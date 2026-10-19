כשעתיים לקראת שריקת הפתיחה בטדי, במשחק בין בית"ר ירושלים למכבי ת"א, התפתחה קטטה אלימה בין אוהדים משתי הקבוצות, שבמהלכה הושלכו חפצים ואבנים. שני חשודים נעצרו, וכמה מהמעורבים נפצעו באורח קל.
על פי הדיווח, האירוע התרחש כאשר אלפי אוהדים עשו את דרכם לאצטדיון, אז קומץ משני הצדדים החלו להתעמת.
שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ויס"מ ופרשי המשטרה פעלו להפרדה בין הצדדים ולפיזור הקטטה. במהלך הפעילות, על פי דיווח המשטרה, נעצרו שני חשודים במעורבות באירוע, והם הועברו לחקירה בתחנת מוריה. במקביל, המשטרה ממשיכה לפעול לאיתור מעורבים נוספים באירוע.