה לעשות זאת, ולא התקבלה החלטה על חרם מצד הנבחרת.

אחרי המפגשים הטעונים בין נבחרות הגברים של ישראל ואירלנד, גם בשווייץ עוסקים באפשרות של מחאה לקראת המשחק מול נבחרת הנשים של ישראל. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"בליק", ההתאחדות השווייצרית תכבד החלטה של שחקנית להחרים את המפגש ביום שישי, במסגרת הסיבוב הראשון של פלייאוף מוקדמות מונדיאל 2027. עם זאת, בשלב זה לא דווח על שחקנית שהחליטה לעשות זאת, ולא התקבלה החלטה על חרם מצד הנבחרת.

אחרי המפגשים הטעונים בין נבחרות הגברים של ישראל ואירלנד, גם בשווייץ עוסקים באפשרות של מחאה לקראת המשחק מול נבחרת הנשים של ישראל. לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"בליק", ההתאחדות השווייצרית תכבד החלטה של שחקנית להחרים את המפגש ביום שישי, במסגרת הסיבוב הראשון של פלייאוף מוקדמות מונדיאל 2027. עם זאת, בשלב זה לא דווח על שחקנית שהחליטה לעשות זאת, ולא התקבלה החלטה על חרם מצד הנבחרת.

המנהל הטכני של נבחרת הנשים, שחקן העבר יוהאן דז'ורו, אמר במסיבת העיתונאים עם פתיחת ההתכנסות כי הנושא יעלה לשיחה עם נציגות השחקניות. "נשב הערב עם מועצת השחקניות ועם המאמן הלאומי", ציין. לפי הדיווח, ההתאחדות לא נתנה הנחיות בנושא, ודובר הנבחרת הבהיר כי חשוב לה להקשיב לכל שחקנית.

המנהל הטכני של נבחרת הנשים, שחקן העבר יוהאן דז'ורו, אמר במסיבת העיתונאים עם פתיחת ההתכנסות כי הנושא יעלה לשיחה עם נציגות השחקניות. "נשב הערב עם מועצת השחקניות ועם המאמן הלאומי", ציין. לפי הדיווח, ההתאחדות לא נתנה הנחיות בנושא, ודובר הנבחרת הבהיר כי חשוב לה להקשיב לכל שחקנית.

המנהל הטכני של נבחרת הנשים, שחקן העבר יוהאן דז'ורו, אמר במסיבת העיתונאים עם פתיחת ההתכנסות כי הנושא יעלה לשיחה עם נציגות השחקניות. "נשב הערב עם מועצת השחקניות ועם המאמן הלאומי", ציין. לפי הדיווח, ההתאחדות לא נתנה הנחיות בנושא, ודובר הנבחרת הבהיר כי חשוב לה להקשיב לכל שחקנית.

דז'ורו התייחס גם לאפשרות של חרם אישי והבהיר כי החלטה כזאת תכובד. "הדיון פתוח. נדבר עם השחקניות ונקשיב להן, נשמע גם את הרעיונות שלהן ונקבל אותם. השחקניות נמצאות בראש סדר העדיפויות שלנו", אמר.

דז'ורו התייחס גם לאפשרות של חרם אישי והבהיר כי החלטה כזאת תכובד. "הדיון פתוח. נדבר עם השחקניות ונקשיב להן, נשמע גם את הרעיונות שלהן ונקבל אותם. השחקניות נמצאות בראש סדר העדיפויות שלנו", אמר.

דז'ורו התייחס גם לאפשרות של חרם אישי והבהיר כי החלטה כזאת תכובד. "הדיון פתוח. נדבר עם השחקניות ונקשיב להן, נשמע גם את הרעיונות שלהן ונקבל אותם. השחקניות נמצאות בראש סדר העדיפויות שלנו", אמר.