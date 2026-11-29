"זה היה ניצחון חשוב מאוד אחרי איבוד הנקודות במחזור הביתי הקודם. שלטנו למשך זמן רב, הגענו להמון מצבים, לקח לנו קצת זמן למצוא את הרשת אבל כבשנו שלושה שערים. אני מאוכזב מהשער שספגנו, אבל הגבנו לו בהתאם עם השער השלישי", סיכם מילר. "תמיד יש לחץ ודרישות כשאתה נמצא במועדון גדול כזה".

"זה היה ניצחון חשוב מאוד אחרי איבוד הנקודות במחזור הביתי הקודם. שלטנו למשך זמן רב, הגענו להמון מצבים, לקח לנו קצת זמן למצוא את הרשת אבל כבשנו שלושה שערים. אני מאוכזב מהשער שספגנו, אבל הגבנו לו בהתאם עם השער השלישי", סיכם מילר. "תמיד יש לחץ ודרישות כשאתה נמצא במועדון גדול כזה".

"זה היה ניצחון חשוב מאוד אחרי איבוד הנקודות במחזור הביתי הקודם. שלטנו למשך זמן רב, הגענו להמון מצבים, לקח לנו קצת זמן למצוא את הרשת אבל כבשנו שלושה שערים. אני מאוכזב מהשער שספגנו, אבל הגבנו לו בהתאם עם השער השלישי", סיכם מילר. "תמיד יש לחץ ודרישות כשאתה נמצא במועדון גדול כזה".