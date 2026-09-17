בעוד שבוע בדיוק תערוך נבחרת ישראל את משחקה הראשון במסגרת בית 7 של הדרג השני של ליגת האומות, כשתתארח אצל אוסטריה. היום (חמישי) פרסם המאמן הלאומי, רן בן שמעון, את הסגל הנבחרת לקראת המפגש, שיהיה הראשון מבין ארבעה משחקים בעשרה ימים שיקיימו הכחולים-לבנים.

בעוד שבוע בדיוק תערוך נבחרת ישראל את משחקה הראשון במסגרת בית 7 של הדרג השני של ליגת האומות, כשתתארח אצל אוסטריה. היום (חמישי) פרסם המאמן הלאומי, רן בן שמעון, את הסגל הנבחרת לקראת המפגש, שיהיה הראשון מבין ארבעה משחקים בעשרה ימים שיקיימו הכחולים-לבנים.

בעוד שבוע בדיוק תערוך נבחרת ישראל את משחקה הראשון במסגרת בית 7 של הדרג השני של ליגת האומות, כשתתארח אצל אוסטריה. היום (חמישי) פרסם המאמן הלאומי, רן בן שמעון, את הסגל הנבחרת לקראת המפגש, שיהיה הראשון מבין ארבעה משחקים בעשרה ימים שיקיימו הכחולים-לבנים.