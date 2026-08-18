ארבע שנים אחרי ההופעה של מכבי חיפה בליגת האלופות, רחוקה הפועל באר־שבע שני משחקים בלבד מהעפלה נוספת של קבוצה ישראלית לליגת הכדורגל הטובה בעולם. כדי לעשות זאת, לראשונה בתולדותיה, היא חייבת לעבור בסיכום שני המשחקים את סבאח, אלופת אזרבייג'ן, הראשון שבהם הערב (22.00) במשחק הבית בבוקרשט.

רק לפני שלושה שבועות מצבה של באר־שבע לא היה מלבב, בלשון המעטה. היא הפסידה בבית 3:1 למכבי ת"א באלוף האלופים ולאחר מכן 2:1 לוויקינגור האיסלנדית בפתיחת הקמפיין האירופי שלה. אבל ממשחק למשחק באר־שבע השתפרה. היא חלפה על פני האיסלנדים עם ניצחון 0:2 בגומלין, ובסיום אותו משחק נפרדה מכוכבה הגדול בשנתיים האחרונות, קינגס קאנגווה שעבר לפנאתינייקוס. חסרונו לא מנע ממנה לעשות את הבלתי ייאמן ולהדיח את הכוכב האדום בלגרד, תוך שהיא מגלה דומיננטית בשני המשחקים. אבל כל זה היה הקדמה לדבר האמיתי, המפגש הכפול עם סבאח.

גלריה מיגל ויטור נגד הכוכב האדום ( צילום: Kurir sport / Ilija Ivic )

באר־שבע הופיעה כבר פעמיים בפלייאוף ליגת האלופות, לפני תשע ועשר שנים, ובשתי הפעמים חסר לה שער אחד בלבד מול מאריבור וסלטיק בהתאמה.

באר־שבע לא פוגשת אמנם יריבה מפורסמת עם מסורת מפוארת באירופה, אבל אסור לה לזלזל באלופה האזרית, שגם עבורה זו עשויה להיות הופעת בכורה בצ'מפיונס. האלופה הקודמת של המדינה מהקווקז, קרבאך, הפתיעה את כולם בעונה שעברה כשסיימה את שלב הליגה במקום ה־22 והגיעה לשלב הנוקאאוט. סבאח, שזכתה באליפות ראשונה בתולדותיה, השלימה דאבל וצירפה בקיץ את קסנדר סברינה, שאמנם לא הבריק במכבי חיפה בעונת 2024/25, אך בסבאח הוא נמצא בכושר טוב. בקיצור: קל זה לא יהיה עבור באר־שבע.

באר־שבע אומנם מגיעה אחרי שתי הופעות הרואיות נגד הכוכב האדום, אך גם לאחר תבוסה קשה, 4:0 להפועל חיפה בגביע הטוטו. לא נראה שמישהו מהשחקנים שפתחו בסמי עופר יפתח גם הערב, אך חלקם ייכנסו כמחליפים ואם יציגו את אותה יכולת, באר־שבע תהיה בבעיה. סביר להניח שרן קוז'וך ישמור אמונים להרכב שפתח בשני המשחקים האחרונים באירופה. ניב יהושע, שהפתיע בהשתלבותו המהירה בקבוצה, נפצע והוחלף בגומלין בבלגרד, אך הוא כשיר לחלוטין וצפוי לפתוח. הבלם איתי רוטמן והקשר אליאל פרץ סוחבים שני כרטיסים צהובים ואחד נוסף הערב יגרום להם להיעדר מהגומלין בבאקו.

ההערכה היא שכ־1,000 מאוהדי באר־שבע יישבו ביציעי האצטדיון של ראפיד בוקרשט, מספר שיא בקמפיין האירופי הנוכחי. מי שיגיע יקבל את החוויה המלאה של ליגת האלופות, כולל ההמנון המוכר של המפעל ודגל הפריסה עם הלוגו במרכז המגרש. את ההתמודדות ינהל צוות שיפוט איטלקי בראשות דווידה מאסה, אחד השופטים הבכירים ביבשת.

אוהדי הפועל באר-שבע בבלגרד ( צילום: Kurir sport / Ilija Ivic )

הפציעה שהכריעה

אם יש יתרון כלשהו לבאר־שבע בצמד המשחקים זה שכמועדון האלופה הישראלית מנוסה יותר. סבאח הוקמה רק בשנת 2017 ומעולם לא הופיעה בשלב בתים אירופי. באר־שבע שיחקה כאמור פעמיים בפלייאוף ליגת האלופות והשתתפה שלוש פעמים בליגה האירופית ופעם אחת בקונפרנס ליג. יש רק שחקן אחד בקבוצה שהיה איתה בכל המעמדים האלה: מיגל ויטור.

