העימות בין אוהדי הפועל פתח תקווה לבית"ר ירושלים לפני פתיחת המשחק באצטדיון שלמה ביטוח עלול להשפיע גם על טבלת ליגת העל. שתי הקבוצות עשויות לעמוד בפני עונש של הפחתת שתי נקודות, או נקודה אחת במקרה קל יותר, אם יועמדו לדין ויורשעו בסעיף של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.
ההחלטה אם להגיש כתבי אישום ובאילו סעיפים תהיה בידי תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן. עצם ההעמדה לדין אינה מבטיחה הפחתת נקודות: ההכרעה בנוגע לאחריות של כל מועדון ולעונש תהיה של בית הדין.
התקרית החלה כשאוהדי בית"ר שרכשו כרטיסים ליציע המארחת חצו את כר הדשא בניסיון להגיע ליציע של קבוצתם. במהלך המעבר ירדו למגרש גם אוהדי הפועל פ"ת, ובין הצדדים התפתח עימות. בהמשך הצטרפו אליו אוהדים נוספים מהיציע של בית"ר.
אנשי האבטחה הגיעו למקום וניסו להפריד בין המעורבים, שחזרו בתוך זמן קצר ליציעים. האירוע הסתיים, אך כעת שתי הקבוצות עלולות להתמודד עם השלכות משמעתיות כבדות.