זו אחת מהיריבות הגדולות בספורט הישראלי. הדרבי הירושלמי, שמחלק את הבירה בין אוהדי בית"ר לאוהדי הפועל, הוא גם אחד מהשסעים המשמעותיים ביותר בחברה הישראלית. אדום וצהוב, ימין ושמאל, ליברליות מול שמרנות - כל אלה מתנגשים על כר הדשא באצטדיון טדי. אך יש מקום אחד, רחוק מהמולת היציעים בבירה, שבו היריבות הפכה לאחד מסמלי החברות הגדולים שידעה המדינה.

בטבח 7 באוקטובר לפני שלוש שנים נחטפו ממסיבת הנובה אורי דנינו והרש גולדברג -פולין. שני אוהדי כדורגל ירושלמים, האחד צהוב-שחור והשני אדום. במהלך שהותם בשבי נרקמה ביניהם חברות שהפכה לסמל של אחווה ואהבה חוצה מחנות. מעדויות של חטופים ששבו לישראל, סופר כי במהלך 328 ימי השבי נרקם ביניהם קשר קרוב ומיוחד. הם תמכו זה בזה, חלקו את מזונם והתמודדו יחד עם תנאים קשים מנשוא. כאשר זרועו השמאלית והדומיננטית של הירש נקטעה, אורי התעמת עם שוביהם ודרש מהם להעניק לו טיפול רפואי. הטיפול שקיבל הרש סייע בהצלת חייו באותה עת.

גלריה ציור הקיר לזכר אורי דנינו והרש גולדברג -פולין, והאמן, תומר פרץ ( צילום: עיריית ירושלים )

דנינו וגולדברג-פולין הגיעו משכונות שונות ורקעים שונים בעיר. הראשון גדל במשפחה חרדית בשכונת רמות, והשני בן למשפחה דתית-אמריקאית, משכונת תלפיות. שניהם נהגו לפקוד את יציעי אצטדיון טדי כבר מגיל צעיר, כל אחד עם משפחתו וחבריו, כשהאהבה לכדורגל ולירושלים מחברת ביניהם, גם אם תמכו בקבוצות שונות

עם הסיפור הזה יצר האמן הירושלמי תומר פרץ, יליד העיר ואוהד בית"ר ירושלים, ציור קיר בארנה בירושלים, מול אצטדיון טדי, בו נראים אורי והירש יחד עם מדי הקבוצות האהובות שלהם. היום (שני) התקיים טקס חנוכת ציור קיר האחדות, הטקס התקיים בהשתתפות משפחות דנינו, גולדברג-פולין וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

רייצ'ל גולדברג-פולין, אמו של הרש, אמרה: "בעירנו היפה, המורכבת, המגוונת, האהובה, המתסכלת, התוססת והקדושה, יש שתי קבוצות שנראות אולי שונות לחלוטין. ואז היו שני בנים שאש חיברה ביניהם, ולאוהדי שתי הקבוצות כל אחד מהם הפך לסמל של אהבה. בסופו של דבר, אורי והירש נקשרו זה בזה, גוננו, שמרו, נלחמו ונשמו אחד למען השני. אהבו אחד את השני. עזרו אחד לשני לשרוד. ככלות הכול, רק האהבה נשארת. שני לבבות. עיר אחת ירושלים. ביחד".

מימין: אלחנן דנינו, ראש העירייה משה ליאון, רייצ'ל וג'ון גולדברג-פולין ( צילום: עיריית ירושלים )

אלחנן דנינו, אביו של אורי: "שני יציעים, שני צבעים, מנהרה אחת, אור אחד. אורי והרש הגיעו מעולמות שונים ואהדו קבוצות יריבות, אבל במקום החשוך ביותר הם היו קודם כל אחים. הם שמרו זה על זה, חיזקו זה את זה והוכיחו שגם בתוך החושך הגדול ביותר אפשר לבחור באחדות, בערבות ובאהבת אדם. הלוואי שהאור שהם השאירו לנו ימשיך לחבר בינינו, כאן בירושלים ובכל עם ישראל". בסיום, הקדיש דנינו מסר מיוחד: "אוהדי בית"ר, אורי היה אחד מכם, כולנו אחים. בערב ראש השנה השחיתו גרפיטי של הרש. אל תעשו את זה. אל תפגעו ככה בלב של אמא. כולנו אחים".

"תזכורת למה שמחבר בינינו"

"אני ירושלמי במקור וכמובן שחשבתי שאם אצייר אותם עם המדים של הקבוצות השונות מחובקים זה יעביר את מסר האחדות בצורה מאוד ברורה", אמר פרץ, שכאמור, חתום על היצירה. "זה בדיוק מה שאנחנו צריכים בעם שלנו – אחדות".

ציור הקיר יהווה סמל לאחדות ולאחוות אחים, ויזכיר כי אצטדיון טדי הוא הרבה יותר ממגרש כדורגל. זהו מקום מפגש של אנשים מכל קצוות הקשת החברתית, המתאחדים סביב המכנה המשותף אהבת המשחק, תחושת השייכות ואהבת ירושלים.

מימין: מנכ"ל בית"ר ירושלים כפיר אדרי, האמן תומר פרץ, אלחנן דנינו, משה ליאון, רייצ'ל וג'ון גולדברג-פולין - ומנכ"ל הפועל ירושלים אורי שרצקי ( צילום: עיריית ירושלים )

גם קברניטי בית"ר והפועל ירושלים התייחסו לציור הקיר שנחנך היום. "הקיר הזה הוא הרבה מעבר לאנדרטה", אמר ברק אברמוב הבעלים של הצהובים-שחורים. "הוא מזכיר לנו שמתחת לכל היריבויות, לצבעים ולסמלים יש קודם כל אנשים, משפחות וחיים שלמים. אורי היה אוהד בית"ר ירושלים, הרש היה אוהד הפועל ירושלים, והיום הם מונצחים כאן יחד, בלב ירושלים. זו זכות עבורנו להיות חלק מההנצחה שלהם. הפועל ירושלים נמצאת בבעלות האוהדים, מנכ"ל הקבוצה, אורי שרצקי, הוסיף: "מהציור נשקפות הדמויות של אורי והרש, בתסריט מדומיין - אבל כך הייתה אמורה להיות המציאות. גם הקיטוב שאנחנו סובלים ממנו הוא לא מהשמיים. כדי להגיע לאחדות אמיתית, יש לגלות אחריות, ולפעול לשינוי המציאות - כולנו צריכים להיות מחויבים לכך".