הפועל באר-שבע פוגשת בשעה זו ברומניה את אופי כרתים במחזור הרביעי של הליגה האירופית, בתקווה להשיג ניצחון בכורה במפעל ולהתאושש מהתבוסה 4:0 לאוניון סן ז'ילואז במחזור הקודם. הקבוצה של רן קוז'וך צברה נקודה אחת בלבד בשלושת משחקיה הראשונים, וזקוקה לניצחון כדי לשפר את סיכוייה להמשיך לשלב הבא.

הפועל באר-שבע פוגשת בשעה זו ברומניה את אופי כרתים במחזור הרביעי של הליגה האירופית, בתקווה להשיג ניצחון בכורה במפעל ולהתאושש מהתבוסה 4:0 לאוניון סן ז'ילואז במחזור הקודם. הקבוצה של רן קוז'וך צברה נקודה אחת בלבד בשלושת משחקיה הראשונים, וזקוקה לניצחון כדי לשפר את סיכוייה להמשיך לשלב הבא.

הפועל באר-שבע פוגשת בשעה זו ברומניה את אופי כרתים במחזור הרביעי של הליגה האירופית, בתקווה להשיג ניצחון בכורה במפעל ולהתאושש מהתבוסה 4:0 לאוניון סן ז'ילואז במחזור הקודם. הקבוצה של רן קוז'וך צברה נקודה אחת בלבד בשלושת משחקיה הראשונים, וזקוקה לניצחון כדי לשפר את סיכוייה להמשיך לשלב הבא.