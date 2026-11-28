תיאורטית, היריבות העירונית בין בית"ר ירושלים להפועל ירושלים נוטה בבירור לטובת הצהובים-שחורים בזכות הקהל, המסורת ואיכות השחקנים. משהו שמזכיר, אם תרצו, את הפערים בין ברצלונה לאספניול או בין יובנטוס לטורינו. ועדיין, מאז שהפועל ירושלים חזרה לליגת העל לפני חמש שנים, מאזן משחקי הדרבי הירושלמי בליגה צמוד יחסית - ב-12 משחקים, בית"ר ניצחה חמישה, הפועל שלושה וארבעה משחקים הסתיימו בתיקו.

מי שרוצה להבין איך הפועל מצליחה להוות משוכה כל כך קשה עבור בית"ר, צריך להכיר מקרוב את הדי.אן.איי של הכדורגל בעיר הבירה. ראשית, אצל האדומים הדרבי הוא הדבר החשוב ביותר, אולי הדבר היחיד. כל שחקן זר, למשל, שהגיע השנה לקבוצה של ליאור זדה, שמע כבר במונית בדרך משדה התעופה: "במחזור ה-11 יש לנו את המשחק הכי גדול של העונה. קרב מול הנמסיס, משחק שאסור להפסיד".

גלריה "אסור להפסיד". שחקני הפועל ירושלים חוגגים נגד בית"ר בעונה שעברה ( צילום: עוז מועלם )

שנית, בית"ר וחלק גדול מאוהדיה, שאינם תושבי העיר, רואים בהפועל ת"א ובסכנין את היריבות הגדולות שלה, לצד ב"ש, מכבי חיפה ומכבי ת"א. זה מחלחל גם לשחקנים. לא בטוח שחלקם בכלל מבינים את ההבדל בין משחק נגד הפועל ירושלים למשחק מול עירוני טבריה. לראיה, לפני שלוש שנים, בזמן שהפועל הובילה בטדי על בית"ר 0:3, האוהדים הצהובים חגגו ביציע כי שמעו שאשדוד מנצחת את הפועל ת"א ומורידה אותה לליגה השנייה.

המשחק הערב (20:15) מסקרן במיוחד כי קשה לדעת, כמו כמעט בכל דרבי ירושלמי אחר, איך זה ייגמר. בית"ר פייבוריטית ברורה, אבל היא בלחץ אטומי אחרי שתי נקודות בלבד בשני המשחקים האחרונים, כשהפער מהמקום הראשון הוא שבע נקודות. הפועל מצידה מגיעה בידיעה שאין לה מה להפסיד, והיא תרצה לנצל את העובדה שבית"ר מתקשה מול הקבוצות "הקטנות". לשחקני בית"ר יהיה טון על הרגליים, כי אף אחד מ-26 אלף הצהובים-שחורים ביציע לא יקבל בהבנה פחות משלוש נקודות.

בהפועל בונים על כך שאצטדיון מפוצץ, שיותר מ-90 אחוז מהקהל בו יהיו אוהדי בית"ר, יכניס את היריבה ללחץ אם הדקות ינקפו והיא לא תכבוש. בצד של בית"ר בונים על כך שהקהל יהיה השחקן ה-12 שיעשה את ההבדל.

יצבעו את טדי. אוהדי בית"ר ירושלים ( צילום: יובל חן )

יוסי מזרחי, שהמשחק הראשון שלו בהרכב בבוגרים היה בדרבי בלתי נשכח בקטמון בעונת 1973-1974, שבו בית"ר ניצחה 0:1 משער של שלום אביטן ז"ל, רואה דרבי שבו בית"ר תוקפת והפועל מאחור. "בית"ר תרוץ קדימה והפועל תתגונן. העניין הוא שאתה אף פעם לא יכול לדעת איך קבוצה חוזרת מפגרה. הפועל תבוא עם הרבה לב, ובית"ר עדיין מחפשת את עצמה, למרות שבית"ר הרבה יותר טובה. הפועל בהרבה משחקים עומדת בצורה שווה מול קבוצות חזקות, אבל היא מתפרקת אחרי שער אחד או שניים שהיא סופגת. בית"ר תלויה במשחק הזה מנטלית, כי הפועל קבוצה של נודניקים שלא נותנת לך שטח ומרחב. אם בית"ר חושבת שהיא באה לטיול, היא תופתע. בגלל שזה דרבי, ברור לי שבית"ר תבוא מפוקסת. יש כאן מצב לתיקו, אלא אם בית"ר תבוא חדורת מטרה".

