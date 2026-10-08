ליגת העל נפתחה בצורה מאוד מעניינת, ומי שצורך את הכדורגל שלו רק בישראל עוד היה עשוי לחשוב שהיא אחת המובילות בעולם. הפגרה הייתה ארוכה, היא גם באה בזמן שהעניינים מתחממים וגם נבחרת ישראל הזכירה לנו שאנחנו לא כאלה טובים - עם כל הכבוד לאצטדיונים המלאים. אבל עכשיו חוזרים בכל הכוח, והנה חמש שאלות שצריכות להתברר.
האם מכבי ת"א תמשיך לחגוג? הצהובים פתחו את העונה בצורה שאין דרך להגדיר אותה חוץ ממדהימה. דרסו את באר־שבע בטרנר, דרכו על הפועל בדרבי, טיילו מול מכבי חיפה. מה עוד אפשר לבקש מקני מילר? להעפיל לשלב ליגה אירופי. נהיה משעמם בקריית־שלום, כמו בימים הטובים.
כל כך משעמם שהעיסוק המרכזי הוא בעתידו של מנהל הקבוצה יואב זיו. המאזן מושלם, ההתקפה מפחידה, ההגנה סבירה וג'יימס טברניר כבש בבעיטה חופשית במשחק אימון וגרם לכל האוהדים לפנטז איך הוא הולך לעשות את זה מול בני־סכנין והפועל ר"ג. דור פרץ נראה גדול על הליגה הזו, וגולדהאר יכול להיות רגוע.
האם הפועל באר־שבע תלמד לשלב? האלופה לא הרשימה בליגה, אבל יש לה נסיבות מקלות וכל היתר היו רוצות להתחלף איתה ולשחק באירופה. השאלה היא לא רק האם היא חזקה מספיק בשביל שני מפעלים, אלא גם אם היא לא תיתן לרעש התקשורתי להפריע לה. יספיק הפסד אחד בליגה האירופית כדי שרן קוז'וך יתחיל לשמוע "בשביל מה אתה צריך את זה? למה לטוס לחו"ל כשיש לך הכל בארץ?" מכל מיני חסרי מושג. הגאונים יגידו שהליגה הזו לא זוהרת כמו ליגת האלופות, שגם ככה זה לא שווה כלום אם לא מארחים בבית ולא כדאי לאבד גובה בליגה בשביל להצליח. אסור להקשיב להם. אם באר־שבע רוצה לעלות רמה - הדרך לשם עוברת רק במפעלים האירופיים. קוז'וך יכול למצוא את הנוסחה להצליח.
ברוניניו הוא צ'ארון שרי החדש? מכבי חיפה צברה מומנטום לפני הפגרה, אבל נשאלת השאלה אם זה בגלל חולשת היריבות. ערב פתיחת העונה, ברק בכר וליאור רפאלוב היו על סף גירושים. ואז ברוניניו התחיל לכבוש. מאז שרי לא היה לקבוצה שחקן זר שלא שומע את הלחץ מהיציעים ויכול לקחת אחריות ולהוביל. האם זה ימשיך ככה? מספיק איזה תיקו מקרי כדי ששוב יספידו את מכבי חיפה. אם גם זה לא יזיז לברוניניו, הכל יהיה בסדר.
אלמוג כהן וירדן שועה השלימו? במהלך הפגרה בית"ר ירושלים הוציאה הודעה היסטרית וטענה שהמאמן והכוכב נמצאים במערכת יחסים מכבדת. הכוכב לא ראה הרבה דקות מפתיחת העונה, והרעש הרגיל מסביבתו התחיל. כלל ידוע בקבוצות מצליחות הוא שהרחוב קובע את ההרכב למאמן ואסור לו לספסל את מי שהוא רוצה. הרי בדיוק ככה מתנהלים בברצלונה, בארסנל ובבאיירן מינכן.
הפועל ת"א תקפוץ מדרגה? התבוסה בדרבי ציננה את ההתלהבות מהאדומים. למרות זאת, אי־אפשר להתעלם מהתחושה שהפועל ת"א חזרה באופן סופי למועדון הגדולות ושצריך לספור אותה כמועמדת לאליפות. להיות אנדרדוג זה כיף, אבל כשבלומפילד מלא ב־30 אלף אדומים הרעב מתגבר. גם הליגה חייבת שהפועל תהיה חזקה. כי עם חמש קבוצות שיכולות לזכות באליפות אפשר לעצום עיניים ולחשוב שזאת הפרמייר־ליג.