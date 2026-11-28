בקריית־שמונה הרגישו שגמר גביע הטוטו נגזל מהם. "איפה הכבוד", זעקו. זה קרה בדקה ה־96 של חצי הגמר נגד הפועל ת"א, לפני שלושה חודשים. קריית־שמונה הובילה 0:1. נשאר, כנהוג, לתת עבודה. כלומר לאכול את הזמן.

אבל אז, כשבלם הקבוצה, נמניה ליוביסב־לייביץ', נשכב על הדשא, נאנק וזה, השופט יוני קלז השאיר אותו דקה בחוץ, לפי החוק החדש. זו הייתה החלטה שגמרה משחק. עוד קודם חברו אופיר בנבניסטי הורחק. עכשיו קריית־שמונה נותרה בתשעה שחקנים. בשניות הבאות דאפה נגח את השוויון, ושתי דקות אחר כך נגח את המהפך.

מהפכה שיפוטית. מקפידים יותר, משחקים יותר ( צילום: עוז מועלם )

את מה שבקריית־שמונה ראו כפשע, באיגוד השופטים רואים כנקודת מפנה, הרגע שבו עבר מסר חד לקבוצות ליגת העל: יש חוקים חדשים נגד בזבוז זמן - נגד עיכוב בהוצאת חוץ או בבעיטת שוער, נגד מוחלף שלא יוצא תוך עשר שניות, נגד השרוע התורן על הדשא - והם ייושמו. ייושמו גם אם המחיר יהיה כואב. הפסיקה ההיא, סבורים באיגוד, היא אחת הסיבות לנתונים שנחשפים כאן עכשיו:

אם בעונה שעברה משחק ממוצע בליגת העל שוחק 52:29 דקות נטו, מפתיחת העונה הנוכחית זמן משחק ממוצע זינק ל־57:23 דקות, עלייה של עשרה אחוז. 1.28 דקות פחות מליגת האלופות. 20 שניות יותר מהבונדסליגה. 41 שניות יותר מהפרמייר־ליג, שם זמן המשחק הממוצע בעבר עלה בכשתי דקות על הממוצע בליגה הישראלית.

"זה קורה כי בליגת העל, ואת זה אני אומר באחריות, השופטים מיישמים את החוקים נגד בזבוז זמן באופן יותר דקדקני מבליגות אחרות", אומר זיו אדלר, "היום, כשאוהד בא לראות כדורגל במושבה או בדוחא, הוא יראה בממוצע יותר משחק ממי שהולך לראות את ארסנל".

אדלר, יו"ר הוועדה המקצועית של איגוד השופטים, זכה לפגוש בימיו כשופט את כל שיטות בזבוז הזמן. אנחנו עוברים עליהם בצורה מסודרת: מביאי כדורים, שכשקבוצתם מובילה מוכרזים נעדרים או לוקים בחולשה בשריר החזרת הכדור; כדורי חוץ שאף אחד לא ניגש להוציא; מגפה מסתורית שמפילה לדשא הגנה שלמה, אנשים שרועים כאילו הם פצועי הדף. מסוק פינוי מוזנק; שוער שמזדחל בבעיטת החמש כי ברור שעוד לא קם השופט שיוציא על זה צהוב שני. "היית עומד על החצי, שורק לו, הקהל היה צועק בוז, אבל לא היו לך כלים אמיתיים", אדלר אומר.

יכול להיות שהשיפור אצלנו, בזמן המשחק, חד כל כך ביחס לעולם, כי עוד קודם היינו יצירתיים בלבזבז זמן, אני שואל. "יכול להיות שזה עניין של מנטליות, ואולי זה עניין של השופטים, שאת זה אנחנו משנים".

זמן טבריה

מנתוני איגוד השופטים (ערב המחזור הנוכחי), עולה כי האחרונה עירוני טבריה היא בעלת ממוצע זמן המשחק הגבוה בליגה, 61.21 דקות, אולי כי היא לא מרבה בלחץ גבוה ומאפשרת ליריבות פוזשנים ארוכים.

בית״ר ירושלים רושמת את זמן הנטו הנמוך בליגת העל – 54:05 דקות בממוצע למשחק. לפניה מכבי חיפה, 54:16 למשחק, ומכבי והפועל ת"א, 54:48 ו־55:53 דקות בהתאמה.

משחק הליגה ששוחק הכי מעט זמן העונה, 48:18 דקות נטו, היה ה־2:5 של באר־שבע על מכבי חיפה, במחזור השמיני. המשחק ששוחק הכי הרבה בנטו, 69:07 דקות, היה ה־1:2 של מכבי פ"ת על בני סכנין במחזור השני. פער של יותר מ־20 דקות ביניהם.

"בסוף", אדלר מסכם, "כשמדברים על שיפוט, הרעש הוא תמיד סביב פנדל שהיה או לא היה. אבל פה מתרחשת מהפכה של ממש".

איך צינו מעז

הידיעה שהשופט דקל צינו מאיים לתבוע אוהדת בית"ר שכתבה בפוסט ש"הוא מכר את המשחק, לכאורה" נגד קריית־שמונה בגלל פנדל, הייתה רגע של שקט לצורך הפנמה. הלם כזה.

כאילו, לא הבנו צינו. על מה לתבוע? לבזות שופט, עד מעגל משפחה שלישי, זה לא באמנת ז'נבה, בחוק יסוד כבוד האוהד וחירותו? אצטדיון כדורגל זה לא המקום שאליו באים לפרוק, כאילו ירדת לאילת? האוהד לא זכאי לחסינות, לפחות כמו טלי גוטליב?

לא, לא, צינו. התבלבלת.

אתה בא בשבת אל המוכן, איצטדיון שלם מזיע ומקלל, וזה נראה לך מובן מאליו. אבל מאחורי כל ג'ורה יש מחשבה וניסיון של שנים. יש נוסחה: מספר הצופים, כפול מספר הצהובים לבלמים, חלקי החמצות היריבה, כפול כמה היה חרא בעבודה, פלוס נשארו רק שלושה אחוז בסוללה - זה מספר הקללות שתקבל. לא יותר ולא פחות. הכל מדעי. הכל מסודר.

אז עכשיו, אחרי 78 שנות מדינת ישראל, להרוס את כל מה שבנינו? איך יסתכלו עלינו בעולם? גם ככה התדמית שלנו מרוסקת. למה לגעת בדבר האחרון שעוד עובד פה?

פעם, כשהיה שופט, לירן ליאני סיפר לי שהאיש עם המשרוקית שומע כל מילה, כל הכפשה, גם באיצטדיון של 20 אלף איש. ואני חשבתי, תוך שאני מדמיין את הסיטואציה הבלתי אפשרית שזה כנראה המקצוע היחיד בעולם שבו זה קורה ולכולנו זה נראה הגיוני.

לא עוד. צינו החליט לשבור את הכלים. נכון, ההכפשה הייתה בפוסט, אפשר לטרגט אוהד בודד. ועדיין המסר הוא שיש פה ניסיון לסדר חדש. היחסים שבין אוהד הכדורגל לבין ההוא בשחור, שאפשר להגיד עליו הכל, כי הלו, על מה אתה מקבל משכורת, אולי משתנים.