מישל דיין, שעבר המון דרבים בקריירה שלו, בטוח שלצד העליונות של בית"ר, המשחק הזה יכול להתפתח לכל כיוון. "ברור שלפי הסגלים של שתי הקבוצות, לבית"ר יש כלים הרבה יותר טובים וחזקים, במיוחד בהגנה, כי הפועל ספגה הכי הרבה שערים בליגה. לצד זה, בית"ר לא קבוצת ההתקפה שראינו בשנתיים האחרונות. היא לא מייצרת מצבים כמו בשנתיים האחרונות. יהיו בערך 27 אלף אוהדי בית"ר ביציע ומנגד אלפיים אדומים, אבל צריך לזכור שהפועל באה למשחק הזה כמו שהיא באה למשחקי הדרבי הקודמים - כדי להקשות על בית"ר.

"כשהפועל שיחקה נגד מכבי ת"א ומכבי חיפה, היא ניסתה לשחק כמו היריבה שלה, פתוח והתקפי. דווקא במשחק הזה, בגלל שבית"ר הרפתקנית ובלי עומר אצילי, הפועל תצטרך לשחק כמו ששיחקה נגד הפועל ב"ש, מכווצת, כי במעברים יש לה שחקנים שיכולים להביך את בית"ר.

"במשחק מהסוג הזה, הנתון הכי משמעותי הוא מתי יובקע השער. אם בית"ר תבקיע שער מוקדם, היא תהיה במומנטום, ואם בית"ר לא תבקיע, הלחץ יהיה עליה. ככל שיחלוף הזמן והתוצאה תהיה 0:0, זה ישחק לטובת הפועל, שהוכיחה השנה שהיא יודעת להבקיע, בניגוד לעונה שעברה. אבל חסר לה איזון, כי ההתקפה עובדת וההגנה לא טובה, בלשון המעטה".

יעמדו בלחץ? יונתן ליש וג'ונבוסקו קאלו בדרבי בשנה שעברה ( צילום: עוז מועלם )

דני נוימן מתקשה לקבל את העובדה שעל המגרש במוצ"ש יהיה רק ירושלמי אחד במדי בית"ר, עדי יונה. "אין בירושלים הרבה חגיגות ספורטיביות, ודרבי הוא חגיגה. מעציב אותי רק שבצד הצהוב יהיה רק שחקן מקומי אחד. מקצועית, בית"ר פייבוריטית, אבל החיסרון של אצילי יהיה בעוכריה, כשהיא גם ככה לא ממש מתעלה מבחינה התקפית העונה. הקהל של בית"ר אמור לעשות את ההבדל עם דחיפה אדירה. אני מקווה מאוד שאלמוג כהן עשה את התיקונים הדרושים בפגרה. השאלה של הדרבי הזה היא עד כמה בית"ר תעמוד בלחץ לצד היכולת, כי למרות שבית"ר לא מרשימה, היא עדיין מלאה בפוטנציאל ועדיפה בהרבה על הפועל".

יאיר אסייג, מהצד האדום, בטוח שמבחינת הפועל אין חדש תחת השמש. "כולם אומרים שיש בהפועל משהו חדש, אבל זה אותו דבר כבר שמונה שנים, למרות שהתחלף מאמן. הפועל לא כיפית ובלי תשוקה. מבחינת בית"ר זה גמר גביע. אם בית"ר לא תנצח את המשחק הזה, אין לי ספק שזה יהיה המשחק האחרון של אלמוג כהן, כי על זה כבר הקהל ואברמוב לא יעברו לסדר היום. יהיה מרתק לראות האם השחקנים של בית"ר עולים לטדי ומשחקים למען העתיד של המאמן. אני חושב שלבית"ר מגיע מאמן שמוציא יותר מהסגל שלה, והדרבי הזה הוא מבחן גדול בשבילו".