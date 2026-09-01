מנהלת הליגות פרסמה הערב (שלישי) את מועדי המשחקים המלאים למחזורים 4 עד 15 בליגת העל. במוקד, הדרבי התל-אביבי הראשון של העונה בין מכבי להפועל ייערך ביום שני, 14 בספטמבר ב-20:30, כשבהמשך הסיבוב מחכים גם כמה מהמפגשים הגדולים של הכדורגל הישראלי.
המשחקים הבולטים
מחזור 4: מכבי ת"א - הפועל ת"א, שני 14.9, 20:30
מחזור 5: הפועל ת"א - הפועל פ"ת, שישי 18.9, 15:45
מחזור 7: בית"ר ירושלים - מכבי ת"א, שני 19.10, 20:30
מחזור 8: מכבי חיפה - הפועל ב"ש, שני 26.10, 20:30
מחזור 9: הפועל ת"א - מכבי חיפה, שני 2.11, 20:30
מחזור 10: מכבי ת"א - מכבי פ"ת, שישי 6.11, 14:00 הפועל ב"ש - הפועל ת"א, ראשון 8.11, 20:30
מחזור 11: בית"ר ירושלים - הפועל ירושלים, שבת 28.11, 20:00
מחזור 12: מכבי חיפה - בית"ר ירושלים, רביעי 2.12, 20:30
מחזור 13: הפועל חיפה - מכבי חיפה, שבת 5.12, 19:30
בית"ר ירושלים - הפועל ב"ש, ראשון 6.12, 20:30
מחזור 14: בית"ר ירושלים - הפועל ת"א, שני 14.12, 20:30
מחזור 15: הפועל ירושלים - הפועל פ"ת, שישי 18.12, 14:00 מכבי חיפה - מכבי ת"א, שני 21.12, 20:30
לוח המשחקים המלא
מחזור 4:
13.9, 20:30 - הפועל פ"ת - הפועל ב"ש
14.9, 19:30 - הפועל חיפה - בני סכנין
14.9, 19:30 - הפועל ר"ג - מכבי נתניה
14.9, 20:00 - הפועל ק"ש - מכבי חיפה
14.9, 20:30 - מכבי ת"א - הפועל ת"א
15.9, 19:30 - טבריה - הפועל ירושלים
15.9, 20:00 - בית"ר ירושלים - מכבי פ"ת
מחזור 5:
18.9, 15:45 - הפועל ת"א - הפועל פ"ת
19.9, 19:30 - בני סכנין - הפועל ר"ג
19.9, 19:30 - מכבי פ"ת - הפועל ירושלים
19.9, 20:00 - מכבי חיפה - טבריה
19.9, 20:00 - מכבי נתניה - מכבי ת"א
19.9, 20:15 - הפועל ב"ש - הפועל ק"ש
19.9, 20:30 - בית"ר ירושלים - הפועל חיפה
מחזור 6:
10.10, 19:00 - הפועל חיפה - מכבי פ"ת
10.10, 19:00 - טבריה - הפועל ב"ש
10.10, 19:15 - הפועל ק"ש - הפועל ת"א
10.10, 19:15 - הפועל פ"ת - מכבי נתניה
10.10, 19:30 - מכבי ת"א - בני סכנין
11.10, 20:15 - הפועל ר"ג - בית"ר ירושלים
12.10, 20:30 - הפועל ירושלים - מכבי חיפה
מחזור 7:
17.10, 18:45 - הפועל ת"א - טבריה
17.10, 19:00 - הפועל חיפה - הפועל ר"ג
17.10, 19:15 - בני סכנין - הפועל פ"ת
17.10, 19:15 - מכבי נתניה - הפועל ק"ש
17.10, 19:30 - מכבי פ"ת - מכבי חיפה
18.10, 20:15 - הפועל ב"ש - הפועל ירושלים
19.10, 20:30 - בית"ר ירושלים - מכבי ת"א
מחזור 8:
24.10, 18:45 - הפועל ירושלים - הפועל ת"א
