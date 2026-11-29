ההחלטה של קני מילר להדיח מההרכב את עלי קמארה במשחק אמש (שבת) מול הפועל פ"ת - בו ניצחה מכבי ת"א 1:3 ושבה לפסגת הליגה אחרי היעדרות של מחזור אחד, הייתה מקצועית, כחלק ממסר לקראת חלון ההעברות בינואר או לכל היותר סיום העונה. חוזהו של הבלם הגינאי לא יוארך.
המאמן הסקוטי בחר לפתוח עם איתי בן חמו על חשבונו של קמארה. בקריית שלום ינחיתו בחלון ההעברות הקרוב בלם זר אחר. עוד שינוי שביצע מילר היה אושר דוידה, שאת מקומו תפס הישאם לאיוס.
כאמור, מכבי ת"א חזרה אמש למקום הראשון לקראת המשחק בשלישי מול עירוני קריית שמונה באצטדיון בנתניה, אולם לא הציגה משחק טוב, כשרק בשליש האחרון של המשחק הגיעה ההתעוררות, כולל מצד המחליפים אלעד מדמון שכבש בנגיעה הראשונה שלו במשחק ודוידה.
"זה היה ניצחון חשוב מאוד אחרי איבוד הנקודות במחזור הביתי הקודם. שלטנו למשך זמן רב, הגענו להמון מצבים, לקח לנו קצת זמן למצוא את הרשת אבל כבשנו שלושה שערים. אני מאוכזב מהשער שספגנו, אבל הגבנו לו בהתאם עם השער השלישי", סיכם מילר. "תמיד יש לחץ ודרישות כשאתה נמצא במועדון גדול כזה".
דוידה, שכאמור, איבד את מקומו בהרכב ועלה מהספסל בדקה ה-57, היה מעורב בשער של מדמון וכבש אחר. "אמרתי לעצמי שאני עולה מהספסל ואני מקווה שאשנה את המשחק", אמר שחקן הכנף. "אני שמח שעזרתי לקבוצה לעשות את זה. במכבי ת"א תמיד תהיה תחרות בכל תפקיד, אני חושב שזה בריא מאוד. יש כאלה שיכולים לשמור על זה, יש כאלה שיכולים לרדת ברמה, יש לנו 4-3 שחקני כנף ביחד עם שגיב יחזקאל, אני כל הזמן רוצה לפתוח אבל כשלא אני תמיד אכין את עצמי למחצית השנייה".