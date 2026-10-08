ליגת העל נפתחה בצורה מאוד מעניינת, ומי שצורך את הכדורגל שלו רק בישראל עוד היה עשוי לחשוב שהיא אחת המובילות בעולם. הפגרה הייתה ארוכה, היא גם באה בזמן שהעניינים מתחממים וגם נבחרת ישראל הזכירה לנו שאנחנו לא כאלה טובים - עם כל הכבוד לאצטדיונים המלאים. אבל עכשיו חוזרים בכל הכוח, והנה חמש שאלות שצריכות להתברר.

ליגת העל נפתחה בצורה מאוד מעניינת, ומי שצורך את הכדורגל שלו רק בישראל עוד היה עשוי לחשוב שהיא אחת המובילות בעולם. הפגרה הייתה ארוכה, היא גם באה בזמן שהעניינים מתחממים וגם נבחרת ישראל הזכירה לנו שאנחנו לא כאלה טובים - עם כל הכבוד לאצטדיונים המלאים. אבל עכשיו חוזרים בכל הכוח, והנה חמש שאלות שצריכות להתברר.

ליגת העל נפתחה בצורה מאוד מעניינת, ומי שצורך את הכדורגל שלו רק בישראל עוד היה עשוי לחשוב שהיא אחת המובילות בעולם. הפגרה הייתה ארוכה, היא גם באה בזמן שהעניינים מתחממים וגם נבחרת ישראל הזכירה לנו שאנחנו לא כאלה טובים - עם כל הכבוד לאצטדיונים המלאים. אבל עכשיו חוזרים בכל הכוח, והנה חמש שאלות שצריכות להתברר.

כל כך משעמם שהעיסוק המרכזי הוא בעתידו של מנהל הקבוצה יואב זיו. המאזן מושלם, ההתקפה מפחידה, ההגנה סבירה וג'יימס טברניר כבש בבעיטה חופשית במשחק אימון וגרם לכל האוהדים לפנטז איך הוא הולך לעשות את זה מול בני־סכנין והפועל ר"ג. דור פרץ נראה גדול על הליגה הזו, וגולדהאר יכול להיות רגוע.

כל כך משעמם שהעיסוק המרכזי הוא בעתידו של מנהל הקבוצה יואב זיו. המאזן מושלם, ההתקפה מפחידה, ההגנה סבירה וג'יימס טברניר כבש בבעיטה חופשית במשחק אימון וגרם לכל האוהדים לפנטז איך הוא הולך לעשות את זה מול בני־סכנין והפועל ר"ג. דור פרץ נראה גדול על הליגה הזו, וגולדהאר יכול להיות רגוע.

כל כך משעמם שהעיסוק המרכזי הוא בעתידו של מנהל הקבוצה יואב זיו. המאזן מושלם, ההתקפה מפחידה, ההגנה סבירה וג'יימס טברניר כבש בבעיטה חופשית במשחק אימון וגרם לכל האוהדים לפנטז איך הוא הולך לעשות את זה מול בני־סכנין והפועל ר"ג. דור פרץ נראה גדול על הליגה הזו, וגולדהאר יכול להיות רגוע.