24.10, 18:45 - הפועל ק"ש - בני סכנין
24.10, 19:00 - הפועל ר"ג - מכבי פ"ת
24.10, 19:00 - טבריה - מכבי נתניה
24.10, 19:30 - מכבי ת"א - הפועל חיפה
25.10, 20:15 - הפועל פ"ת - בית"ר ירושלים
26.10, 20:30 - מכבי חיפה - הפועל ב"ש
מחזור 9:
31.10, 15:00 - בית"ר ירושלים - הפועל ק"ש
31.10, 17:30 - הפועל חיפה - הפועל פ"ת
31.10, 18:00 - בני סכנין - טבריה
31.10, 19:30 - מכבי נתניה - הפועל ירושלים
1.11, 20:00 - מכבי פ"ת - הפועל ב"ש
1.11, 20:15 - הפועל ר"ג - מכבי ת"א
2.11, 20:30 - הפועל ת"א - מכבי חיפה
מחזור 10:
6.11, 14:00 - מכבי ת"א - מכבי פ"ת
7.11, 15:00 - הפועל פ"ת - הפועל ר"ג
7.11, 17:30 - מכבי חיפה - מכבי נתניה
7.11, 18:00 - הפועל ק"ש - הפועל חיפה
7.11, 18:00 - הפועל ירושלים - בני סכנין
7.11, 19:30 - טבריה - בית"ר ירושלים
8.11, 20:30 - הפועל ב"ש - הפועל ת"א
מחזור 11:
27.11, 14:00 - מכבי פ"ת - הפועל ת"א
28.11, 15:00 - בני סכנין - מכבי חיפה
28.11, 17:30 - הפועל ר"ג - הפועל ק"ש
28.11, 18:00 - הפועל חיפה - טבריה
28.11, 19:00 - מכבי ת"א - הפועל פ"ת
28.11, 20:00 - בית"ר ירושלים - הפועל ירושלים
30.11, 20:00 - מכבי נתניה - הפועל ב"ש
מחזור 12:
1.12, 19:30 - טבריה - הפועל ר"ג
1.12, 19:45 - הפועל ירושלים - הפועל חיפה
1.12, 19:45 - מכבי פ"ת - הפועל פ"ת
1.12, 20:00 - הפועל ק"ש - מכבי ת"א
2.12, 20:30 - מכבי חיפה - בית"ר ירושלים
3.12, 19:45 - הפועל ב"ש - בני סכנין
3.12, 20:00 - הפועל ת"א - מכבי נתניה
מחזור 13:
5.12, 15:00 - מכבי ת"א - טבריה
5.12, 17:30 - הפועל פ"ת - הפועל ק"ש
5.12, 18:00 - הפועל ר"ג - הפועל ירושלים
5.12, 19:30 - הפועל חיפה - מכבי חיפה
6.12, 20:30 - בית"ר ירושלים - הפועל ב"ש
7.12, 19:45 - מכבי נתניה - מכבי פ"ת
7.12, 20:00 - בני סכנין - הפועל ת"א
מחזור 14:
11.12, 14:00 - הפועל פ"ת - טבריה
12.12, 15:00 - בני סכנין - מכבי נתניה
12.12, 17:30 - הפועל ר"ג - מכבי חיפה
12.12, 18:00 - הפועל ק"ש - מכבי פ"ת
12.12, 19:00 - מכבי ת"א - הפועל ירושלים
14.12, 20:00 - הפועל חיפה - הפועל ב"ש
14.12, 20:30 - בית"ר ירושלים - הפועל ת"א
מחזור 15:
18.12, 14:00 - הפועל ירושלים - הפועל פ"ת
19.12, 15:00 - הפועל ת"א - הפועל חיפה
19.12, 18:00 - טבריה - הפועל ק"ש
19.12, 18:00 - מכבי פ"ת - בני סכנין
19.12, 19:30 - מכבי נתניה - בית"ר ירושלים
20.12, 20:15 - הפועל ב"ש - הפועל ר"ג
21.12, 20:30 - מכבי חיפה - מכבי ת"א
גמר גביע הטוטו:
28.12, 20:00 - מכבי ת"א - הפועל ת"א