הפועל באר-שבע פוגשת בשעה זו ברומניה את אופי כרתים במחזור הרביעי של הליגה האירופית, בתקווה להשיג ניצחון בכורה במפעל ולהתאושש מהתבוסה 4:0 לאוניון סן ז'ילואז במחזור הקודם. הקבוצה של רן קוז'וך צברה נקודה אחת בלבד בשלושת משחקיה הראשונים, וזקוקה לניצחון כדי לשפר את סיכוייה להמשיך לשלב הבא.
בזירה המקומית באר-שבע דווקא נמצאת בכושר מצוין. ה-2:5 על מכבי פ"ת היה ניצחונה השישי ברציפות במסגרות הישראליות, רצף שבמהלכו כבשה 17 שערים. באירופה, לעומת זאת, המצב לא פשוט: נקודה מ-9 אפשריות ויכולת לא טובה. נתון שעשוי לעודד אותה הוא הפסד בודד ב-12 משחקיה האחרונים כמארחת באירופה, אף שרובם, כמו המפגש הנוכחי, נערכו במגרש נייטרלי.
גם היריבה היוונית מגיעה בניסיון לשנות כיוון. כרתים פתחה את דרכה במפעל עם 0:2 על הופנהיים, אך הפסידה בשני המחזורים הבאים, האחרון שבהם 2:0 ללברקוזן. בסוף השבוע גברה 0:1 על פנטוליקוס, אחרי שהפסידה בחמישה מששת משחקיה הקודמים בכל המסגרות. גם מאזן החוץ שלה אינו מעודד: חמישה הפסדים בשמונה משחקים.
אופיר מרציאנו, שרשם 18 הצלות בשלושת המחזורים הראשונים - הנתון השני בגובהו במפעל לפני פתיחת המחזור - ינסה לסייע לבאר-שבע לשמור על שער נקי. מנגד, אחד השחקנים שעליהם תצטרך ההגנה להשגיח הוא טיו נוס: כרתים ניצחה בתשעה מעשרת המשחקים האחרונים שבהם כבש.
מהלך המשחק
13': מרציאנו מסר את הכדור בטעות לנוס, אך נוס בעט מחוץ למסגרת ברשלנות.
26': פונטאס ניסה בעיטה קשתית מחוץ לרחבה, שהלכה למשקוף של ב"ש.
42': פורסון הגביה - אחמד נגח לידיים של השוער.
45': שער! 0:1 לכרתים! אתנאסיו הריים כדור לרחבה, מרציאנו הדף לא טוב ופונגוראס המשיך מקרוב פנימה.
הרכבים
הפועל באר-שבע: אופיר מרציאנו; גיא מזרחי, ג'יבריל דיופ, עידן נחמיאס, מתן בלטקסה; אמנקווה פורסון, ניב יהושע, זאהי אחמד; מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה, יונס מלדה.
אופי כרתים: קלידמן לילו; אכילס פונגוראס, דימיטריוס ניקולאו, קרשימיר קריזמאניץ'; לורנצו דיקמן, אנדראס בוחאלאקיס, תנאסיס אנדרוצוס, ניקוס אתנאסיו; טיאגו נוס, קנאן קודרו, טקסי פונטאס.
פורסם לראשונה: 21:58, 05.11.26