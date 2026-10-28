תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, דורש להטיל קנס של 100 אלף שקל על כל אחת מהקבוצות, בית"ר ירושלים והפועל פ"ת, בעקבות האירועים שקדמו למשחק ביניהן באצטדיון שלמה ביטוח. בנוסף, מבקש התובע להטיל על בית"ר עונש של הפחתת נקודה על תנאי. במשחק עצמו בית"ר ניצחה 0:1 משער של ירדן שועה.