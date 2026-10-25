עירוני קריית שמונה רשמה אמש (שבת) הפסד שישי ברציפות, 1:0 לבני סכנין, ושקעה עוד יותר עמוק בתחתית ליגת העל עם שלוש נקודות בלבד. שער של סאנה גומס בדקה ה-40 קבע את התוצאה באצטדיון מרים בנתניה, הבית הזמני של הצפוניים, והותיר את הקבוצה של שי ברדה עם רצף הפסדים מתמשך.
מעמדו של ברדה, שנהנה בעבר מקרדיט נרחב, מתערער נוכח הרצף. "המצב קשה, אין מה להסתיר", סיפר שחקן הקבוצה בסיום. "אנחנו חייבים לקטוע את הרצף. ניצחון אחד ישנה לנו את כל המגמה - את הביטחון, את האווירה בחדר הלבשה, את כל הדרך שנראית כרגע שלילית ולא טובה".
דווקא מחוץ לכר הדשא הגיעו הבשורות הטובות: ב-15 בנובמבר תחזור הקבוצה להתאמן בקריית שמונה. החזרה הביתה, אחרי תקופה ארוכה של אימונים ומשחקים רחוק מהעיר, צפויה להחזיר לשחקנים ולאוהדים תחושת בית - ואולי גם את דחיפת המורל שהקבוצה כה זקוקה לה בתקופה הרגישה הזו, חשוב להדגיש שהחזרה היא רק לאימונים בשלב זה, ועדיין לא לארח את המשחקים באצטדיון הביתי.