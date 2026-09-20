בצל המתיחות הגדולה בין קפטן בית"ר ירושלים, ירדן שועה, למאמן אלמוג כהן, במועדון עדיין מנסים לנהל את ה"אירוע". גם אמש, במשחק השלישי ברציפות שבו שועה לא פתח ונכנס רק לחצי שעה כמחליף, הקבוצה אמנם השיגה ניצחון שלישי ברציפות, אך שוב הציגה יכולת פושרת בלבד - והפסטיבל השפיע על המשחק כולו.
"אלמוג כהן צריך להשתלט על פסטיבל שועה. מילא כל מה שמסביב עד למשחק, אבל אז הוא נכנס, כל הקהל מעודד אותו באופן טבעי והוא מנסה לעשות דברים כדי להכניס את עצמו למשחק בכוח. שחקן שהוא חסר ביטחון צריך את הזמן שלו, לא הפתיע אף אחד שהוא החמיץ את הפנדל", אמרו בבית"ר. "אלמוג כהן צריך ללמוד מברק יצחקי איך לנהל את האירוע".
כששועה עמד על הנקודה הלבנה, לאחר שעומר אצילי העניק לו את הקרדיט לבעוט את הפנדל שאותו סחט, כל הקהל של בית״ר הריע לו - והמשיך לעודד אותו גם לאחר שהחמיץ מהנקודה הלבנה.
בית"ר השיגה את ניצחונה השלישי ברציפות רגע לפני היציאה לפגרת הנבחרת. לאחר הפגרה תתארח הקבוצה ברחובות אצל הפועל רמת גן, ללא בריאן קראבלי, שלא פתח את העונה בצורה טובה והורחק אמש. את מקומו צפוי לתפוס אחד מבין ליאל דרעי וגיל כהן. לאחר מכן תארח בית"ר לראשונה העונה באצטדיון טדי את מכבי ת"א.
בבית"ר ינצלו את הפגרה כדי לבצע מספר שינויים ולהחזיר שחקנים לכושר. נאנא אנטווי וירדן כהן, שני המגינים שנעדרו תקופה ארוכה, ימשיכו בתהליך השיקום שלהם. גם אלכסיס סרנה, שנכנס אמש לעשר הדקות האחרונות, ינסה להיכנס לכושר משחק. במקביל, בבית"ר יעקבו אחר מצבו של עדי יונה, שנראה מתוסכל לאחר שלא שותף אמש. הקשר התחמם במשך דקות ארוכות, אך בסופו של דבר לא נכנס ואף ירד עצבני לספסל.
מי שכן הציגו אמש יכולת טובה היו בוריס אינו, שמתחיל להיכנס לעניינים, תומר יוספי ויוג'ין אנסה.