נבחרת ישראל מתחילה לגבש את ההרכב שלה לקראת משחק הפתיחה בליגת האומות מחרתיים (חמישי, 21:45) נגד אוסטריה, לעיני אצטדיון מלא בלינץ.

רן בן שמעון כבר נערך מראש למשחק וגיבש את מרבית ההחלטות לגבי ההרכב. דניאל פרץ יפתח בין הקורות, רוי רביבו וגיא מזרחי יהיו המגינים, וניקיטה סטויאנוב ורז שלמה יפתחו במרכז ההגנה. בקישור ישחקו דור פרץ ואליאל פרץ יחד עם אוסקר גלוך, ומקדימה יפתחו מנור סולומון, ענאן חלאילי וסייד אבו פרחי.

גיבש את ההרכב. רן בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )

מאחר שלנבחרת מצפים ארבעה משחקים בתוך עשרה ימים, צפויה רוטציה משמעותית. דור תורג'מן, שינחת מארה"ב רק היום ויספיק לקיים אימון אחד בלבד לפני המפגש עם אוסטריה, צפוי לפתוח מול אירלנד ביום ראשון בדברצן. גבי קניקובסקי ייעדר בשל חתונת אחיו. איתן אזולאי, שמתחתן בעצמו, לא יהיה חלק מהסגל בשני המשחקים הראשונים.

מנגד, אוסטריה תגיע למשחק עם חיסור משמעותי. קונרד ליימר, שנפצע ברגלו במהלך אימון באיירן מינכן, לא יעמוד לרשות הנבחרת. בהתאחדות האוסטרית הודיעו כי יחמיץ את שני המשחקים הראשונים בחלון הקרוב, מול ישראל ומול קוסובו.

ליימר היה אמור לענוד את סרט הקפטן, והוא מצטרף לדויד אלאבה ולכריסטוף באומגרטנר שאינם כשירים, ולמרסל זביצר שלקח הפסקה מפעילות בנבחרת.