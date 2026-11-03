שביעות רצון בהפועל ת"א לאחר שהקבוצה המשיכה אתמול (שני) בתקופה המצוינת שלה עם ניצחון 1:2 בבית על מכבי חיפה, שהחזיר אותה למקום השני בליגת העל. מדובר בניצחון השישי ברציפות של האדומים בכל המסגרות (כולל ה-2:3 בדרבי בגמר גביע הטוטו ביום חמישי האחרון) והחמישי ברציפות בליגה.

דניאל דאפה, שכבש אמש את שערו השני בתוך ארבעה ימים, יתגייס לצה"ל רק אחרי המשחק בטרנר מול הפועל באר-שבע ביום ראשון הקרוב. הסיבה לכך היא כדי שיעבור טירונות במהלך פגרת הנבחרות ולא יחסיר משחקים בהמשך - כך הגיעה הפועל ת"א לסיכום עם הצבא.

דאפה חוגג ( צילום: עוז מועלם )

דאפה בן ה-19 כבש בפעם השלישית ברציפות, אחרי שכבש נגד הפועל ירושלים ונגד מכבי בגמר גביע הטוטו - וכבר השווה את סך השערים שלו מהעונה שעברה כולה. "הוא מקבל ביטחון אדיר", אמרו בקבוצה, "הוא מתחיל להראות למה שילמנו עליו 2 מיליון אירו".

החלוץ הצעיר אמר: "אליניב אמר לנו שאנחנו קבוצה חזקה, קבוצה של גברים, וראו את זה. לקחנו שלוש נקודות כמו גברים. אני רוצה לשחק, אעבוד קשה בשביל לשחק ואעשה הכל בשביל זה. כל עוד המאמן רואה שמגיע לי אז אני משחק. אני עובד קשה. לא מעניין אותנו מה יהיה בהמשך, אלא רק המשחק הקרוב. המשחק נגד חיפה היה חשוב יותר מגביע הטוטו, ונגד באר-שבע יהיה עוד יותר חשוב".

ברדה הודה אתמול כי לקח הימור גדול כשעלה אחרי האופוריה בעקבות הניצחון בגמר גביע הטוטו על חשבונה של מכבי ת"א עם שינוי אחד בלבד בהרכב. "יכול להיות שהייתי צריך לעשות רוטציה גדולה יותר, אבל לא היה לנו יותר מידי אימונים מאז הניצחון בדרבי, כך שלא יכולתי להטמיע עניינים טקטיים אם הייתי שינויים יותר משמעותיים", אמר ברדה. "השחקנים סבלו עד לרגע האחרון וניצחו. זה היה מבחן בגרות גדול אחרי הדרבי, יש לנו קבוצה ווינרית".