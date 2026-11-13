נבחרת ישראל תתארח מחר (שבת, 16:00) למשחק החוץ נגד קוסובו במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות - בתקווה להשיג ניצחון ראשון בקמפיין.

ישראל (2 נקודות) נמצאת כרגע במקום האחרון בבית שלה במסגרת דרג 2 של ליגת האומות, שממנו יורדים לדרג 3. עם זאת, הכחולים-לבנים בהחלט יכולים להיחלץ מהמקום האחרון אם ירשמו ניצחון בכורה בקמפיין במשחק הקרוב, מה שישווה את מאזן הנקודות שלהם לזה של קוסובו, והשתיים יהיו עם חמש כ"א.

גלריה ירשום ניצחון בכורה בקמפיין? בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )

במסיבת העיתונאים היום, התייחס אלי דסה לציפיות מנבחרת ישראל ומהדור הנוכחי של השחקנים, לקראת המשחק מול קוסובו: "כל קמפיין שהתחלנו אמרו שזה הדור. המדינה רעבה וצמאה להשיג טורניר גדול וזה כל פעם מתפתח מחדש. לפעמים גודל הציפייה כגודל האכזבה. אני מאמין בשחקנים ובצוות המקצועי. יכולים לעשות דברים גדולים, הנבחרות הולכות ומשתפרות. כל הזמן להרים את הרמה שלנו. הציפייה לא גבוהה מידי היא לגיטימית. אנחנו גם רוצים להשיג משהו גדול ולכן צריך להתאים את הציפיות האלה".

על היריבה שמחכה לישראל אמר דסה: "קוסובו בחוץ היא קבוצה מצוינת. מגרש קשה, קהל טוב. קבוצה אגרסיבית. משוכה לא פשוטה מחכה לנו". דסה התייחס גם לחזרה לכושר ולמסגרת הקבוצתית במכבי חיפה: "אני מרגיש טוב, מרגיש מצוין, להיכנס למסגרת קבוצתית תמיד יותר עוזר. גם בקמפיין הקודם הרגשתי בכושר".

"משוכה לא פשוטה מחכה לנו". דסה ( צילום: REUTERS/Irakli Gedenidze )

דסה נשאל גם על הפוסט שפרסם עומר אצילי, שבו ביקר את ההחלטה להעניק לירדן שועה 12 דקות בלבד בארבעת משחקי הנבחרת הקודמים, וכתב: "שכולם יקשרו לך שם את השרוכים". דסה השיב: "לא דיברתי איתו ולא נעלבתי. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. ירדן שחקן מצוין ויש המון אנשים שחושבים שהוא צריך לראות כל דקה על הדשא. אם הוא היה משחק היינו שומעים את זה על מישהו אחר. בסוף לכולם מגיע לשחק וכולם ברמה. למאמן יש את העבודה הכי קשה בעולם. לפעמים יש צרכים כאלה ואחרים, זה לא גורע מהיכולת של ירדן. תמיד כשהוא נכנס הוא משפיע והוא שחקן מצוין. זו דעתו של עומר וזה בסדר".

מאמן הנבחרת רן בן שמעון התייחס למפגש מול קוסובו ואמר: "הרמה של שתי הנבחרות מאוד דומה והדברים הקטנים יקבעו מי תנצח. אני לא מסתכל על ההיסטוריה למשחק מחר. לקוסובו יש נבחרת טובה אבל גם לנו. יהיה משחק מעניין". בן שמעון התייחס גם לאפשרות שמיגל ויטור יצטרף לנבחרת בעתיד: "ויטור? יצא לי לדבר איתו כמה פעמים ולנסות להביא אותו כי בסוף אסור לשכוח שהמשימה שלנו זה יורו 2028. מכיוון שבנקודות מסוימות פחות יצא להביא אותו ולעבוד איתו, לפי מה שנצטרך בעתיד נקרא לו".

"אני חושב ששחקני הנבחרת מאוד רוצים להגיע לכל התכנסות" ( צילום: Fredrik Varfjell / NTB / AFP )

על הטענות שלפיהן יש שחקנים ש"מוותרים" על הנבחרת, אמר בן שמעון: "אם הייתי מרגיש ככה הייתי משנה את זה. אבל יש כל כך הרבה מורכבויות שלא יודעים אותם בדרך בין קביעת השחקנים לשיקולים וההחלטות שלנו. יש החלטות שאנחנו לא משתפים החוצה ואנחנו מנסים לעשות את ההחלטות הטובות ביותר בכל רגע נתון. אני חושב ששחקני הנבחרת מאוד רוצים להגיע לכל התכנסות. יש רצון גדול, שבתוכו יש מורכבויות שאנחנו מטפלים בהן". על שחקנים מהמגזר הערבי הוסיף: "אנחנו בתקופה מורכבת. הייתי אצל מחמוד ג'אבר בסנט אטיין והוא להוט להיות בנבחרת, אבל הוא עבר פציעות. גם אצל אבו פאני. כל השחקנים במגזר מאוד רוצים לשחק, אבל יש סיטואציות שלפעמים פציעות שמונעות מהם להגיע. בסוף אני מנסה לזמן את הסגל הטוב ביותר בכל רגע נתון".