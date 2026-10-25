העימות בין אוהדי הפועל פתח תקווה לבית"ר ירושלים לפני פתיחת המשחק באצטדיון שלמה ביטוח עלול להשפיע גם על טבלת ליגת העל. שתי הקבוצות עשויות לעמוד בפני עונש של הפחתת שתי נקודות, או נקודה אחת במקרה קל יותר, אם יועמדו לדין ויורשעו בסעיף של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.