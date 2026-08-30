סימנים ראשונים לאופטימיות בכל הנוגע לחזרתו של כוכב הקבוצה בשנתיים האחרונות, דן ביטון. הקשר, שהחמיץ כמעט את כל משחקי הפלייאוף בעונה שחלפה בעקבות דלקת באזור שריר הלב, החל לאחרונה באימוני כושר מתונים מאוד.
רופאיו אישרו לו לחזור לפעילות בצורה מאוד מאוד מדורגת, כשבמקביל ממשיך מעקב צמוד של הצוות הרפואי בכל הנוגע למצבו.
במידה והבדיקות שיעבור בתקופה הקרובה יהיו חיוביות, יכול ביטון להגביר את קצב האימונים, בתקווה שתוך מספר חודשים יוכל לחזור לפעילות מלאה. במהלך האימון היום, שיתף קשר הקבוצה ליאל פרץ תמונה של ביטון רץ מסביב למגרש עם אימוג'י שמביע תקווה ותודה.
ובעניין אחר: בשעות הקרובות צפויה הפועל באר-שבע להודיע רשמית על החתמתו של עידן נחמיאס. הבלם (29) ששיחק בעונה שחלפה בלודוגורץ הבולגרית, צפוי לחתום על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת.