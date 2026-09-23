בשל המצב הפוליטי והרגישות סביב המפגש בין נבחרות אוסטריה וישראל במחזור הפתיחה של ליגת האומות, שייערך ביום חמישי הקרוב בלינץ, אופ"א הגדירה אותו כ"משחק בסיכון גבוה". באוסטריה נערכים במתכונת ביטחונית מיוחדת לקראת ההתמודדות.

לפי סוכנות הידיעות האוסטרית APA, ההתאחדות האוסטרית נמצאת כבר תקופה בתיאום הדוק עם הרשויות במדינה ועם נציגי נבחרת ישראל. ביום המשחק עצמו תתקיים פגישה ארגונית מיוחדת, כאשר בלינץ כבר נרשמו שתי הפגנות הקשורות למשחק.

שחקני נבחרת ישראל ( צילום: AP Photo/Hameraldi Agolli )

גם אופ"א מעורבת בהיערכות. התאחדות הכדורגל האירופית תקיים פגישת ביטחון בערב שלפני המשחק, ובנוסף תשלח שני קציני ביטחון מטעמה. בפגישות צפויים להשתתף נציגים מאופ"א, מההתאחדות האוסטרית, מהרשויות ומהצד הישראלי. "המטרה היא לנקוט אמצעי זהירות בכל התחומים. אנחנו רוצים להבטיח שכל הקבוצות השונות יוכלו ליהנות מחוויה בטוחה באצטדיון", אמר מנכ"ל ההתאחדות האוסטרית, ברנהרד נויהולד.

באוסטריה מזכירים כי בשנים האחרונות התקיימו במדינה שני משחקי בית מול ישראל - בווינה ב-2019 ובקלגנפורט ב-2021 - ושניהם עברו ללא בעיות ביטחוניות מיוחדות. עם זאת, לדברי נויהולד, גם אז המשחקים דרשו היערכות ביטחונית מעבר לסטנדרט הרגיל.

"אנחנו מודעים להשלכות גם הפעם, אבל אנחנו גם בטוחים שנצליח לנהל את זה היטב", אמר מנכ"ל ההתאחדות האוסטרית. "יש לנו צוות ארגון מנוסה, ובמשך שנים אנחנו מסתמכים על תהליכים מוכחים ועל תקשורת הדוקה עם הרשויות בכל הקשור למשחקים בסיכון גבוה".