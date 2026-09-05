כ-20 אוהדי בית"ר ירושלים רעולי פנים הגיעו הערב (שבת), לפני פתיחת האימון, לרחבת החנייה של השחקנים הסמוכה לחדר ההלבשה. במשך דקות ארוכות הם השליכו נפצים, קיללו ואיימו על שחקני הקבוצה ועל המאמן אלמוג כהן. בבית"ר אישרו את פרטי המקרה.

כ-20 אוהדי בית"ר ירושלים רעולי פנים הגיעו הערב (שבת), לפני פתיחת האימון, לרחבת החנייה של השחקנים הסמוכה לחדר ההלבשה. במשך דקות ארוכות הם השליכו נפצים, קיללו ואיימו על שחקני הקבוצה ועל המאמן אלמוג כהן. בבית"ר אישרו את פרטי המקרה.

כ-20 אוהדי בית"ר ירושלים רעולי פנים הגיעו הערב (שבת), לפני פתיחת האימון, לרחבת החנייה של השחקנים הסמוכה לחדר ההלבשה. במשך דקות ארוכות הם השליכו נפצים, קיללו ואיימו על שחקני הקבוצה ועל המאמן אלמוג כהן. בבית"ר אישרו את פרטי המקרה.

האירוע החריג מגיע על רקע פתיחת העונה הקשה של הירושלמים, שהפסידו בשני מחזורי הליגה הראשונים ונותרו ללא נקודות. תחילה הובסו 4:1 בידי מכבי נתניה, אף שעלו ליתרון, ובהמשך ספגו 3:0 מהפועל ת"א בבלומפילד. בשני המשחקים יחד ספגה בית"ר שבעה שערים וכבשה פעם אחת בלבד.

האירוע החריג מגיע על רקע פתיחת העונה הקשה של הירושלמים, שהפסידו בשני מחזורי הליגה הראשונים ונותרו ללא נקודות. תחילה הובסו 4:1 בידי מכבי נתניה, אף שעלו ליתרון, ובהמשך ספגו 3:0 מהפועל ת"א בבלומפילד. בשני המשחקים יחד ספגה בית"ר שבעה שערים וכבשה פעם אחת בלבד.

האירוע החריג מגיע על רקע פתיחת העונה הקשה של הירושלמים, שהפסידו בשני מחזורי הליגה הראשונים ונותרו ללא נקודות. תחילה הובסו 4:1 בידי מכבי נתניה, אף שעלו ליתרון, ובהמשך ספגו 3:0 מהפועל ת"א בבלומפילד. בשני המשחקים יחד ספגה בית"ר שבעה שערים וכבשה פעם אחת בלבד.