בצל המתיחות הגדולה בין קפטן בית"ר ירושלים, ירדן שועה, למאמן אלמוג כהן, במועדון עדיין מנסים לנהל את ה"אירוע". גם אמש, במשחק השלישי ברציפות שבו שועה לא פתח ונכנס רק לחצי שעה כמחליף, הקבוצה אמנם השיגה ניצחון שלישי ברציפות, אך שוב הציגה יכולת פושרת בלבד - והפסטיבל השפיע על המשחק כולו.

בצל המתיחות הגדולה בין קפטן בית"ר ירושלים, ירדן שועה, למאמן אלמוג כהן, במועדון עדיין מנסים לנהל את ה"אירוע". גם אמש, במשחק השלישי ברציפות שבו שועה לא פתח ונכנס רק לחצי שעה כמחליף, הקבוצה אמנם השיגה ניצחון שלישי ברציפות, אך שוב הציגה יכולת פושרת בלבד - והפסטיבל השפיע על המשחק כולו.

בצל המתיחות הגדולה בין קפטן בית"ר ירושלים, ירדן שועה, למאמן אלמוג כהן, במועדון עדיין מנסים לנהל את ה"אירוע". גם אמש, במשחק השלישי ברציפות שבו שועה לא פתח ונכנס רק לחצי שעה כמחליף, הקבוצה אמנם השיגה ניצחון שלישי ברציפות, אך שוב הציגה יכולת פושרת בלבד - והפסטיבל השפיע על המשחק כולו.