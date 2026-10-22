הפועל באר-שבע חלמה להשיג הערב (חמישי) את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה האירופית, אך התרסקה אל קרקע המציאות עם תבוסה כואבת ומשפילה, 4:0 בידי אוניון סן ז'ילואז. הבלגים חגגו עם שערים של ראול פלורוץ' (45, בפנדל), עצמי של רוטמן (61), אקינו (77) וגילרמה (81) במשחק שאותו אירחו בדיסלדורף שבגרמניה לעיני יציעים ריקים מטעמי ביטחון.
"זו תוצאה מאכזבת מאוד", אמר מאמן באר-שבע, רן קוז'וך, בסיום המשחק. "במחצית ראשונה היינו הקבוצה הטובה יותר אבל ברמות האלה אתה לא יכול להגיע לכל כך הרבה מצבים ואז לרדת בפיגור להפסקת המחצית. במחצית השנייה נפלנו מהרגליים. נגררנו לקצב שהם הכתיבו וגם השחקנים שלנו שעלו מהספסל לא הוסיפו אינטנסיביות כמו שהם היו צריכים. יש לנו הרבה אתגרים שמשפיעים עלינו אבל זה לא תירוץ. אנחנו צריכים לעשות משחקים טובים יותר".
אופיר מרציאנו הוסיף: "זו בטח לא התוצאה שרצינו, תוצאה רעה מבחינתנו. במחצית הראשונה עשינו הרבה דברים טובים. זו דרך שאנחנו עוברים השנה מול קבוצות שמאוד מאתגרות אותנו ונצטרך למצוא פתרונות. עשינו דברים יותר טובים ממה שעשינו מול אלקמאר אבל נצטרך ללמוד מזה. זה לא צריך להיראות כמו שזה נראה במחצית השנייה, היינו צריכים להיות יותר אגרסיביים. נצטרך לתקן".