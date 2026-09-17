עיריית ירושלים, באמצעות החברה העירונית 'אריאל', השלימה שורת שדרוגים באצטדיון טדי, שבוצעו במהלך תקופת שיקום כר הדשא מאז טקס הפתיחה של המכביה. בשל העבודות, שתי הקבוצות הירושלמיות נאלצו לארח את משחקיהן באצטדיונים אחרים, ומשחק החזרה הרשמי ייערך ב-12 באוקטובר, אז תארח הפועל ירושלים את מכבי חיפה. עבור בית"ר ירושלים, משחק החזרה לטדי יהיה ב-19 באוקטובר, אז היא תארח את מכבי ת"א.

במסגרת עבודות השדרוג הושלמה באצטדיון התקנתו של דשא היברידי, המשלב משטח דשא טבעי עם סיבים סינתטיים ונועד לספק משטח יציב ועמיד בתקופות של עומס משחקים כמקובל באצטדיונים מרכזיים בעולם. כמו כן, הוטמעה בטדי מערכת חיישני קרקע מתקדמת, הזהה לזו שפעלה באצטדיונים שאירחו את המונדיאל האחרון. המערכת מבוססת על רשת של חיישנים אלחוטיים המוטמנים בעומק כר הדשא ומודדים באופן רציף את מצב השורשים.

גלריה יחזור לארח משחקים ב-12 באוקטובר. אצטדיון טדי ( צילום: ארנון בוסאני )

לצד זאת, נרכשו מערכות תאורה ניידות מתקדמות לתחזוקת הדשא באזורים שבהם החשיפה לשמש מוגבלת. המערכות החדישות מאפשרות שליטה נפרדת בתאורה ובחימום וניטור של טמפרטורת פני השטח, ונועדו לווסת את תנאי המיקרו-אקלים של הדשא כדי לעודד את צמיחתו ולשפר את יכולת ההתאוששות של המשטח לאחר משחקים, תוך ניצול יעיל של אנרגיה.

לצד השדרוג המקיף בכר הדשא, חודשו גם אזורי הישיבה של הקבוצות, והותקנו בהם מושבים מתקדמים וחדישים, העומדים בתקני אופ"א.

כחלק מפיתוח קריית הספורט של ירושלים נבנית בימים אלה שדרת מסחר תחת היציע הצפוני. המיזם נועד לייצר מרחב עירוני המשלב ספורט ומסחר, אשר יאפשר פעילות פנאי יומיומית בקריית הספורט של ירושלים, גם מעבר לשעות המשחקים והאירועים באצטדיון.

במקביל לשדרוגים באצטדיון, החל גם לפעול קו L3 של הרכבת הקלה בירושלים. הקו החדש מקשר בין תחנת רכבת ישראל 'יצחק נבון' ללב קריית הספורט במלחה. חיבור זה מאפשר גישה ישירה לאצטדיון טדי ולהיכל פיס ארנה באמצעות מערכת להסעת המונים, במטרה להפחית את עומסי התנועה, התלות ברכבים פרטיים וחיפושי החניה במועדי אירועים ומשחקים.

מערכות תאורה מתקדמות ( צילום: ארנון בוסאני )

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "ירושלים, בירת הספורט של ישראל, ממשיכה להשקיע במתקני הספורט המובילים שלה ולהציב סטנדרט חדש בישראל שעומד בשורה אחת עם אצטדיונים מתקדמים בעולם. השדרוגים הטכנולוגיים באצטדיון טדי, לצד הדשא ההיברידי ומערכות התחזוקה המתקדמות, יבטיחו לקבוצות הירושלמיות ולקהל האוהדים, חוויית ספורט איכותית ברמה הגבוהה ביותר. עם קו L3 של הרכבת הקלה שמגיע ישירות לקריית הספורט ופיתוח שדרת המסחר, טדי הופך למוקד ספורט, פנאי ובילוי פעיל ומתקדם לכל אורך השנה״.