סימנים ראשונים לאופטימיות בכל הנוגע לחזרתו של כוכב הקבוצה בשנתיים האחרונות, דן ביטון. הקשר, שהחמיץ כמעט את כל משחקי הפלייאוף בעונה שחלפה בעקבות דלקת באזור שריר הלב, החל לאחרונה באימוני כושר מתונים מאוד.

סימנים ראשונים לאופטימיות בכל הנוגע לחזרתו של כוכב הקבוצה בשנתיים האחרונות, דן ביטון. הקשר, שהחמיץ כמעט את כל משחקי הפלייאוף בעונה שחלפה בעקבות דלקת באזור שריר הלב, החל לאחרונה באימוני כושר מתונים מאוד.

סימנים ראשונים לאופטימיות בכל הנוגע לחזרתו של כוכב הקבוצה בשנתיים האחרונות, דן ביטון. הקשר, שהחמיץ כמעט את כל משחקי הפלייאוף בעונה שחלפה בעקבות דלקת באזור שריר הלב, החל לאחרונה באימוני כושר מתונים מאוד.

רופאיו אישרו לו לחזור לפעילות בצורה מאוד מאוד מדורגת, כשבמקביל ממשיך מעקב צמוד של הצוות הרפואי בכל הנוגע למצבו.

רופאיו אישרו לו לחזור לפעילות בצורה מאוד מאוד מדורגת, כשבמקביל ממשיך מעקב צמוד של הצוות הרפואי בכל הנוגע למצבו.

רופאיו אישרו לו לחזור לפעילות בצורה מאוד מאוד מדורגת, כשבמקביל ממשיך מעקב צמוד של הצוות הרפואי בכל הנוגע למצבו.