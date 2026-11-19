ביום שאחרי התיקו בפרישטינה מול קוסובו, ואחרי שקיבל גיבוי מלא מראשי ההתאחדות לכדורגל - שהחליטו כי רן בן שמעון יישאר לקדנציה נוספת ואף העניקו ראיונות תמיכה פומביים, וזאת חרף הכישלון הגדול של נבחרת ישראל תחתיו - מתברר כי דווקא האיש על הקווים היה זה שהניע את המהלך שסלל את דרכו לאימון מכבי חיפה, כשהציע את עצמו כמועמד לקבוצה באמצעות אנשי צוות של הנבחרת המקורבים לירוקים.

בן שמעון הכין את הקרקע לעזיבה כבר מיום ראשון, כשהחל לשתף את אנשי ההתאחדות כי הוא אינו עומד בלחצים, ושלא השתחרר מההשפלה מול אירלנד בדברצן ומהביקורות החריפות שספג אחרי התיקו מול עשרה שחקנים בקוסובו - ביקורות שהתעצמו בעקבות הראיון המנותק שלו עם שריקת הסיום, שבו טען כי היכולת הייתה מדהימה. ואולם, אחרי שנחשף ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" ביום המשחק מול אוסטריה השבוע כי בן שמעון שוקל להתפטר מיד לאחר המשחק, ניתן כעת לחשוף את שאירע מאחורי הקלעים והוביל למתיחות גדולה בין הצדדים.

גלריה הכין את הקרקע לעזיבה כבר מיום ראשון. רן בן שמעון ( צילום: Getty Images/Marco Luzzani )

בן שמעון תיאר את תחושותיו לאחרי הודעת ההתפטרות בבית המלון בדברצן: "בתקופה האחרונה נוצרה מציאות שלא מאפשרת לי להמשיך למלא את התפקיד באופן האפקטיבי והראוי לו הנבחרת זקוקה. העומס הרגשי בעקבות האווירה הציבורית מאז ההפסד הכואב לאירלנד, חריג בעוצמתו והקשה עליי להתרכז במה שחשוב כל כך לטובת הצלחה - הכנה מקצועית אופטימלית של השחקנים, בניית תהליך ארוך טווח והשגת התוצאות להן כולנו מייחלים". אלא שבמקביל בחר המאמן לפנות לגורמים שעובדים בנבחרת וגם במכבי חיפה כדי להעביר מסר ברור למנהל המקצועי של הירוקים, ליאור רפאלוב, כי הוא מציב את עצמו כאופציה לאימון הקבוצה. הרמז הזה הקפיא את החיפושים של חיפה אחר מאמן זר, ובן שמעון המתין לראות אם הקבוצה תתעניין בו, כדי להחליט אם להתפטר מיד אחרי אוסטריה.

הכל נסגר בהונגריה

בחיפה יידעו את ראשי ההתאחדות כבר ביום שני בבוקר, כי בן שמעון העביר להם את המסר וכי בכוונתו להתפטר לאחר המשחק שחתם את קמפיין הנבחרת. כשהמאמן ביקש לשוחח עם מעסיקיו, הם הבהירו לו כי לא ינהלו עמו שיחות שאינן עוסקות בהכנות למשחק. אלא שגורמים שמעורבים בסיפור, העבירו כבר באותו היום מסרים לאנשי הנבחרת ששהו בהונגריה כי בן שמעון סגור עקרונית בחיפה, הממתינה רק לאישור לניהול המגעים ולהתפטרותו - בעוד המאמן הבהיר כי יתפטר מההתאחדות רק אם יסגור מראש את תנאיו בחיפה, כדי שלא לאבד 1.5 מיליון שקלים נטו בשנתיים שנותרו לחוזהו.

רק אחרי הפרסום ב-ynet ו"ידיעות אחרונות", לפיו הוא מתכוון להתפטר מהנבחרת, עידכן בן שמעון את נציגיו בארץ על ההתקשרות עם חיפה. אלא שאחרי שהבין שהמהלך שביקש לשמור בחשאיות דלף, הוא טען בשיחות עם נציגיו כי איש עסקים המקורב לראשי מכבי חיפה הוא זה שיצר עמו קשר. בשל מערכת היחסים החמה בין ראשי ההתאחדות למכבי חיפה, המתין יעקב שחר כדי להפוך את המגעים לרשמיים. לדברי גורמים המעורים בפרטים, המגעים נוהלו כבר בהונגריה, והפגישה אתמול עם נציגי חיפה עסקה בעניינים מקצועיים ונועדה גם להסיר את משקעי העבר מול הבעלים שחר.

