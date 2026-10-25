מכבי חיפה השלימה את ההכנות לקראת אחד המבחנים המשמעותיים שלה העונה. הירוקים יארחו מחר (שני, 19:00) את הפועל באר-שבע למשחק המרכזי של המחזור השמיני בליגת העל, כשהם מגיעים במומנטום חיובי במיוחד, עם חמישה ניצחונות רצופים. ניצחון נוסף יאפשר לקבוצה של ברק בכר לחזור לפסגת הטבלה.

במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות התייחס בכר לחשיבות המשחק, למומנטום של קבוצתו ולצורך לשמור על יציבות גם מול יריבה שנמצאת בצמרת. המאמן הבהיר כי למרות הביטחון שצברה מכבי חיפה בתקופה האחרונה, היא תצטרך להגיע מוכנה ומרוכזת.

גלריה מצפה משחקניו לבוא מרוכזים. ברק בכר ( עמרי שטיין )

"זה משחק גדול, והצלחנו להגיע אליו במומנטום שרצינו", אמר בכר. "הקהל חזר להאמין בנו ולדחוף אותנו, ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך בדרך שלנו. חשוב שנשחק בצורה אחראית ובוגרת, נעשה את הדברים נכון ונשמור על הקו שאפיין אותנו במשחקים האחרונים. אנחנו מגיעים אחרי תקופה טובה, אבל נשארים צנועים".

הפועל באר-שבע תגיע לסמי עופר אחרי משחק במסגרת הליגה האירופית, אך בכר לא מתכוון לבנות על עייפות אצל היריבה. "אני לא חושב שזה משהו שצריך להשפיע על ההכנות שלנו", הסביר. "גם כשאנחנו שיחקנו באירופה, ידענו להגיע למשחקים הגדולים מוכנים ולתת את המקסימום. באר-שבע תעשה את אותו הדבר, ולכן מבחינתנו זה לא יהיה פקטור. היינו מתכוננים אליה בדיוק באותה צורה גם אם לא הייתה משחקת באירופה".

בכר גם התייחס לצורך של קבוצתו לשפר את התפקוד ההגנתי, במיוחד בכל הנוגע לחזרה לעמדות ולמניעת מצבים מסוכנים. "יש לנו עוד דברים לשפר, בעיקר בכל הקשור לחזרה להגנה ולמצבים שבהם אנחנו משאירים יותר מדי שטחים ליריבה. אני חושב שבמשחקים האחרונים כבר ראינו התקדמות בנושא. אנחנו מודעים לחולשות שלנו ועובדים כדי לתקן אותן".

"יש לנו עוד דברים לשפר, בעיקר בכל הקשור לחזרה להגנה" ( עמרי שטיין )

באשר למעמד ההתמודדות במאבק על הצמרת, המאמן לא הסתיר את חשיבותה. "זה סוג של משחק עונה, משחק גדול", אמר. "אנחנו לא רוצים להיכנס לקלישאות על כך שצריך לנצח את הקבוצות הקטנות. אנחנו נמצאים על במה גדולה, והמטרה שלנו היא להוכיח שאנחנו ראויים להיות עליה".

מבחינת הסגל, מכבי חיפה קיבלה בשורות מעודדות לקראת המשחק: עלי מוחמד וברוניניו כשירים ועומדים לרשות הצוות המקצועי. "עלי התאמן כרגיל, הוא כשיר והכול בסדר איתו. גם ברוניניו כשיר במאה אחוז", עדכן בכר.