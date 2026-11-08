בעקבות פציעה, ענאן חלאילי שוחרר מסגל נבחרת ישראל בחלון המשחקים הקרוב, במסגרתו הכחולים-לבנים יתמודדו נגד קוסובו (שבת, 16:00), ואוסטריה (שלישי, 21:45). הדבר נעשה בתיאום עם קריסטל פאלאס, רופא הנבחרת ד"ר אודי קאופמן ומאמן הנבחרת רן בן שמעון, במטרה לאפשר לו להתאושש מפציעתו.
מוקדם יותר היום, חלאילי לקח חלק בדקות הסיום (88) במשחק של קריסטל פאלאס נגד ליברפול, בסלהרסט פארק. בסיום האדומים מצפון אנגליה ניצחו 1:3 את המארחת, שצללה למקום האחרון בפרמייר-ליג.
לאחר ארבעה מחזורים בליגת האומות (דרג ב') ישראל נועלת את בית 7 עם שתי נקודות בלבד, מקדימות אותה קוסובו (2, 5 נקודות), אירלנד (3, 5 נקודות) ואוסטריה (1, 8 נקודות).