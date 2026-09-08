ועדת השיפוט של מינהלת הליגות פרסמה היום (שלישי) את מסקנותיה בנוגע למחזור השלישי, בדגש על המשחק המרכזי אתמול בין הפועל באר-שבע למכבי ת"א (1:4 לצהובים). אחת המסקנות של הוועדה הייתה כי האלופה קופחה כשלא נשרק לזכותה פנדל במהלך המחצית הראשונה.

"בדקה ה-19 נדרש היה לפסוק לבעיטת עונשין לזכות הפועל באר-שבע בגין עבירת יד ברחבה", נכתב בדוח שפורסם, בהתייחסות לנגיעת היד של איסוף סיסוקו במהלך כדור קרן של המארחת. "שחקן ההגנה קופץ לנגיחה, תוך שהיד פתוחה ומגדילה את נפח הגוף. משלא נפסקה בעיטת עונשין במגרש, על שופט המסך היה להתערב".

לבאר-שבע ג'אבון הגיע פנדל. איסט מול גבי קניקובסקי ( צילום: עוז מועלם )

בנוסף, בוועדה התייחסו להחלטה של שופט המשחק, יגאל פריד, לפסוק על פנדל למכבי ת"א במהלך שאחריו נכבש שער של דור פרץ, שלא אושר בשל ההחלטה לעצור את המהלך ולהעניק את בעיטת העונשין לקבוצה של קני מילר. "בדקה ה-33 מחויב היה לאפשר יתרון ברחבה ולאשר שער חוקי שהובקע לזכות מכבי ת"א", נכתב.