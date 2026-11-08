בעקבות פציעה, ענאן חלאילי שוחרר מסגל נבחרת ישראל בחלון המשחקים הקרוב, במסגרתו הכחולים-לבנים יתמודדו נגד קוסובו (שבת, 16:00), ואוסטריה (שלישי, 21:45). הדבר נעשה בתיאום עם קריסטל פאלאס, רופא הנבחרת ד"ר אודי קאופמן ומאמן הנבחרת רן בן שמעון, במטרה לאפשר לו להתאושש מפציעתו.

בעקבות פציעה, ענאן חלאילי שוחרר מסגל נבחרת ישראל בחלון המשחקים הקרוב, במסגרתו הכחולים-לבנים יתמודדו נגד קוסובו (שבת, 16:00), ואוסטריה (שלישי, 21:45). הדבר נעשה בתיאום עם קריסטל פאלאס, רופא הנבחרת ד"ר אודי קאופמן ומאמן הנבחרת רן בן שמעון, במטרה לאפשר לו להתאושש מפציעתו.

בעקבות פציעה, ענאן חלאילי שוחרר מסגל נבחרת ישראל בחלון המשחקים הקרוב, במסגרתו הכחולים-לבנים יתמודדו נגד קוסובו (שבת, 16:00), ואוסטריה (שלישי, 21:45). הדבר נעשה בתיאום עם קריסטל פאלאס, רופא הנבחרת ד"ר אודי קאופמן ומאמן הנבחרת רן בן שמעון, במטרה לאפשר לו להתאושש מפציעתו.