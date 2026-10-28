תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, דורש להטיל קנס של 100 אלף שקל על כל אחת מהקבוצות, בית"ר ירושלים והפועל פ"ת, בעקבות האירועים שקדמו למשחק ביניהן באצטדיון שלמה ביטוח. בנוסף, מבקש התובע להטיל על בית"ר עונש של הפחתת נקודה על תנאי. במשחק עצמו בית"ר ניצחה 0:1 משער של ירדן שועה.
התקרית החלה כאשר אוהדי בית"ר, שרכשו כרטיסים ליציע של המארחת, חצו את כר הדשא כדי להגיע ליציע של קבוצתם. אוהדי הפועל פ"ת ירדו גם הם למגרש והתעמתו עם אוהדי הקבוצה מהבירה, ובהמשך הצטרפו לעימות אוהדים נוספים מיציע בית"ר.
אנשי האבטחה התערבו בניסיון להפריד בין הצדדים, והמעורבים חזרו בתוך זמן קצר ליציעים. למרות האפשרות לענישה שתכלול הפחתת נקודות בפועל, דרישת התובע אינה כוללת עונש כזה לאף אחת מהקבוצות. ההכרעה בנוגע לעונשים תהיה בידי בית הדין של ההתאחדות.