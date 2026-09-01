מנהלת הליגות פרסמה הערב (שלישי) את מועדי המשחקים המלאים למחזורים 4 עד 15 בליגת העל. במוקד, הדרבי התל-אביבי הראשון של העונה בין מכבי להפועל ייערך ביום שני, 14 בספטמבר ב-20:30, כשבהמשך הסיבוב מחכים גם כמה מהמפגשים הגדולים של הכדורגל הישראלי.