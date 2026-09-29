החברה הישראלית מוכרת כאחת המורכבות ביותר שניתן למצוא על הגלובוס, בין היתר בשל הקונפליקט הפנימי בין הרוב היהודי למיעוט הערבי שבה. במקרים רבים, הכדורגל המקומי משמש ככור היתוך לדו־קיום שמופר בחברה הכללית בכל פעם מחדש. הסיפור הבא ממחיש יותר מכל את המורכבות הזו, דווקא דרך זווית הספורט.

בזמן שהלגיונר הבכיר ביותר של ישראל, ענאן חלאילי מקריסטל פאלאס, משחק בפרמייר־ליג וישתתף הערב בדברצן באימון המסכם של נבחרת ישראל לקראת המפגש מחר (21.45) עם קוסובו בליגת האומות, ואחיו הצעיר איאד ממכבי חיפה היה שותף לניצחון הנבחרת הצעירה בסלובניה - בן דודתם, יונאן בדארנה, מייצג את נבחרת פלסטין עד גיל 17 שמשתתפת בימים אלה באליפות מערב אסיה הנערכת בעקבה שבירדן.

גלריה בדארנה במערים של מנצ'סטר סיטי ( צילום פרטי )

חלאילי במדי נבחרת ישראל ( צילום: REUTERS/Bernadett Szabo )

"זה הקונפליקט החיובי", מספר אביו של יונאן, מורסי, שהיגר מישראל למנצ'סטר לפני כעשור וחצי. אמא שלו ואמו של מג'די חלאילי, אבא של ענאן ואיאד, הן אחיות שמגיעות מערערה שבוואדי ערה בצפון. אמנם בני הדודים, מג'די ומורסי, לא נמצאים בקשר רציף (גם לאחר המעבר של ענאן ללונדון), אך בכל זאת מדובר במשפחה לכל דבר - שבה שני בנים מייצגים את ישראל ובן אחר את נבחרת פלסטין, כשהוא צפוי לפתוח היום בהרכב במשחק נגד סוריה.

מחפש עתיד במנצ'סטר

יונאן בן ה־16, שנולד בנהריה ועבר מאוחר יותר לערערה, עזב יחד עם בני משפחתו את הארץ כשהיה בן שנתיים. לפני כארבע שנים הוא הגיע לאקדמיה של מנצ'סטר יונייטד, והספיק לשחק גם בקבוצה עד גיל 14 בסטוק סיטי. לאחר שהופיע באחת הליגות האזוריות, סקאוט של מנצ'סטר סיטי שעקב אחריו צירף אותו לאקדמיה של התכולים, בה התאמן במשך שנה וחצי. יונאן, המשחק כקשר מרכזי, לא קיבל מלגה, ואז מצא את עצמו בקבוצת הנוער של "יונייטד של מנצ'סטר" - מועדון האוהדים של קבוצת הפאר מאולד טראפורד - כשהוא קטן בשנתיים משאר השחקנים.

בדארנה מככב בכרזת המשחק נגדך לבנון ( צילום פרטי )

פתח בניצחון הנבחרת הצעירה מול סלובניה. איאד חלאילי ( צילום: גיל נחושתן )

קבוצת הבוגרים של יונייטד של מנצ'סטר משחקת בליגה השביעית, אך המטרה של יונאן אינה להגיע אליה, אלא להתקדם לליגה גבוהה יותר. בימים אלה הוא משחק בקבוצה עד גיל 19 של המועדון, וסימן כמטרה את סטוקפורט מהליגה השלישית. אפשרות נוספת היא להתקבל לקבוצת המילואים של מנצ'סטר יונייטד, ודרך שם להרשים מספיק כדי לקבל חוזה מקצועני באנגליה.

אביו מורסי טוען כי פנה מספר פעמים למאמן נבחרת הנערים הישראלית עד גיל 17, אריק בנאדו, כולל פניות ישירות בפייסבוק, על מנת להציע את בנו שייצג את ישראל - בה נולד ובה הוא מחזיק בדרכון (בנוסף לדרכון בריטי). ואולם, לדבריו המאמן לא השיב לו. בעקבות כך, החליט מורסי שבנו ייצג את נבחרת פלסטין - מהלך שכמובן סוגר בפניו את האפשרות לייצג בעתיד את ישראל, גם אם יעשה התקדמות מקצועית מרשימה.

בנאדו אמר בתגובה: "אנחנו בודקים כל שחקן שפונה אלינו דרך מערך הסקאוטינג. לא קיבלתי הודעות כאלה, כי אני לא משתמש בפייסבוק".

"אנשי הנבחרת הפלסטינית מאתרים שחקנים עם שורשים מקומיים מכל העולם, והגיעו לעקבה שחקנים מכל קצוות תבל", מפרט מורסי. "הם יודעים שאנחנו מגיעים מערערה. ברגע שהבנתי שבהתאחדות הישראלית אפילו לא עונים לי, הבנתי שרק חשיפה דרך נבחרת בינלאומית תוכל לקדם את הבן שלי, בפרט במדינה כמו אנגליה שבה יש קושי רב להתקדם. לכן הסכמתי שייצג את פלסטין".

לצד שחקנים שלא חיים ברשות הפלסטינית. בדארנה ( צילום פרטי )

הסגל של נבחרת הנערים הפלסטינית, אותה מאמן פיראס אבו רדואן, מורכב מלגיונרים רבים - ורק חלק קטן מהשחקנים מגיע משטחי הרשות. התמיכה העולמית במאבק הפלסטיני הובילה גם לגיבוי כלכלי לנבחרת, שהנחיתה בירדן שחקנים רבים מחו"ל, ולא רק את יונאן שמגיע ממנצ'סטר. בין היתר ניתן למצוא שם את השוערים חמזה פאהד סובחיה שמשחק בנורווגיה וראיין אל־טורק מגרנאדה הספרדית, את מוחמד ג'מהור מאינטר מיאמי, את המגן מוחמד אל־מלא שמשחק בשוודיה ואת עבד אל־רחמן אל־עומרי מהליגה האמירתית.

מדובר בשחקנים בעלי שורשים פלסטיניים שלא מתגוררים בישראל או ברשות הפלסטינית אך מייצגים אותה. זאת, בניגוד לנבחרת הבוגרת של פלסטין, אותה ייצגו שחקנים ששיחקו בליגות הבכירות בישראל והיו ילידי המדינה - כמו עטאא ג'אבר (שהיה בעבר קפטן הנבחרת הצעירה של ישראל ומכבי חיפה), שוער בני סכנין עבד יאסין ואחמד טהא שמשחק כעת במ.ס כפר־קאסם מהליגה הלאומית.

אנחנו ישראל היפה

מהצד השני של המשפחה, התמונה שונה לחלוטין. משפחת חלאילי המתגוררת בחיפה מספקת שני שחקנים איכותיים לנבחרת ישראל: ענאן, שפתח בשני המשחקים האחרונים בליגת האומות מול אוסטריה ואירלנד, ואיאד שמשחק במכבי חיפה ואתמול פתח בניצחון הנבחרת הצעירה בסלובניה שהשאיר אותה בתמונת פלייאוף העלייה ליורו.