הבהיר כי יתפטר מההתאחדות רק אם יסגור מראש את תנאיו בחיפה ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )

גורמים במכבי חיפה אישרו שבן שמעון הוא זה שהציע את עצמו למועדון דרך אנשי הנבחרת. בהתאחדות הבהירו כי יבדקו את האירוע כדי לקבל החלטות בנוגע למתווכים השונים, ואילו בן שמעון בחר שלא להגיב.

אצילי בדרך להארכת חוזה אוטומטית בבית"ר ירושלים

עומר אצילי, אחד מכוכביה של בית"ר ירושלים והמשתכר הבכיר במועדון לצד ירדן שועה, צפוי להמשיך בקבוצה גם בעונה הבאה. חוזהו של אצילי אמנם מסתיים בקיץ הקרוב, אך הוא כולל סעיף הארכה אוטומטי שצפוי להתממש בקרוב.

על פי אותו סעיף, אצילי יזכה לחוזה לעונה נוספת אם יגיע למעורבות ב-18 שערים (כיבושים ובישולים) בכל המסגרות. למרות פתיחת העונה החלשה שלו בליגה הישראלית, הקשר כבר הגיע למחצית מהכמות הנדרשת - שישה שערים ושלושה בישולים - אותם צבר במשחקי הליגה ובמוקדמות הקונפרנס ליג.

בדומה לעונה שעברה, אז עמד ביעד דומה שהבטיח את הישארותו העונה, נראה שגם הפעם הוא צפוי להשיג את המספרים הנדרשים ולהמשיך להשתכר כ-390 אלף אירו לעונה, לצידו של שועה שכבר מחזיק בחוזה לעונה הבאה. מנגד, במועדון שוררת אכזבה גדולה משון וייסמן. החלוץ, שמשתכר 300 אלף אירו בחוזה לשנתיים, מתקשה להיכנס לעניינים ועד כה כבש שער בודד בלבד - מול הפועל ר"ג.

עומר אצילי ( צילום: עוז מועלם )

ההתאחדות לרב"ש: אל תיקח אנשי צוות לחיפה

במסגרת שיחת הנזיפה שקיימו ראשי ההתאחדות עם רן בן שמעון בבית המלון בדברצן, לאחר שהמאמן הודיע על התפטרותו, הובהר לו חד-משמעית כי חל עליו איסור למשוך איתו לכפר גלים אנשי מקצוע מצוות הנבחרת הבוגרת.

מתברר כי בן שמעון ביקש מההתאחדות לצרף אליו למכבי חיפה את עוזרו, גל כהן, אך נתקל בסירוב מוחלט. כהן מחזיק בחוזה לשנתיים נוספות בהתאחדות, ושם דורשים כי יישאר בתפקידו על מנת להעביר את המידע הנדרש למאמן הנבחרת הבא ולבצע חפיפה מסודרת.

בנוסף, בן שמעון ביקש לצרף אליו לכפר גלים גם אנליסט מצוות הנבחרת הבוגרת - צוות שכבר כולל שני בעלי תפקידים שעובדים במקביל במכבי חיפה עוד לפני הגעתו של בן שמעון: מאמן השוערים איתי זילפה והפסיכולוג אלעד אשכנזי.

בהתאחדות סירבו בתוקף לאפשר לו לעזוב. גל כהן ( צילום: REUTERS/Florion Goga )

ועוד 4 קטנות

חושבים קדימה. המוליכה הטרייה של ליגת העל, הפועל ת"א, מנהלת מו"מ מתקדם עם שניים מהזרים המובילים שלה, הבלם פרנאן מאיימבו והמגן מרקוס קוקו, זאת בהמשך ישיר למגעים מול השוער אסף צור להארכת חוזהו, כך שבמועדון מתכוונים לשמור על השלד גם בעונה הבאה.

מחכים לביטון. בהפועל באר-שבע ממתינים לשובו של דן ביטון, שצפוי לעבור בדיקה משמעותית בחודש הקרוב, ואם היא תהיה תקינה הוא יוכל להתחיל לחזור בהדרגתיות לאימונים.

חיזוק מבפנים. במכבי ת"א מקווים כי פגרת הנבחרות והשזרוע הארוכה, שממנה תשוב ליגת העל רק בסוף השבוע הבא, תאפשר לקבוצה לקבל חיזוק משמעותי מתוך הסגל - בדמות שחקנים שהחלימו מפציעות ונמצאים לקראת חזרה מלאה לפעילות. בין השמות הבולטים ניתן למצוא את כריסטיאן בליץ׳ ודני גרופר, לצד נועם בן הרוש ויון ניקולאסקו.