למעשה, הקפטן הוותיק (37) של הקבוצה הצטרף אליה בקיץ 2016 במטרה מרכזית אחת: לסייע לה להעפיל לליגת האלופות. כבר כשהיה בן 18 הוא שיחק במפעל היוקרתי במדי מועדון נעוריו, בנפיקה ליסבון, ובהמשך הוסיף ארבע הופעות, כולל אחת בשמינית הגמר של המפעל. לפני עשר שנים, אחרי שבאר־שבע זכתה באליפות ראשונה מזה 40 שנה, היא ידעה שתיאלץ להיפרד מהבלם הבכיר שלה דאז, וויליאם סוארס, שרצה להתקדם לקבוצה באירופה. באר־שבע חיפשה מחליף ראוי לברזילאי שישדרג את ההגנה במוקדמות ליגת האלופות, ורגע לפני המשחק הראשון בקמפיין היא החתימה את ויטור.

באר־שבע צירפה אותו כשהיה בן 27, אחרי שלוש עונות בפאוק סלוניקי, ומאז הוא הוביל את הקבוצה להרבה הישגים, כולל שלוש אליפויות, שלושה גביעים וארבע הופעות בשלבי בתים אירופיים. הוא הפך לקפטן, זכה בתואר שחקן העונה (דבר מאוד לא שגרתי לבלם), קיבל אזרחות ישראלית וערך 12 הופעות במדים הכחולים־לבנים.

ויטור במדי הנבחרת ( צילום: אלעד גרשגורן )

ועדיין, דבר אחד חסר לו: לליגת האלופות הוא לא הצליח להוביל את באר־שבע. פחות מחודש לאחר הגעתו הקבוצה חוותה אכזבה בפלייאוף מול סלטיק. שנה אחר כך באר־שבע הרגישה שהיא כבר בשלה יותר להעפיל, אך שלושה ימים לפני צמד המשחקים המכריע מול מאריבור, ויטור קרע את הרצועה הצולבת באלוף האלופים ונאלץ להחמיץ אותם. הייתה זאת פציעה אחת מני רבות שאפיינו את החלק הראשון בתקופה שלו בבאר־שבע. במועדון משוכנעים שאילולא הפציעה ההיא, באר־שבע כבר הייתה עושה אז היסטוריה ומעפילה. אבל מאז היא לא חזרה שוב למעמד הזה.

חזר במאני טיים

אחרי העונה שעברה, קשה היה להאמין שוויטור יקבל בכלל הזדמנות נוספת להוביל את האלופה למעמד הנחשק. בהמשך למגמה שהחלה עם הגעתו של קוז'וך למועדון לפני שנתיים, מעמדו של הפורטוגלי כבלם הבכיר של הקבוצה נשחק בהדרגה והגיע לשפל באמצע העונה כשהוא מצא את עצמו הבלם הרביעי בהיררכיה הקבוצתית. אור בלוריאן הפך לבלם הבכיר בסגל, ולצידו קיבלו עדיפות ג'יבריל דיופ הסנגלי ומתן בלטקסה. בינואר ויטור אפילו שקל ברצינות את האפשרות לעזוב את באר־שבע.

דווקא בסיום העונה, בפלייאוף, מיגל חזר לעניינים. קוז'וך הגיע למסקנה שהניסיון של השחקנים הוותיקים בסגל יכול לסייע במאני טיים. כך אופיר מרציאנו חזר לשער במקום ניב אליאסי ומיגל שולב ביותר ויותר משחקים, בעיקר כמחליף. השניים סייעו לייצב את ההגנה, ו־ויטור אפילו התכבד בכיבוש השער האחרון במשחק האליפות שקבע 2:4 על מכבי ת"א.

ויטור דומע מאושר לאחר שכבש את שער הניצחון בעונה שעברה ( צילום: עוז מועלם )

בקיץ הוא שוב התלבט אם לעזוב, אך החליט להישאר - ועד עכשיו נראה שזאת הייתה החלטה משתלמת עבורו ועבור המועדון. בלוריאן עזב לארה"ב, דיופ לא נראה מספיק טוב ובלטקסה שיחק כמגן שמאלי במקום הלדר לופס שהוחלף בהמשך על ידי פדרו אמאדור. אחרי המשחק השני נגד ויקינגור, התברר שציוות הבלמים הטוב ביותר לקבוצה הוא של ויטור יחד עם הרכש החדש והצעיר, איתי רוטמן. בצמד המשחקים נגד הכוכב האדום ויטור כבר נראה כמו השחקן האדיר שהגיע לבאר־שבע לפני עשור עם יכולת מרשימה וכמובן המון מנהיגות.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר