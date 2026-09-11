מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, עדיין לא השתכנע לחלוטין לעבור לישראל, אך דיווח חדש בצרפת עשוי להעיד על התקדמות משמעותית במגעים.

מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, עדיין לא השתכנע לחלוטין לעבור לישראל, אך דיווח חדש בצרפת עשוי להעיד על התקדמות משמעותית במגעים.

מכבי ת"א ממשיכה במאמצים לחזק את הסגל לקראת העונה הקרובה, ונראה כי היא מתקרבת להחתמתו של מורגן בוקלה. שחקן הכנף הקמרוני, שמחזיק בהצעה מהצהובים, עדיין לא השתכנע לחלוטין לעבור לישראל, אך דיווח חדש בצרפת עשוי להעיד על התקדמות משמעותית במגעים.

לפי דיווח בצרפת, בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. הדברים עשויים לרמוז כי מכבי מסתמנת כיעד הבא של שחקן הכנף, שכבר קיבל הצעה מהמועדון.

לפי דיווח בצרפת, בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. הדברים עשויים לרמוז כי מכבי מסתמנת כיעד הבא של שחקן הכנף, שכבר קיבל הצעה מהמועדון.

לפי דיווח בצרפת, בוקלה נמצא על סף עזיבה של מץ. הדברים עשויים לרמוז כי מכבי מסתמנת כיעד הבא של שחקן הכנף, שכבר קיבל הצעה מהמועדון.

במץ כבר מתחילים להשלים עם האפשרות שבוקלה יעזוב את הקבוצה, כאשר היעדרותו מצילום הקבוצה הרשמי חיזקה את ההערכות כי הוא אינו נמצא בתוכניות המועדון.

במץ כבר מתחילים להשלים עם האפשרות שבוקלה יעזוב את הקבוצה, כאשר היעדרותו מצילום הקבוצה הרשמי חיזקה את ההערכות כי הוא אינו נמצא בתוכניות המועדון.

במץ כבר מתחילים להשלים עם האפשרות שבוקלה יעזוב את הקבוצה, כאשר היעדרותו מצילום הקבוצה הרשמי חיזקה את ההערכות כי הוא אינו נמצא בתוכניות המועדון.

במכבי עדיין יצטרכו להשלים את המגעים מול השחקן וסוכנו, לאחר שבשלבים הקודמים התגלו קשיים משמעותיים. בוקלה, שיכול לשחק בכנף, טרם השתכנע לחלוטין מהמעבר לישראל, אך במועדון מקווים כי ההתפתחויות האחרונות במץ יסייעו לקדם את העסקה.

במכבי עדיין יצטרכו להשלים את המגעים מול השחקן וסוכנו, לאחר שבשלבים הקודמים התגלו קשיים משמעותיים. בוקלה, שיכול לשחק בכנף, טרם השתכנע לחלוטין מהמעבר לישראל, אך במועדון מקווים כי ההתפתחויות האחרונות במץ יסייעו לקדם את העסקה.

במכבי עדיין יצטרכו להשלים את המגעים מול השחקן וסוכנו, לאחר שבשלבים הקודמים התגלו קשיים משמעותיים. בוקלה, שיכול לשחק בכנף, טרם השתכנע לחלוטין מהמעבר לישראל, אך במועדון מקווים כי ההתפתחויות האחרונות במץ יסייעו לקדם את העסקה.