בעוד שבוע בדיוק תערוך נבחרת ישראל את משחקה הראשון במסגרת בית 7 של הדרג השני של ליגת האומות, כשתתארח אצל אוסטריה. היום (חמישי) פרסם המאמן הלאומי, רן בן שמעון, את הסגל הנבחרת לקראת המפגש, שיהיה הראשון מבין ארבעה משחקים בעשרה ימים שיקיימו הכחולים-לבנים.
בין השאר זומן ירדן שועה, קפטן בית"ר ירושלים, שהחל את העונה על הספסל של אלמוג כהן. כמו כן, נעם שטייפמן, בלמה הצעיר של מכבי חיפה, זומן לראשונה לנבחרת הבוגרת. מי שבלטו בהיעדרם הם סתיו טוריאל, קשר הפועל ת"א, שפתח נהדר את העונה, ודיא סבע, שהוסכם כי לא יזומן לאור העובדה שהוא משחק בליגה הטורקית והמצב הרגיש בשל כך.