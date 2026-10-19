רגע מעצר אנשי עירוני טבריה ( צילום באדיבות משטרת ישראל )

עירוני טבריה מתקשה לעכל את הפצצה שנחתה עליה אתמול, עם חשיפת פרשת "תמונת מראה" ומעצרם של בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, שותפו לשעבר מיקי ביתן, מאמן הקבוצה עד העונה הנוכחית אלירן חודידה ואשת הכספים של המועדון, יעל בר.

הכול החל בנובמבר 2025, עם פרשת החוזים הכפולים. במסגרת הסדר טיעון הורחק ביתן, שהיה שותפו של קלמנזון עד שהיחסים בין השניים עלו על שרטון, לשבע שנים מהמועדון. בנוסף, הופחתו ממאזנה של טבריה 14 נקודות בשתי עונות: שמונה בעונה החולפת ושש בעונה הנוכחית. לפני כארבעה חודשים התפוצצה פרשת העירויים והחומרים האסורים, שבמסגרתה הורחקו שחקנים בכירים לשלושה חודשים והמאמן הושעה לתקופה ממושכת יותר, שבסיומה טרם הורשה לחזור לאמן.

גלריה מדובר בחקירה שנוהלה בחשאי במשך מספר חודשים ( צילום: עידו ארז )

לפני כחודש וחצי התעוררה סערה נוספת סביב קלמנזון וביתן, הפעם בנוגע לשליטה במועדון ולזכויות החתימה בחשבון הבנק שלו. בעקבות המחלוקת הוקפאה הפעילות בחשבון, ובית המשפט מינה נאמנת חיצונית שקיבלה לידיה את ניהול המועדון ואת סמכויות החתימה. כעת, הפרשה שנחשפה אתמול מציבה את טבריה בפני משבר נוסף, שעשוי להיות חמור אף יותר. להב 433 חשפה חקירה סמויה, המתנהלת בחשד לעבירות כלכליות חמורות שבוצעו לכאורה לאורך ארבע עונות ובהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בין החשדות שנבדקים: הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה ואי-דיווח לרשויות המס על תשלומי שכר.

שחקנים רבים הגיעו אמש למסור עדות, ובימים הקרובים צפויים להגיע עוד עשרות שחקנים ששיחקו במועדון בארבע העונות האחרונות. השחקנים מתקשים לעכל את המתרחש סביב הקבוצה, ואחד מהם, ששיחק בעבר בטבריה, סיפר: "זו פשוט הזיה. כמה פעמים קבוצה אחת יכולה להיות בכותרות שליליות? הדרך של המועדון הזה לקריסה סלולה. יש חוסר ודאות משווע, ונראה שאין מנוס מפירוק של הקבוצה הזו".

בצוות המקצועי ינסו לקיים שיחה עם השחקנים, במטרה למנוע מהם להיגרר לרעשי הרקע ולהתרכז בכדורגל ( צילום: עמרי שטיין )

בצוות המקצועי ינסו לקיים שיחה עם השחקנים, במטרה למנוע מהם להיגרר לרעשי הרקע ולהתרכז בכדורגל. עם זאת, במועדון מבינים כי הפרשות החוזרות וההמולה סביבן גורמות נזק משמעותי לקבוצה, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת התדמית והיציבות הניהולית. בכל מקרה, טבריה מדורגת כיום במקום האחרון בליגת העל עם נקודה אחת ובשבת (19:00) תארח את מכבי נתניה.

"פועלים נגד תופעות פשיעה הפוגעות בטוהר הספורט"

רפ"ק אורית חוטר כהן, ראש מחלק חקירות במפלג שוחד והימורים בספורט, התייחסה לחקירה והסבירה כי מדובר בחקירה שנוהלה בחשאי במשך מספר חודשים. לדבריה, "בחצי השנה האחרונה מוקם ביחידת להב 433 מפלג חדש שנקרא שוחד והימורים בספורט. ביחד עם להב 433 ומשטרת ישראל, אנחנו פועלים נגד תופעות פשיעה הפוגעות בטוהר הספורט בישראל".

רפ"ק אורית חוטר כהן, ראש מחלק חקירות במפלג שוחד והימורים בספורט ( צילום: משטרת ישראל )

חוטר כהן הוסיפה כי ארבעה חשודים נעצרו בחשד לעבירות כלכליות הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל, וכי החקירה מתנהלת בשיתוף רשות המסים ויחידת יהלום. לדבריה, החשדות נוגעים לפעילות כלכלית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שעברה דרך הקבוצה. היא ציינה כי בימים הקרובים צפויים להגיע לחקירה עוד עשרות שחקנים, בעבר ובהווה, וכי בשלב זה מוקדם לקבוע כיצד תסתיים הפרשה.