כשעתיים לקראת שריקת הפתיחה בטדי, במשחק בין בית"ר ירושלים למכבי ת"א, התפתחה קטטה אלימה בין אוהדים משתי הקבוצות, שבמהלכה הושלכו חפצים ואבנים. שני חשודים נעצרו, וכמה מהמעורבים נפצעו באורח קל.

כשעתיים לקראת שריקת הפתיחה בטדי, במשחק בין בית"ר ירושלים למכבי ת"א, התפתחה קטטה אלימה בין אוהדים משתי הקבוצות, שבמהלכה הושלכו חפצים ואבנים. שני חשודים נעצרו, וכמה מהמעורבים נפצעו באורח קל.

כשעתיים לקראת שריקת הפתיחה בטדי, במשחק בין בית"ר ירושלים למכבי ת"א, התפתחה קטטה אלימה בין אוהדים משתי הקבוצות, שבמהלכה הושלכו חפצים ואבנים. שני חשודים נעצרו, וכמה מהמעורבים נפצעו באורח קל.