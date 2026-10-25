עירוני קריית שמונה רשמה אמש (שבת) הפסד שישי ברציפות, 1:0 לבני סכנין, ושקעה עוד יותר עמוק בתחתית ליגת העל עם שלוש נקודות בלבד. שער של סאנה גומס בדקה ה-40 קבע את התוצאה באצטדיון מרים בנתניה, הבית הזמני של הצפוניים, והותיר את הקבוצה של שי ברדה עם רצף הפסדים מתמשך.

עירוני קריית שמונה רשמה אמש (שבת) הפסד שישי ברציפות, 1:0 לבני סכנין, ושקעה עוד יותר עמוק בתחתית ליגת העל עם שלוש נקודות בלבד. שער של סאנה גומס בדקה ה-40 קבע את התוצאה באצטדיון מרים בנתניה, הבית הזמני של הצפוניים, והותיר את הקבוצה של שי ברדה עם רצף הפסדים מתמשך.

עירוני קריית שמונה רשמה אמש (שבת) הפסד שישי ברציפות, 1:0 לבני סכנין, ושקעה עוד יותר עמוק בתחתית ליגת העל עם שלוש נקודות בלבד. שער של סאנה גומס בדקה ה-40 קבע את התוצאה באצטדיון מרים בנתניה, הבית הזמני של הצפוניים, והותיר את הקבוצה של שי ברדה עם רצף הפסדים מתמשך.