הפועל באר-שבע חלמה להשיג הערב (חמישי) את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה האירופית, אך התרסקה אל קרקע המציאות עם תבוסה כואבת ומשפילה, 4:0 בידי אוניון סן ז'ילואז. הבלגים חגגו עם שערים של ראול פלורוץ' (45, בפנדל), עצמי של רוטמן (61), אקינו (77) וגילרמה (81) במשחק שאותו אירחו בדיסלדורף שבגרמניה לעיני יציעים ריקים מטעמי ביטחון.

הפועל באר-שבע חלמה להשיג הערב (חמישי) את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה האירופית, אך התרסקה אל קרקע המציאות עם תבוסה כואבת ומשפילה, 4:0 בידי אוניון סן ז'ילואז. הבלגים חגגו עם שערים של ראול פלורוץ' (45, בפנדל), עצמי של רוטמן (61), אקינו (77) וגילרמה (81) במשחק שאותו אירחו בדיסלדורף שבגרמניה לעיני יציעים ריקים מטעמי ביטחון.

הפועל באר-שבע חלמה להשיג הערב (חמישי) את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה האירופית, אך התרסקה אל קרקע המציאות עם תבוסה כואבת ומשפילה, 4:0 בידי אוניון סן ז'ילואז. הבלגים חגגו עם שערים של ראול פלורוץ' (45, בפנדל), עצמי של רוטמן (61), אקינו (77) וגילרמה (81) במשחק שאותו אירחו בדיסלדורף שבגרמניה לעיני יציעים ריקים מטעמי ביטחון.