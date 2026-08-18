רגע האמת של הפועל באר-שבע מגיע. מחר (רביעי, 22:00) תפגוש האלופה הישראלית את סבאח בבוקרשט במסגרת המשחק הראשון של פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, כששני משחקים מפרידים בין האדומים מבירת הנגב להופעה היסטורית בשלב הליגה של המפעל הבכיר ביבשת.

המאמן רן קוז'וך והקפטן מיגל ויטור התייצבו למסיבת עיתונאים ושיתפו בתחושות לקראת ההתמודדות המכרעת. "זו הכנה כמו לכל משחק", פתח קוז'וך את דבריו. "ראיתי בסבאח קבוצה מאוד איכותית ומהירה שיודעת להעניש בהתקפות מעבר ובנייחים. זו חד משמעית קבוצה מאוד מאומנת. אנחנו מתרגשים, אבל בסוף זה עוד משחק כדורגל. נצטרך להיות הכי מוכנים שאפשר, להיות מרוכזים ולצאת לגומלין עם תוצאה טובה. זה רגע מרגש, אחד הגדולים שלי כמאמן".

המאמן הוסיף והדגיש את הדרך שנעשתה עד לנקודה הזו: "בהתפתחות של מועדונים צריך לעבוד קשה כדי להגיע לרמות האלה. התמקדנו בדברים הקטנים - ואנחנו נצטרך לנצח את הרגעים הקטנים".

גלריה "אחד הרגעים הגדולים שלי כמאמן". קוזו'ך ( צילום: Aleksandar Pekovic/Sportski zurnal )

על אף פתיחת העונה הלא פשוטה שכללה הפסד למכבי ת"א באלוף האלופים והשחקנים המשמעותיים שעזבו, קוז'וך שמר על אופטימיות: "האמנתי שנהיה ברגע הזה. ידעתי שנצטרך לעשות הרבה דברים. הקבוצה עברה שינויים בתחילת העונה עם מי שעזבו ומי שהגיעו, אבל לכל אורך הדרך האמנתי שנגיע לפלייאוף. בקבוצה הקודמת שלנו אכן היו כוכבים גדולים. לגבי השחקנים שלנו עכשיו - הרבה לא זוכים להערכה שמגיעה להם. אני מקווה ששני המשחקים הקרובים יוכיחו כמה הם טובים וכמה הערכה מגיעה להם".

קוז'וך התייחס גם להחתמתו של יונס מלדה והשוואה להעברות קודמות מול מכבי ת"א: "אנחנו תמיד מחפשים שחקנים שאנחנו חושבים שהפוטנציאל שלהם מתאים למה שאנחנו רוצים לעשות. היו ליונס שנים פחות טובות, וחובת ההוכחה היא עליו כדי לשקם את הקריירה שלו. אני חושב שיש לו את המסוגלות, הפוטנציאל ובטח האיכויות לעשות את זה. היחסים בינינו לבין מכבי תל אביב מצוינים – ובהשוואה לדן ומתן, אני מקווה שהוא ימשיך את הקו ויגיע כמה שיותר רחוק".

הרכש החדש. יונס מלדה בהפועל באר-שבע ( צילום: הפועל באר-שבע )

הקפטן הוותיק מיגל ויטור לא הסתיר את ההתרגשות לקראת המעמד: "אני נרגש מאוד לחזור למעמד הזה, בטח אחרי שלא הצלחנו בפעמים הקודמות. זו הסיבה שאני עדיין משחק כדורגל, לשחק בבמה הזו, זה חלום של כל כדורגלן. מקווה שנוכל לעשות את הצעד האחרון ולהגיע לאלופות".

הבלם ניתח את יחסי הכוחות והעיד על התחושות בחדר ההלבשה: "המשחקים האלה מוכרעים בפרטים הקטנים, צריכים לשים לב לא לספוג שערים קלים. המשחק מחר יהיה 50/50, והקבוצה שתצליח להעניש ברגעים האלה היא זו שתעלה. נצטרך להיצמד לכדורגל שלנו שהביא אותנו עד לכאן ולהמשיך לעשות אותו דבר, גם כשיש עלינו יותר לחץ. המשחק מחר יהיה שונה מהכוכב האדום בלגרד".

"המשחק יהיה שונה". ויטור מול הכוכב האדום ( צילום: Kurir sport / Ilija Ivic )