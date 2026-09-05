כ-20 אוהדי בית"ר ירושלים רעולי פנים הגיעו הערב (שבת), לפני פתיחת האימון, לרחבת החנייה של השחקנים הסמוכה לחדר ההלבשה. במשך דקות ארוכות הם השליכו נפצים, קיללו ואיימו על שחקני הקבוצה ועל המאמן אלמוג כהן. בבית"ר אישרו את פרטי המקרה.
האירוע החריג מגיע על רקע פתיחת העונה הקשה של הירושלמים, שהפסידו בשני מחזורי הליגה הראשונים ונותרו ללא נקודות. תחילה הובסו 4:1 בידי מכבי נתניה, אף שעלו ליתרון, ובהמשך ספגו 3:0 מהפועל ת"א בבלומפילד. בשני המשחקים יחד ספגה בית"ר שבעה שערים וכבשה פעם אחת בלבד.
למרות התוצאות והלחץ הגובר מצד הקהל, במועדון הבהירו לאחר ההפסד להפועל ת"א כי אלמוג כהן זוכה לגיבוי וכי מעמדו אינו עומד על הפרק. הבעלים ברק אברמוב אף אמר: "אלמוג כהן לא הולך לשום מקום, הוא איש מקצוע מהשורה הראשונה". כעת, אחרי האירוע החמור במתחם, הלחץ סביב הקבוצה עולה מדרגה.