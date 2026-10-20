אכזבה במכבי ת"א לאחר ה-0:0 אתמול (שני) בטדי מול בית"ר ירושלים, שהשאיר את הקבוצה במקום השני בליגת העל. הצהובים, שפתחו את העונה בצורה נהדרת, נעצרו בשני המחזורים האחרונים, שבהם איבדו ארבע נקודות, זאת למרות שרשמו מספר החמצות גדולות אתמול, והיו יכולים לצאת מהבירה עם שלוש הנקודות.

למעט החילוף של שגיב יחזקאל בדוידה וסוקלר באלעד מדמון (רז שלמה הוחלף חמש דקות לסיום), מאמן מחזיקת הגביע, קני מילר, שוב שמר על רוטציה קצרה, מה שמעורר ביקורת בקרב השחקנים. שחקנים כמו דן גלזר, שבחר במכבי ת"א על פני בית"ר ירושלים - לא נספר. גם עידו שחר, הישאם לאיוס ואיתמר נוי כלל לא שיחקו.

גלריה החמצות גדולות. דור פרץ ( צילום: עוז מועלם )

מילר הסביר את הסיבה לכך: "היינו טובים יותר בתחילת המשחק, ולקראת הסוף החלה העייפות, אבל הצלחנו להתמודד עם דברים ומשחק המעבר די טוב. לפעמים שינויים מפריעים לקצב של המשחק". "אם לא הייתי משחק כמה משחקים, לא הייתי שמח", התייחס אושר דוידה לעובדה שלא בוצעו יותר חילופים, למרות חסרונות של שלושה שחקנים זרים פצועים.

עם שריקת הסיום בטדי, דור פרץ התהלך כלא מאמין במשך דקות ארוכות. קפטן מכבי ת"א רשם את אחת ההחמצות הגדולות בקריירה שלו, בטח בהתחשב בפרופיל המשחק והדקה המכריעה.

מילר התייחס לתוצאה: "אני לא מרוצה בכלל. אין לנו את מי להאשים חוץ מאת עצמנו. היינו צריכים לכבוש שלושה-ארבעה שערים. במחצית הראשונה והשנייה היו לנו מצבים, וגם לקראת הסיום הזדמנות ענקית. כבשנו הרבה שערים בתחילת העונה ובשני המשחקים האחרונים הגענו להמון הזדמנויות ולא הצלחנו לכבוש. דור פרץ נתן זמן לשוער לחזור במקום לבעוט, אבל זה רק מצב אחד מהרבה שהיינו צריכים לכבוש ממנו".

"אין לנו את מי להאשים חוץ מאת עצמנו". קני מילר ( צילום: עוז מועלם )

בקבוצה מודאגים מהיכולת של אסטר סוקלר, שכבש במשחק אחד בלבד מבין שבעת המחזורים עד כה, ושוב הציג יכולת חלשה. גם ג'יימס טאברניר עדיין לא התאקלם כמו שצריך, גבי קניקובסקי הציג משחק ירוד בדיוק כמו פרץ עוד לפני ההחטאה, כשעלי קמארה הרבה לאבד כדורים ולעשות טעויות. מי שהציג את המשחק הטוב ביותר במכבי היה רז שלמה.

מילר נאלץ לפתוח עם יחזקאל במקום דוידה, שלא היה כשיר במאת האחוזים ונכנס רק בשלב מאוחר יותר. ב-12 הדקות הראשונות נדמה היה שמכבי ת"א, שהתבססה על התקפות מעבר ונראתה בתחילת המשחק מוכנה מאוד, בדרך להכרעה מהירה, כשהליו וארלה קיבל מסוקלר כדור למצב שער בטוח בדקה התשיעית, אבל סובב את הכדור החוצה. עם זאת, בית"ר עשתה מספר התאמות והשתלטה על המשחק.